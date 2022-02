‘Ik hoor bij de wereldtop... en dat voor een Belg’: kunstschaatster Loena Hendrickx (22) bereikt doel op Winterspelen met achtste plek

Loena Hendrickx had gehoopt een foutloze lange kür te schaatsen maar dat lukte net niet. Bij haar salchov ging ze in de fout. Ze moest drie keer roteren maar bleef op één omwenteling steken - meteen een verschil van drie punten. “Stom”, zei ze tegen haar broer en trainer Jorik Hendrickx na haar rit. “Wat deed je daar”, vroeg hij. “Ik weet het niet... Ik ging dood.”

Zo moest Hendrickx haar zevende plek nog afstaan aan Alysa Liu (208.95 ptn). Geen schande: Liu is een 16-jarig opkomend talent uit de VS. En veel meer zat er toch niet in: zelfs met die drie punten erbij was de kloof op de Koreaanse Young You, die zesde werd (213.09 ptn), nog te groot.

Hendrickx reed met andere woorden op niveau. Ze bewees opnieuw dat ze, op de Russinnen na, de beste schaatster van Europa is. En ze tekende ook voor de beste individuele Belgische prestatie op de Winterspelen in het kunstschaatsen - het vooroorlogse brons van Robert van Zeebroeck in 1928 even buiten beschouwing gelaten.

In 2018 debuteerde Loena Hendrickx met een 16de plek. Een jaar later leek ze verloren voor het kunstschaatsen. Ze sukkelde van de ene blessure in de andere. Pas in oktober 2020 maakte ze haar rentree - sterker dan ooit. Zo schitterde ze op het WK van 2021 met een vijfde plek en op het EK in januari greep ze net naast een medaille - al kan dat nog in brons veranderen, afhankelijk van de sanctie van die Russin Kamila Valieva nog opgelegd krijgt.

“Ik haal mijn olympisch diploma, eigenlijk is dat te zot voor woorden”, beseft Hendrickx zelf ook. “Ik hoor bij de wereldtop - en dat voor een Belg, in zo’n sport... Dan mag ik tevreden zijn. Ik ben echt ontzettend trots op mijn prestatie.”

Voor haar kür was ze gisteren bloednerveus, maar de zenuwen en adrenaline die ze woensdag nog miste, waren er nu wel. “Ik was een dag na mijn korte kür ongelooflijk ontgoocheld. Zeker toen ik de details van de technische score bekeek; daar was ik mentaal slecht van. Maar bij het opstaan dacht ik: ‘Komaan Loena, je staat er nu. Geniet ervan en vecht ervoor.”

De achtste plek van Hendrickx kan overigens nog veranderen in een zevende want de kans lijkt groot dat Kamila Valieva nog geschorst wordt. Haar dopingzaak moet nog voorkomen. Gisteren werd het de 15-jarige Russin duidelijk allemaal te veel. Ze kwam meer dan eens ten val en oogde radeloos. Tranen met tuiten huilde ze. Valieva haalde niet eens het podium. “We zagen dat Valieva heel kwetsbaar was”, zei Jorik Hendrickx. “Dan vraag je je af of het psychologisch wel verantwoord was om haar te laten schaatsen. Jammer dat dit verhaal niet voor maar tijdens de Spelen is opgedoken.”

Het goud, dat belandde wel in Russische handen. Wereldkampioene Anna Shcherbakova stak minder viervoudige sprongen in haar lange kür dan haar landgenote Alexandra Trusova - twee versus vijf - maar haar betere korte kür van dinsdag maakte het verschil: 255.95 punten terwijl Trusova op 251.73 punten bleef steken. De Japanse Kaori Sakamoto (233.13 ptn) greep het brons voor Valieva (224.09 ptn). Het IOC zal opgelucht ademhalen - kunnen ze toch nog een podiumceremonie houden.