‘Ik ben trots op mezelf, mijn lijf en mijn prestaties’: opzij voor Jutta Leerdam, topschaatsster en fan van bad boys

Langebaanschaatsster Jutta Leerdam (24) rijgt de wereldtitels aaneen en entertaint haar fans met glamoureuze foto’s. Nu krijgt ze kritiek omdat ze een relatie aanknoopt met een controversiële YouTuber. Maar dat zal haar worst wezen. ‘Ik ben een diva en een beest.’

De reclameslogan van een bekend sportmerk stelt dat kampioenen niet geboren, maar gecreëerd worden. Het is een motto dat verschillende beloftevolle schaatsers aanhalen wanneer de jeugdtrainers van het gewest Zuid-Holland in 2013 vragen wat hun pupillen precies willen bereiken. De meeste jongeren drukken de wens uit om ooit zo ervaren te zijn dat ze binnen de 40 seconden 500 meter kunnen schaatsen. Het zijn ambities die een 15-jarige Jutta Leerdam enigszins koel aanhoort.

De jonge vrouw uit ’s-Gravenzande betrad de ijspiste pas vier jaar eerder voor het eerst, maar beseft al dat er een internationaal medaillewinnaar in haar schuilt nog voor anderen dat doen. Wanneer ze aan haar trainers vertelt dat ze olympisch kampioen wil worden, reageren zij met opgetrokken wenkbrauwen. De opdracht was namelijk wel om een haalbaar doel te formuleren. “Maar ze heeft het nooit aangepast”, vertelde haar vader, tomatenkweker Ruud Leerdam, onlangs aan Omroep West. “Het hoort ook bij hoe Jutta is. Ambitieus, en ze vaart haar eigen koers. Ben je het er niet mee eens? Jammer dan.”

Bommetje

Leerdam heeft een al even eigenzinnige visie op trainen. Ze gelooft niet dat het voor haar zinvol is om samen met andere vrouwen te oefenen. Veel liever schaatst ze achter mannen aan, zij halen doorgaans een hoger tempo en motiveren haar om het beste in zichzelf naar boven te halen. Haar vader noemt haar graag ‘bommetje’ en dat is niet onterecht. Tijdens haar jeugd valt Leerdam in de eerste plaats op door haar onuitputtelijke energie en hoge snelheden, al duurt het even voor ze ook haar techniek kan verfijnen.

In enkele jaren ontpopt de jonge vrouw zich tot een van de sterkste schaatssters in de jeugddivisie, met als hoogtepunt een gouden medaille op het wereldkampioenschap voor junioren in 2016. Wanneer een journalist haar even later vraagt of ze als opkomend talent naar andere schaatssters opkijkt, schudt ze het hoofd. “Want ik kan ze allemaal toch wel hebben in de toekomst.”

Het is verleidelijk om de uitgesproken ambitie van Leerdam te verwarren met arrogantie. Ook zij kampt met onzekerheden en vindt het niet altijd eenvoudig haar competenties als atleet goed in te schatten. In 2020 reist ze zo af naar het wereldkampioenschap afstandsschaatsen voor vrouwen in Salt Lake City. Bij de wereldwijde competities voor volwassenen heeft ze tot die tijd nog geen podiumplaatsen binnengehaald, waardoor ze haar familie op het hart drukt om thuis te blijven. Haar eigenzinnige vader en oom negeren dat advies en kunnen daardoor vanaf de eerste rij meemaken hoe Leerdam de wereldtitel op de 1.000 meter scoort.

Het blijft de overwinning waar Leerdam vandaag nog altijd het meest trots op is. De manier waarop ze zowel haar eigen verwachtingen als die van anderen overtrof, verklaart waarom ze met een warm gevoel aan die ervaring terugdenkt.

“Eigenlijk bestaan er twee Jutta’s”, vertelt de kersverse wereldkampioen in 2020 aan de Volkskrant. Enerzijds noemt ze zichzelf een beest. Iemand die er niet voor terugdeinst om haar eigen grenzen op te zoeken, en die zelfs na een overwinning aan haar trainers vraagt wat beter kan. “Maar de andere Jutta is best wel een beetje een diva”, zegt ze. Dat onderscheid verklaart deels waarom Leerdam vandaag een van de beroemdste uithangborden van de Nederlandse sportwereld is.

Jutta Leerdam op het Hugo Boss-event in Miami, Florida, vorige maand. Beeld Photo News

Op sociale media deelt ze regelmatig foto’s uit haar privéleven, waarop te zien is hoe ze glamoureuze outfits draagt en een luxeleven leidt. De zorgvuldig gecureerde fotoreeksen vinden een breed en internationaal publiek: op Instagram heeft Leerdam 4,1 miljoen volgers. Die populariteit legt haar op financieel vlak geen windeieren. Er lopen verschillende samenwerkingen met luxemerken als Dior en ze sierde al de cover van het modemagazine Elle. “Dat schaatsen is leuk, maar het moet ook wat opleveren”, vertelde haar vader aan het Algemeen Dagblad over dat zakelijk vernuft. “Ze hoeft van mij niet voor een uitkering te rijden, dan kan ik via mijn netwerk veel beter betaalde banen regelen.”

Taboes doorbreken

De flair waarmee Leerdam haar carrière als topsporter met een ‘bijbaan’ als influencer verzoent, wordt binnen de schaatswereld enthousiast onthaald. Terwijl het publiek voor de sportwedstrijden de voorbije decennia behoorlijk snel vergrijsde, brengt de atlete een breder en jonger publiek met zich mee. Enkelingen uiten weleens kritiek op de perfect gestroomlijnde foto’s en de keurige make-up die Leerdam op de ijspiste draagt, maar ze deinst er niet voor terug om die critici de mond te snoeren. “Ik vind het heel ouderwets en gek dat je jezelf als vrouw niet zou mogen laten zien”, zei ze in een recent interview. “Ik ben trots op mezelf, trots op mijn lijf en op mijn prestaties.”

Ze aarzelt daarbuiten niet om haar invloed in te zetten om taboes te doorbreken. Zo sprak ze al over de impact van menstruatieklachten op sportprestaties en over de moeilijkheden om een gezond lichaamsgewicht te behouden. “Het is wel zo dat ze meer wil zijn dan alleen ‘Jutta de schaatsster’. Door haar positie kan ze ook iets betekenen en een rolmodel zijn voor jonge meiden”, aldus vader Leerdam.

Het leven in de schijnwerpers bestaat niet uitsluitend uit enthousiast gejuich en knallende champagnekurken. De hindernissen op Leerdams parcours kregen minder aandacht op haar sociale media, maar werden wel uitgebreid vastgelegd door de boulevardpers. Tussen 2017 en 2022 vormt ze samen met schaatser Koen Verweij een van de bekendste koppels uit de Nederlandse sportwereld. In die periode zijn ze onafscheidelijk en wanneer Leerdam in 2020 haar wereldtitel binnenhaalt, doen ze samen wat velen onmogelijk achten.

In een circuit dat gedomineerd wordt door enkele grote commerciële spelers, richten de twee met Team NXTGEN een eigen schaatsploeg op. Op financieel vlak is dat een groot risico en de druk groeit nog verder wanneer blijkt dat Verweij door rugblessures niet langer het internationale topniveau haalt.

Leerdam droomt duidelijk ook van meer en kondigt amper twee jaar later aan dat ze alsnog overstapt naar concurrent Jumbo-Visma. Ze wil winnen wat er te winnen valt, en een olympische zege heeft ze in haar eigen ploeg niet binnengehaald. Ze geeft misschien geen interviews over de impact die de beslissing op haar relatie met Verweij heeft, maar dat houdt verschillende bladen niet tegen om sappige roddels over zogezegde amoureuze spanningen te publiceren. In augustus van vorig jaar laat Leerdam uiteindelijk weten dat ze niet langer een koppel vormt met Verweij.

‘Problem child’

Jarenlang weet de atlete munt te slaan uit sociale media, maar begin dit jaar leert ze ook een gemenere kant van de platformen kennen. In maart gaan plots beelden viraal waarop te zien is hoe de Amerikaanse YouTuber en bokser Jake Paul met een blonde vrouw zoent. Het duurt slechts enkele minuten voor internetgebruikers erop wijzen dat Pauls date eigenlijk het schaatstalent uit Nederland is. De onverwachte date rolt vlot over de tongen en kan lang niet alleen op positieve reacties rekenen.

Leerdams nieuwe geliefde Jake Paul in een boksgevecht tegen Tommy Fury in februari van dit jaar in Saudi-Arabië. Beeld REUTERS

Het is namelijk niet geheel onbegrijpelijk waarom de Amerikaan als bijnaam the problem child kreeg. Hij staat bekend als een ­notoir corona-ontkenner, maakte verboden reclame voor een schimmig cryptobedrijf en werd door twee vrouwen aangeklaagd wegens seksueel wangedrag – feiten die hij weliswaar ontkent. Op sociale media wordt Leerdam als dom weggezet omdat ze met Paul datete, maar ze laat het niet aan haar hart komen. Eerder deze week bevestigde ze hun relatie via Instagram.

Leerdam krijgt plots meer kritiek dan vroeger en is voor het eerst bij een behoorlijk toxische controverse betrokken. Persoonlijk heeft ze niet veel tijd om dergelijke reacties te lezen. Ze heeft het druk met trainingen en richt zich ondertussen vooral op de Olympische Winterspelen, die in 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo georganiseerd worden. Daar hoopt Leerdam te doen wat ze zichzelf als 15-jarige beloofde: olympisch kampioen worden.