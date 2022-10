‘Ik denk dat ze hier zeker 50 miljoen aan overhouden’: Hans Vandeweghe over de Champions League-campagne van Club Brugge

Wat is de kans dat Club Brugge doorgaat naar de tweede ronde?

“Die kans is zeer groot. Nu zou het een zware mislukking zijn als ze niet meer zouden doorstoten. In het verleden zag je dat Club in de Champions League tekortkwam als de andere ploegen op het scherpst van de snee speelden. Maar nu spelen de tegenstanders op hun beste niveau en is Club toch nog beter, dus ik denk niet dat er nog veel zal gebeuren. Zelfs als Club volgende week op het veld van Atlético met 4-0 zou verliezen, is er niks aan de hand. Ik zou zeggen dat ze voor zo’n 95 procent zeker zijn van die tweede ronde.

“Voor Club is dat zeer symbolisch. In Europa hebben ze altijd gefaald. De voorbije jaren hebben ze altijd heel straffe poules gehad. Deze is op papier iets makkelijker en dan zie je dat de club het echt waarmaakt. Er zijn maar twee clubs die ooit in de hervormde Europacup I zijn doorgegaan naar de beste 16: Anderlecht in seizoen 2000-2001 en AA Gent in 2015-2016. Dat stak bij Club Brugge, dat in alles de beste wil zijn. De club is nu bijna zeker dat ze dit kan afstrepen van haar bucketlist.”

Je spreekt nu over het symbolische, maar wat brengt dit op in euro’s?

“Volgens de site Fotcalc krijgt Club Brugge nu al bijna 30 miljoen van de UEFA. Zoals ze nu spelen, denk ik dat ze er zeker 50 miljoen aan overhouden. Maar de berekening voor het prijzengeld is erg ingewikkeld. Een club krijgt geld om deel te nemen aan de matchen. Dus als een ploeg aan de aftrap staat, krijgt ze al geld. Een ander deel krijgt ze op basis van de sportieve resultaten: hoe meer ze wint, hoe meer geld.

“Nog een ander deel krijgt de club voor de ‘historische resultaten’. Dat is zeer oneerlijk: grote clubs krijgen zo meer geld, omdat ze vroeger al resultaten hebben gehaald.

“En het laatste deel is nóg oneerlijker: dat is de zogenaamde market pool. Dat zijn inkomsten die worden verdeeld op basis van de waarde van de televisierechten in het thuisland van de club. In het verleden zag je dat Belgische clubs daarvoor bijna niets kregen, omdat er voor die tv-rechten bij ons geen concurrentie was. Vrt mocht niet meebieden en vtm heeft een paar jaar de matchen uitgezonden terwijl ze dat zelfs niet wilden.”

Zorgt al dat geld uit de Champions League niet voor een scheefgetrokken competitie in het Belgisch voetbal?

“Natuurlijk is dat zeer marktverstorend. Financieel staat Club Brugge in België op kop, maar dat is al lang zo. Club Brugge heeft volgens mij minstens het dubbele van de omzet van de eerstvolgende club en ongeveer drie keer zoveel als de andere clubs die meedingen naar de titel. Club Brugge heeft jaar na jaar heel wat geld gekregen uit de Champions League én is daar slim mee omgegaan.

“AA Gent heeft één keer ongeveer 30 miljoen gekregen uit de Champions League maar heeft daar weinig mee gedaan. Door goed beheer en uitstekende aankopen kon Club Brugge goede zaken doen. Ze hebben spelers aangekocht in een hoger segment dan wat voor de Belgische competitie gebruikelijk is. Zo wordt Club Brugge het Bayern München van België.”

En toch speelt Club deze campagne met heel wat jonge spelers.

“Dat is inderdaad opmerkelijk, in dat opzicht is Club Brugge het Ajax van België. Er staan spelers van 19 à 20 jaar op het veld. Jutgla en Buchanan zijn alletwee nog maar 23. Maar ze zijn zeer enthousiast en staan conditioneel heel sterk. Dat bedoel ik dus ook met aankopen uit dat duurdere segment: Jutgla heeft Club weggehaald bij Barcelona. Zulke jongens komen naar Club Brugge, omdat ze hier kunnen doorbreken en Champions League spelen.”