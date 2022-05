‘Ik kan winnen, anders zou ik niet meedoen’: Thomas Pieters uithangbord van Soudal Open in Schilde

Wispelturig. Zo kan je de resultaten van Thomas Pieters nog het best omschrijven. ’t Kan vriezen, ’t kan dooien. Afwachten welk gelaat de 30-jarige Antwerpenaar vandaag op de Soudal Open toont. ‘Ik kan winnen. Anders zou ik niet meedoen.’

Thomas Pieters is een beetje een enigma. Talent zat. Op z’n teller staan al zes profzeges op de DP World Tour. Hij staat niet voor niets 36ste op de wereldranking. Hij won ook niet toevallig in januari het Abu Dhabi HSBC Championship. Als eerste Belg ooit. Top.

Het vervolg in de VS was een stuk minder. Drie keer haalde hij de cut niet. Op de Masters waren er zelfs amateurs die beter deden. Dat heet dan een voorjaar met ups en downs. Pieters: “Ik kon inderdaad niet beter beginnen. Maar om nu te zeggen dat ik daarna slecht speelde... De resultaten bleven gewoon uit. Ik heb veel op vliegtuigen gezeten. Soms last minute. Ik ben zeker vijf of zes keer op en af naar de VS gevlogen. Niet zo simpel. Dat weegt op je lichaam en ik zat gewoon niet fris. Kijk, als je zo’n toernooi als Abu Dhabi wint, dan gaan ineens alle poorten open en kan je overal ‘ja’ op zeggen. Misschien had ik er beter een paar laten schieten maar ik heb geen spijt - ik ben tevreden met mijn seizoen tot dusver.”

Beeld BELGA

Er is ook geen ontkomen aan, beseft Pieters. Reizen en jetlag: het is part of the job, zegt hij. Vandaag speelt hij in Schilde. Vervolgens trekt hij voor het PGA Championship naar Tulsa, Oklahoma. De maand mei sluit hij af op de Dutch Open in Cromvoirt. Waarna in juni de US Open in Brookline, Massachusetts wacht. Het circus reist de wereld rond.

Vertrouwd terrein

En nu houdt het even halt op de greens van de Rinkven International Golf Club in Schilde. Voor Pieters vertrouwd maar niet per se voordelig terrein. “Het parcours ligt me niet helemaal. Het is een korte en smalle baan, daar kan ik mijn lengte niet goed uitspelen. Het zal belangrijk zijn om accuraat en geconcentreerd te spelen. Even je hoofd er niet bij houden, kan je meteen een paar bogeys kosten.”

In 2018 en 2019 was Thomas Pieters niet alleen de trekpleister in Schilde, hij was ook de geldschieter. Na twee edities trok hij er de stekker uit. Nu neemt baron Vic Swerts de rol van mecenas op zich - de bedrijfsleider steekt 1 miljoen per jaar in de Soudal Open. Het maakt dat Pieters zorgeloos kan rondlopen in Schilde. “Het was niet makkelijk om organisator én speler tegelijk te zijn. Om die knop telkens te kunnen omdraaien. Ik werd overspoeld door whatsapp’jes en e-mails. Nu ligt de stress veel lager.”

Beeld BELGA

In 2018 werd hij 24ste, in 2019 overleefde hij de cut niet en finishte hij pas als 76ste. Nu wil Pieters beter doen. “Tuurlijk kan ik winnen, anders zou ik niet meedoen. Maar zo eenvoudig is het niet. Ik speelde meer dan 200 toernooien en won er maar zes - da’s geen fantastisch percentage (lacht). Golf is onvoorspelbaar en ik hoop op een goed resultaat. Het is gewoon ook geweldig dat ik in mijn eigen bed wakker word en in 20 minuten tijd op mijn werk kan staan. En dan nog eens voor eigen volk kunnen spelen. Die kans krijg ik niet vaak. En de fans evenmin. Ik zie dus geen enkele reden waarom ze niet zouden komen.”