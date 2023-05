‘Ik kon er niet tegen dat men in mijn gezicht iets zei en achter mijn rug iets anders. Ik had er echt genoeg van toen’

Al maanden imponeert leider KRC Genk met zijn spel. Zondag wacht de verplaatsing naar Antwerp, tweede in de stand. ‘Het enige leuke aan voetbal is winnen, de rest is bullshit’, weet trainer Wouter Vrancken.

“Men zei van mij dat je me beter in de ploeg had dan bij de tegenstander.” Als voetballer was Wouter Vrancken (44) een zeer aanwezige middenvelder. Deed wat hij nodig achtte om de tegenstanders uit hun evenwicht te brengen. Als trainer oogt hij rustiger dan als voetballer. Als mens klinkt hij bescheidener dan als trainer of speler. In Kantine, het één-op-éénpraatprogramma van Eric Goens op Play Sports, noemde hij zichzelf onzeker van nature. Daar blijkt iets van aan als je tegenover hem zit. Tegelijk is hij ook zelfbewust en resoluut.

Halfweg de competitie, net vóór de WK-break, telde KRC Genk 46 punten op 51. De Limburgse fusieclub leek vlotjes op weg naar de vijfde landstitel uit de geschiedenis. Begin dit jaar begon de motor te sputteren: thuisnederlagen tegen rechtstreekse concurrenten Antwerp en Union, uitgeschakeld in de beker door datzelfde Antwerp. Aan het einde van de reguliere competitie had Union Genk bijgebeend en volgde Antwerp op luttele achterstand.

“Ik win natuurlijk liever dan dat ik verlies, maar uiteindelijk vind ik dat er weinig aan de hand is”, sust Vrancken. “Onze heenronde was uitzonderlijk goed qua resultaten: slechts vijf verliespunten, dat komt zelden voor. Het stond in de sterren geschreven dat we dat tempo niet zouden volhouden. Wat ik zie, is dat ons spel nog altijd goed is. We verloren nipt van Antwerp en Union na wedstrijden die we bijna volledig hebben gedomineerd. We hebben nog altijd de beste aanval en de op één na beste verdediging, waarom zouden we dan klagen? Het is een mooi verhaal, maar als je op kop staat wil je daar natuurlijk ook blijven staan.”

Nooit getwijfeld toen Genk in beeld kwam als uw nieuwe club? Uw voorgangers Hein Vanhaezebrouck, Peter Maes en Felice Mazzu kwamen ook na een succesperiode bij kleinere clubs naar hier en wisten het niet waar te maken.

“Ik leef niet uit angst. Als ik iets doe, geloof ik dat het goed zal gaan. Ik ben hier op een goede manier binnengekomen, had positieve gesprekken over hun en mijn voetbalvisie, we zaten dadelijk op dezelfde lijn. Dat wordt in België weleens vergeten, waardoor je wrijvingen krijgt die je eigenlijk had kunnen voorkomen.

“Vanaf de eerste dag voelde ik gretigheid binnen de groep. Er is geen enkel moment geklaagd.”

We moeten er ook niet flauw over doen. KRC Genk heeft een veel groter budget dan KV Mechelen, u zult zelf ook wel een pak meer verdienen en misschien was het wel op in Mechelen?

“Toen ik in Mechelen aankondigde dat ik eind vorig seizoen zou stoppen bij hen was er geen contact met een andere club. Genk was nog niet in beeld. Zo ben ik. Als je goed hebt samengewerkt en je voelt dat er wrijvingen kunnen komen die de goede relatie op het spel zullen zetten, dan moet je afscheid van elkaar kunnen nemen voor je in het jaar te veel belandt.

“Ik heb vier fantastische jaren beleefd in KV Mechelen. Manier van werken, contacten met bestuur, staf, spelers en supporters, resultaten, alles. Maar ik heb geen moeite met afscheid nemen.”

Wouter Vrancken: “Ik kon er op een bepaald moment niet tegen dat men in mijn gezicht iets zei en achter mijn rug iets anders. Ik had er echt genoeg van toen." Beeld Wouter Van Vooren

Als voetballer speelde u altijd op de grens. Hoeveel van deze mentaliteit draagt u over op uw spelers?

“Is dat zo? Ik deed alles om te winnen, ging er 100 procent voor, maar zou nooit iemand gekleineerd of bewust geblesseerd hebben. Voelde ik mij onrecht aangedaan, dan zei ik dat gewoon. Dat heb ik nog altijd. En winnen wil ik ook nog altijd. Als je die energie uitstraalt, draag je dat ook over op de spelersgroep.

“Ik ga moeilijke gesprekken nooit uit de weg. Zoals wij hier zitten, één-op-één, praat ik ook met mijn spelers. Er mag weerwoord komen en discussie ontstaan, maar ik ga wel rechtdoor en zal eerlijk zeggen wat ik ervan denk. Doe je dat niet of blijft het bij mooipraterij, wat vaak gebeurt in het voetbal, dan gaan spelers zich vragen stellen. Ik heb ook niet de waarheid in pacht, maar ik moet wel de beslissingen nemen.”

In 2010 moest u stoppen met voetballen door aanhoudende blessurelast. U wilde toen per se weg uit het voetbal omwille van de hypocrisie.

“Voetbal is een teamsport, maar iedereen is tegelijk ook bezig met zijn eigen carrière. Ik kon er niet tegen dat men in mijn gezicht iets zei en achter mijn rug iets anders. Er liepen mensen rond met twee, drie gezichten. Daar hou ik niet van. Ik had er echt genoeg van toen en wilde geen deel meer uitmaken van dat wereldje.”

U hebt toen gewerkt voor een bank, een verzekeringskantoor, als teamleider van Nespresso en u leidde teamcoaches op bij i2coach. Wat hebt u daar geleerd?

“Ik heb bijvoorbeeld heel veel opgestoken van Christel Pletinckx, de baas van i2coach. Zij was empathisch, maar ook zeer assertief en direct. Een zeldzame combinatie.

“Ik ben nooit in een zwart gat gevallen. Ik heb me ook nooit te goed gevoeld om eender welke job te doen. Maar een telefoontje van Yves Cloots, die toen assistent-trainer bij KV Mechelen was, is in die periode belangrijk voor mij geweest. Hij zei dat ik net omwille van mijn aversie voor de hypocrisie moest terugkeren in het voetbal om het op mijn manier te proberen. Net op dat moment kreeg ik het aanbod om trainer te worden van RDK Gravelo in vierde provinciale, het allerlaagste niveau.”

‘Fantastische coach, nog betere feestvierder’, zei iemand van uw vorige clubs. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

“Hangt ervan af wie het gezegd heeft. (lacht) Ieder niveau in het voetbal heeft zijn do’s-and-don’ts. Zeker op het lagere niveau is het belangrijk om je te kunnen inleven in je omgeving. Je kunt er moeilijk eisen dat alle spelers een diëtist hebben en geen alcohol meer drinken, want dan blijven ze weg. Elke donderdagavond moet je na de training samen met hen iets drinken.

“Ik werk lang en hard, maar ontspan me ook graag. Op het hoogste niveau kun je je dat niet meer veroorloven. Iemand zet dat op de sociale media en haalt het uit de context, en je bent vertrokken. Voor mij hoeft dat feesten ook niet meer per se. Ik geniet nu veel meer van een etentje of de weinige tijd die ik kan doorbrengen met mijn gezin.”

Wat maakt van u een goede trainer?

“Ik zie mezelf niet meteen als ‘goede trainer’. Ik doe gewoon mijn ding. Belangrijk voor mij is dat er voor de spelers op en naast het veld duidelijkheid bestaat. In iedere fase van de wedstrijd moeten ze weten wat ze moeten doen. Wat ik doe is kapstokken aanreiken, waardoor ze zelfverzekerder kunnen handelen, wat dan weer leidt tot betere prestaties. Doe je dat niet, dan krijg je chaos.”

Wat zijn nog werkpunten voor u?

“Ik ben altijd heel nieuwsgierig om dingen op te pikken en besef dat ik op alle vlakken nog beter kan worden. Ik wil ook zien hoe andere coaches het aanpakken. Onlangs ben ik bij Vincent Kompany langsgegaan in Burnley. Hoe draagt hij dingen over naar de spelers, op welke manier wordt dat verwerkt in de trainingen, is dat vergelijkbaar met wat wij doen? Die interactie is leerrijk.”

Hoe verklaart u dat voetballers als Mike Trésor en Joseph Paintsil, die vorig seizoen nauwelijks in de basis stonden, vandaag dragende spelers zijn bij KRC Genk?

“Dat heeft in de eerste plaats met henzelf te maken, zij zijn diegenen die presteren op het veld en hun statistieken verbeteren. Trésor is een creatieve speler, Paintsil is enorm snel en doelgericht. Laat je hen doen waar ze goed in zijn, dan creëer je weer extra vertrouwen. Hoe meer zelfvertrouwen, hoe beter ze presteren. Moeilijker is het niet.

“Als trainer is het de uitdaging om de persoon achter de speler te leren kennen, weten of het om een gevoelige jongen gaat of dat het juist iemand is die op tijd en stond een trap onder zijn kont moet krijgen. Alle spelers zijn anders. Vertrouwen geven, duidelijkheid scheppen, hen uitspelen op hun eigen kwaliteiten, daar draait het om.”

Miké Tresor is een van de uitblinkers van KRC Genk. Beeld Photo News

Daarmee relativeert u ook de coaches die tactisch geniaal worden genoemd.

“Systemen zijn niet belangrijk. 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, dat is zo’n beetje als namen geven aan je kinderen. Of je hen nu Jan, Piet of Jos noemt, het gaat om de bagage die je hun meegeeft. Alles draait rond spelprincipes, het herkennen van situaties op een voetbalveld en daarnaar handelen. Daar steken we heel veel tijd in. Het is constant bijschaven, tot ze het in hun onderbewuste hebben gestoken en het uitvoeren zonder erbij te moeten nadenken.”

Net als Philippe Clement en Karel Geraerts bent u in eerste klasse ook begonnen als assistent-trainer, bij KV Kortrijk. Toeval?

“Clement en Geraerts hebben er na hun voetbalcarrière bewust voor gekozen om proftrainer te worden. Assistent was voor hen slechts een tussenstap. Ik had helemaal niet de ambitie om proftrainer te worden en ben laag begonnen voor het amusement.

“Bij Lommel hadden we eind 2017 een grote voorsprong op de rest en zag het ernaar uit dat we naar 1B zouden gaan. Midden in het seizoen voelde ik aan dat ik daar niet in mee wilde stappen. Ik had tot dan toe alles zelf beslist en nu moest ik opeens gaan delegeren. Dat zag ik niet zitten. Ofwel moest ik een niveau zakken en via contacten hier en daar mijn rugzak met kennis en ervaring vullen, ofwel moest ik assistent-trainer worden bij een profclub om in de schaduw de stiel te leren. Het is dat laatste geworden. Twee weken nadat ik gestopt was bij Lommel belde voorzitter Allijns van Kortrijk mij met het aanbod om assistent te worden. Dat heb ik een jaartje gedaan, tot ik werd gecontacteerd door KV Mechelen.”

Hoe goed bent u vandaag in delegeren?

“Voor het seizoen hebben we een lange vergadering waarin we een duidelijke taakverdeling opstellen. Iedereen weet waar zijn verantwoordelijkheden liggen. Ik sta niet de hele tijd op hun handen te kijken. Er is wel voortdurend overleg.”

Hoe ziet een werkdag er voor u uit?

“Ik arriveer ’s morgens tussen zeven en twintig over zeven en vertrek ’s avonds rond zeven uur. Werkdagen van twaalf uur. De dag vóór een wedstrijd is dat iets korter, omdat ik dan in principe klaar moet zijn met de voorbereiding. Ik probeer zodanig gestructureerd te werken dat ik de laatste dag niet tegen een deadline zit aan te kijken. Gebeurt er dan toch nog iets onverwachts, dan kun je makkelijker anticiperen.”

Hoe ziek bent u na een nederlaag?

“Ik kán niet verliezen. Het enige leuke aan voetbal is winnen, de rest is bullshit. Je mag dus alleen content zijn wanneer je wint. Maar ik kan het ook van me afzetten. Mijn gezin trekt me telkens weer uit dat voetbalwereldje.”

In het Belgische voetbal weet je bovendien sowieso dat de beste spelers naar het buitenland zullen vertrekken.

“Dat is zo. Hier loopt geen rijke mecenas rond, het businessmodel van KRC Genk draait om het halen van jonge talenten en hen de volgende stap te laten zetten naar grote competities. Als trainer geeft het ook voldoening om te zien dat je spelers een stap hogerop kunnen zetten.

“Chapeau voor de manier waarop deze club al jaren wordt geleid. Dit is een voorbeeld van een topclub die toch de familiale kant behouden heeft: niet koud en afstandelijk, maar een aangename werkomgeving.”

Zegt een jongen uit Sint-Truiden. Het zou u vroeger niet in dank zijn afgenomen, mocht u positief hebben gesproken over de Limburgse rivaal.

“Ik geef alles voor het logo dat ik draag en de kleuren waarin we spelen. Die rivaliteit is leuk, zolang het de grenzen niet overschrijdt. Als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt, moet je toch altijd even opnieuw met de voeten op de grond gebracht worden. Het is máár voetbal.”

“Dit is een voorbeeld van een topclub die toch de familiale kant behouden heeft." Beeld Wouter Van Vooren

U bent nog nooit ontslagen als trainer. Zou u daar mentaal tegen opgewassen zijn?

(neemt het tafeltje met beide handen vast) “Hout vasthouden. Ik ben daar eigenlijk totaal niet mee bezig. Jos Beckx, de vroegere keeperstrainer van KV Mechelen, heeft me ooit gezegd dat mijn grootste troef is dat het mij allemaal niet uitmaakt of ik wel of niet in het voetbal zit. Daardoor ben ik niet bang om ontslagen te worden. Als je dingen doet uit angst, ga je verkeerde beoordelingen maken en verkeerde beslissingen nemen.

“Ik heb ook niet de obsessie om enkel maar met voetbal bezig te zijn. Heb je dat wel, dan kan ik me voorstellen dat je ongerust begint te worden na een aantal mindere prestaties. Bij mij leeft dat totaal niet. Voetbal is mijn passie, maar als het voetbalwereldje mij niet meer nodig heeft, ga ik wel iets anders doen en zal ik er geen traan om laten. Toen ik in 2010 uit het voetbal stapte, ben ik geen minuut ongelukkig geweest. Ik heb genoten van alles wat ik gedaan heb. Eerlijk waar, ik kijk uit naar de anonimiteit na mijn trainerscarrière.”

Dat is pas over een jaar of twintig, neem ik aan?

“Dat weet ik niet. Kijk naar Frank Boeckx (ex-keeperstrainer van Anderlecht, FVL), die gestopt is omdat hij meer tijd wilde maken voor zijn kinderen. Ik ken hem goed, heb hem onmiddellijk een berichtje gestuurd dat ik het een fantastische beslissing vond. Het voetbal zal hem missen, maar hij heeft duidelijk laten zien waar zijn normen en waarden in het leven liggen.

“Ik heb een dochter van achttien, een tweede dochter van zestien en een zoon van negen. Vakanties samen, dat gaat niet. Als ik vakantie heb zitten zij in hun examenperiode, en als zij vakantie hebben ben ik weer met het voetbal bezig. Voetbal heeft zijn mooie en minder mooie kanten, dit is een voorbeeld van het laatste. We zien wel wanneer ik er genoeg van heb.”