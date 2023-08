‘Ik fiets even snel als de jongens’: drie jonge wielrensters en het ‘Kopecky-effect’

Steeds meer meisjes willen koersen en wielerclubs verwachten nu het ‘Kopecky-effect’. Drie jonge wielrensters – wie weet staan ze binnen een paar jaar op de sportpagina’s – vertellen over hun sport en hun bewondering voor Lotte Kopecky.

Alizee Bosmans (14): ‘Ik ben niet bang in een peloton vol jongens’

Alizee Bosmans Beeld Tim Dirven

“Ik ben acht jaar geleden beginnen te fietsen: mijn broer reed bij een club en het leek me erg leuk. Ik fiets bij de aspiranten, ik ben er het enige meisje en train met de jongens. Dat gaat goed: ze maken wel mopjes over mij, maar ze bedoelen het lief. En ik fiets even snel, hoor. In mei ben ik provinciaal kampioen van Vlaams-Brabant geworden. Een profcarrière zou mooi zijn, we zullen wel zien.

“Wat ik zo leuk vind, is dat er binnen het wielrennen verschillende disciplines bestaan. Kopecky combineert ook de piste en weg, daarom kijk ik erg naar haar op. Ik vind het wel speciaal, ja, dat zij nu wereldkampioen is. Dat is goed voor de sport: het vrouwenwielrennen krijgt steeds meer aandacht. Ik merk dat ook in de club. Bij de miniemen koersten we met twee meisjes, op wedstrijden zijn we tegenwoordig met zeven tot tien. Ik vind het tof dat we elkaar leren kennen.”

Alizee fietst bij de club Brain² Olympia Tienen. Daar horen we dat er steeds meer meisjes de koersfiets opkruipen, maar dat er nog weinig animo is om mee te doen aan de competitie. Meisjes beginnen immers later met de sport, zijn wat voorzichtiger en hebben niet altijd zin om in het weekend het halve land te doorkruisen voor een wedstrijd.

“Ik denk dat meisjes vaak wat bang zijn om in een peloton vol jongens te rijden”, vertelt Alizee. Ze snapt het wel: “We starten vaak met vijftig renners, dat is een hele hoop. Ik ben nooit bang, maar je moet wel je mannetje staan.

“Volgend jaar schuif ik door naar de nieuwelingen en train ik met een meisjesploeg. Dat is toch anders. Jongens gaan voor kracht en lanceren voortdurend sprintjes. Meisjes fietsen ook snel, maar zijn tactischer en tetteren meer. Dat hoeft niet per se voor mij (lacht).”

Nouca Smans (9): ‘Als ik niet naar de training moet, rijd ik toertjes in de buurt’

Nouca Smans Beeld Tim Dirven

“Ik kan snel fietsen, ja. Even snel als de jongens.” Wat is haar geheim? Ze heeft veel energie, zegt haar mama Nathalie. Die vertelt dat Nouca al een paar jaar om een koersfiets vroeg. Geen idee waarom: haar ouders zijn geen koersfanaten. Maar het blijkt de sport van haar leven, zegt haar mama, die haar dochter dan maar een degelijke koersfiets kocht en haar inschreef in een wielerclub. Nouca: “Ik fiets gewoon graag. Ik fiets elke dag: op dagen dat ik niet moet trainen, rijd ik toertjes in de buurt.”

Op training kan Nouca proeven van de verschillende disciplines: ze rijden op de baan en op de piste en gaan ook mountainbiken. “We leren goed sturen, dat is best moeilijk. Je moet kunnen fietsen in een groep, als er mensen voor of naast je rijden. We leren ook vertrekken vanuit stilstand en hoe we de versnellingen moeten gebruiken.” Als ze met haar gezin een fietstochtje maakt, dan geeft ze haar ouders graag wat tips.

Nouca traint bij ACT Kontich, de club waar Kopecky en Sanne Kant voor het eerst op een koersfiets kropen. In het clublokaal staat zelfs zo’n kartonnen Kopecky op ware grootte. Veel indruk maakt dat voorlopig niet op Nouca. “Ik kijk soms wel naar wedstrijden, maar in stukjes. Ik kan niet lang voor de televisie zitten en zo’n wedstrijd duurt zo lang. Ik ben eens met de club op kamp geweest en toen hebben we wel naar een wedstrijd van Lotte Kopecky gekeken. Ik wil later ook wereldkampioen worden.”

“Ik heb al een paar wedstrijden gefietst: ik heb twee keer gewonnen en één keer was ik derde. Nee, ik ben nooit zenuwachtig voor de start.” Dat is dan weer het voordeel van een sport met weinig meisjes, grapt Nathalie: je belandt makkelijker op het podium. “Die competitiedrang zit er al van jongs af in, maar plezier is toch echt de prioriteit.”

Ina Pauwels (12): ‘Een meisjestraining? Dat is eigenlijk niet zo anders’

Ina Pauwels Beeld Tim Dirven

Niet alleen Kopecky stond afgelopen zondag bovenaan het ereschavot: Ina heeft die dag het BK voor meisjes aspiranten gewonnen. Al vijf jaar fietst Ina en dat is voor niemand een verrassing: haar papa, Karel Pauwels, was ooit een verdienstelijk coureur en haar mama, Véronique Belleter, werd in 2006 zelfs Belgisch kampioen bij de elite. In de club van haar dochter, WAC Team in Brecht, begeleidt ze nu de meisjes die willen koersen.

“Meisjes denken vaak dat koersen moeilijk en gevaarlijk is”, vertelt Ina, “maar dat valt best wel mee. Je moet gewoon goed opletten en niet te veel naar je wiel kijken, want dan zie je niet wat er op de weg gebeurt.” Ina traint samen met de jongens van haar club. “Mensen denken soms dat wij minder kracht hebben dan jongens, maar dat is helemaal niet waar. Soms is er ook een meisjestraining, maar dat is eigenlijk niet zo anders.”

Mama Veronique gelooft dat de gouden medaille van Kopecky de vrouwenkoers vast wat rugwind zal geven. “Het leeft wel bij die meisjes, hoor. Zondag, tijdens het BK, hebben ze het allemaal gevolgd op hun gsm. Die overwinning, dat deed hen wel wat. De sport heeft een hele weg afgelegd: ik reed vroeger ook de Tour de France voor vrouwen, maar geen kat die geïnteresseerd was. En een vrouw die in het weekend op haar koersfiets sprong, was een uitzondering. Vandaag zie je toch veel meer vrouwen en meisjes op de fiets. Het mag nog veel meer zijn: meisjes en competitie, dat blijft een moeilijk verhaal. Maar het succes van Kopecky is zo belangrijk voor de toekomst.”

Voor Ina is Tadej Pogačar de grote held, al kijkt ze zeker ook op naar Kopecky. “Ik wil later ook prof worden. Ik zal veel moeten trainen en goed kijken naar de koers. Kopecky heeft niet alleen kracht, ze durft ook aan te vallen en te manoeuvreren. Daar kan ik nog veel van leren.”