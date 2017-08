Igor De Camargo en Vadis Odjidja plaatsen zich voor laatste CL-voorronde

APOEL haalde het thuis na verlengingen met 4-0 van Viitorul Constanta uit Roemenië. De heenmatch hadden de Roemenen met 1-0 gewonnen, en ook in Cyprus stond het na 90 minuten nog 1-0. De Camargo scoorde in de verlengingen de derde treffer.



Olympiakos, met Odjidja-Ofoe 90 minuten in de ploeg, speelde thuis 2-2 gelijk tegen Partizan Belgrado. De heenmatch had het met 1-3 gewonnen. De Belgische Marokkaan Mehdi Carcela scoorde de openingstreffer.