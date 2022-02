‘Ik ben emotioneel uitgeput’: kunstschaatsster Valieva reageert op heisa

Lees alles over de Winterspelen in ons liveblog.

“Ik ga mijn uiterste best doen om mijn land zo goed mogelijk te verdedigen. Blijkbaar is dit een fase waar ik door moet”, vertelde Valieva de Russische staatstelevisie met tranen in de ogen. “Het zijn tranen van vreugde, maar ook een beetje van verdriet. Ik zit op een emotionele rollercoaster nu.”

“Ik ben blij met al de steunbetuigingen die ik kreeg. Dat is erg belangrijk voor mij in deze moeilijke periode. Ik dacht even dat ik er alleen voor stond, maar mijn familie en beste vrienden zullen me nooit laten vallen.”

Pillen van opa ingenomen

Valieva testte op 25 december positief op het verboden product trimetazidine. Het Russische antidopingagentschap legde haar vorige week dinsdag een voorlopige schorsing op, maar na beroep van de kunstschaatsster werd die beslissing een dag later teruggedraaid, waardoor ze op de Spelen kon blijven.

Het IOC, het Wereldantidopingagentschap WADA en de Internationale Schaatsunie ISU tekenden vervolgens beroep aan tegen het opheffen van die schorsing. De bal kwam zo in het kamp van het Internationaal Sporttribunaal TAS te liggen. Na een hoorzitting beslisten drie rechters maandag haar geen voorlopige schorsing op te leggen.

Beeld Photo News

Tijdens de zitting van het TAS kwam Valieva met een opmerkelijke verklaring, zo meldde Denis Oswald, voorzitter van de disciplinaire commissie van het IOC. “Haar argument is dat deze positieve test is veroorzaakt door het innemen van pillen die voor haar opa bestemd waren”, zei Oswald.

Met haar 15 jaar is Valieva de jongste deelnemer op de Spelen, maar lang niet de minst gelauwerde. Ze kroonde zich al tot Russisch en Europees kampioene en heeft alle wereldrecords (90,45 punten in de korte kür, 185,29 punten in de vrije kür, 272,71 punten totaal) in handen. In Peking veroverde ze met haar landgenoten al goud in de teamcompetitie, maar die medailles werden wegens de positieve dopingcontrole van Valieva nog niet uitgereikt.