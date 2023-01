Iga Swiatek, de nieuwe koningin van het vrouwentennis. ‘Misschien maakt zelftwijfel haar wel tot een grote kampioene’

Het tennis heeft een nieuwe ster en ze heeft een naam die u – tenzij uw roots ook in Polen liggen – zeker verkeerd gaat uitspreken. Iga Swiatek (21) heet ze en ze is dé favoriete voor de Australian Open die maandag ­beginnen.

Iga betekent ‘beroemdheid, strijder’, zegt het internet. Dat ze haar naam niet gestolen heeft, zeggen wij. Nu kan u tegenwerpen dat het met die beroemdheid misschien nog wat tegenvalt, of zelfs dat u nu voor het eerst van haar hoort. Dat laatste is overigens geen complete schande: wie tijdens de pandemie even met de ogen geknipperd heeft toen het vrouwentennis op het beeldscherm verscheen, had haar steile opgang al gemist. Zo pijlsnel is het gegaan met die carrière van Swiatek.

Maar wie is ze dus? Omdat het haarzelf vragen niet bijster veel oplevert – ‘Probeert dat fluffy gele ding tussen de lijnen te plaatsen’, leest haar bio op Twitter – doen wij een bescheiden poging tot het schetsen van haar profiel. Dat is een ranke en slanke 1m76 hoog, 21 jaar oud en alvast dik 15 miljoen dollar aan prijzengeld waard, waarvan twee derde vorig jaar naar haar bankrekening werd overgeschreven.

2022 was namelijk een boerenjaar voor Iga Swiatek. Het jaar van De Grote Doorbraak en dat van De Absolute Bevestiging ineen. Want voor wie het tennis van nabij volgt, stond de Poolse al wat langer op de radar. Als jeugd­speelster was ze meer dan verdienstelijk. Geen nummer één van de wereld, wel een topper. Anders win je uiteraard Junior ­Wimbledon niet op je zeventiende, in 2018 was dat.

Beeld Mellon

Maar of ze het ook bij de vrouwen zou kunnen waarmaken, daar twijfelde Swiatek op dat moment zelf wel nog stevig aan. “Het is een kwestie van logisch redeneren”, zei ze daarover vorig jaar aan de Britse krant The Guardian. “Kijk naar Polen, hoeveel spelers hebben het echt waargemaakt? Alleen Agnieszka Radwanska, eigenlijk. De kans dat ik ook een tennissuperster zou worden, was behoorlijk klein. Ik hou van wiskunde en mijn brein denkt in termen van waarschijnlijkheid, en het leek me dus heel moeilijk.”

Daarom dat slimme Iga ook na die Wimbledon-­zege en hoewel ze in 2016 op haar vijftiende al prof geworden was, school geen vaarwel zei. “Ik had altijd een plan B”, zegt ze. “Op mijn achttiende was ik nog steeds gefocust op school. Zelfs in 2020 was ik er nog steeds van overtuigd dat ik dat plan B nodig had, voor het geval het met dat tennis niets zou worden.”

Meteen raak

In 2020 won Iga Swiatek, een meisje van 19 uit Raszyn, een voorstad van Warschau, als ongeplaatste speelster en bij haar allereerste deelname aan het senioren­toernooi Roland Garros. Ze won niet zomaar, ze verpulverde de tegenstand in simpele tweesetters waarbij ze per wedstrijd nooit meer dan vijf spelletjes moest inleveren. Akkoord, het veld was minder bezet dan normaal door het coronavirus, maar dan nog. Ze was de jongste winnares sinds Monica Seles in 1990. Het vrouwentennis was wakker.

“Een interessante speelster”, zegt ex-tennisser en sport­journalist Filip Dewulf met­een als we hem bellen. “Zeer compleet. Het vrouwen­tennis wordt nog steeds gedomineerd door hard hitters. Swiatek is dat ook, maar op een heel mannelijke manier. Ze beweegt uitstekend over het veld, speelt met veel topspin, met veel meer controle over haar slagen en een veel kleinere foutenmarge dan het gros van het vrouwenveld. Ik las pas nog dat ze het gemeten hebben: het effect dat ze de bal meegeeft bij een slag met de forehand, is ongeveer hetzelfde als dat van de mannen.”

Qua speelstijl, zegt Dewulf, doet ze hem denken aan Justine Henin. “Henin had in mijn ogen meer talent, meer balgevoel nog en een groter tactisch meesterbrein. Maar dat was ook vijftien jaar geleden, vandaag gaat het allemaal sneller. En Swiatek is nog zo jong, ze heeft nog marge om beter te worden. Haar service, haar return, haar volleys, allemaal dingen waaraan ze nog kan werken.”

Bij de psycholoog

Toevallig liet ook Henin zelf deze week bij Eurosport haar licht schijnen over Swiatek. En ja, ze ziet het er wel in, zegt de gewezen nummer één van de wereld. “Ze heeft alles wat een nummer één van de wereld moet hebben en misschien is ze wel de nieuwe boss van het vrouwentennis. Alleen moet ze zichzelf daar nog van overtuigen.”

Het emotionele, daar worstelt Swiatek effectief mee. Verliest ze, dan huilt ze ongegeneerd dikke tranen. Gaat het wat minder, dan straalt dat van alles af. “Een week niet gehuild is een week niet geleefd”, zei ze er zelf al over en aangezien zelfkennis het begin van alle wijsheid is, reist Swiatek al van in het prille begin rond met een psycholoog aan haar zijde. Iets waar ze ook heel open over communiceert – zwakke punten verbergen is aan haar niet besteed – en hard aan werkt. En dat kan dan weer allemaal in haar voordeel uitdraaien ook. “De grootste kampioenen lijden aan zelftwijfel”, zegt Henin. “Misschien is dat juist waarom ze een grote kampioen in wording is.”

Iga Swiatek laat haar tranen de vrije loop na haar verloren halve finale tegen Jessica Pegula, vorige week op het toernooi van Sydney. Beeld AP

Dewulf ziet dat ook wel gebeuren. “We zitten al een tijdje te wachten op een opvolger van Serena Williams, een speelster die het circuit bij de hand neemt. Of het iets zegt over de rest van het vrouwentennis dat we daarvoor nu kijken naar een 21-jarig meisje? Ik denk dat het vooral iets zegt over Swiatek zelf. Je kunt het haar niet aanwrijven dat de anderen wisselvallig zijn. Er was plaats en ruimte en zij is in het gat gesprongen. Volgens mij zou zij wel eens uit het juiste hout gesneden kunnen zijn om het vrouwentennis voor een hele tijd te domineren.”

Maar dat is de toekomst, we spoelen de klok eerst even terug om het verhaal van ­Swiatek te vervolledigen. Nadat ze in 2020 Roland Garros had gewonnen, sprong de Poolse tiener in één klap van het nummer 54 naar het nummer 17 op de wereldranglijst. In 2021 werd dat top 10, in een jaar zonder verdere gigantische sportieve uitschieters.

En toen kwam dus topjaar 2022. We vatten het even kort voor u samen. Swiatek won ­vorig jaar bovenop een tweede keer Roland Garros en een eerste keer de US Open ook nog zes andere toernooien. Ze bleef een waanzinnig aantal van 37 matchen op rij ­ongeslagen, een record in deze eeuw dat ze afsnoepte van Venus Williams. Die reeg in 2000 – het jaar voordat Swiatek het levenslicht zag – 35 winstmatchen aan elkaar.

Als kers op de taart werd Swiatek ook nog eens nummer 1 van de wereld. En het lijkt nogal logisch na al die zeges, maar toch kwam die nummer­een­positie vorig jaar ­onverwacht. Swiatek was het jaar begonnen als nummer 7 van de wereld en was dankzij een halvefinaleplek op de Australian Open en winsten in de vroege toernooien op de ­kalender al opgeklommen tot nummer 2. En toen kondigde de Australische Ashleigh ­Barty, de al enkele jaren ongecontesteerde aanvoerder van de WTA-ranglijst, nog voor haar 26ste verjaardag aan dat haar raket van nu af aan stof mocht gaan vergaren in de ­garage.

Nummer 1 dus. Al veertig weken lang, sinds 4 april 2022. Ze is nog maar de vierde vrouw in de geschiedenis van de WTA die zo lang op 1 staat en de tegenstand komt vooralsnog ­amper tot aan haar middel. Meer dan het dubbel van de punten van Ons Jabeur en Jessica Pegula heeft ze, de Tunesische en Amerikaanse speelsters die de top 3 vervolledigen.

Goede genen

Mocht u dra nog indruk willen maken op een sportquiz door wat weetjes te strooien met een redelijk hoog nerdgehalte, dan geven we u graag nog volgende informatie mee. Swiatek is de dochter van een orthodontiste, Dorota, en een gewezen olympisch roeier, Tomasz. Pa Swiatek trad met de Poolse dubbel vier aan op de Spelen van Seoel in 1988. Die genen werden eerlijk verdeeld over de dochters, want Iga’s drie jaar oudere zus Agata is tandarts en treedt zo in de sporen van haar moeder. Al heeft Iga zelf naar verluidt het idee ook niet helemaal losgelaten dat ze nog wiskunde kan gaan studeren aan de universiteit.

Swiatek mocht 2022 afsluiten als nummer één van de wereld. Beeld Getty Images

Nog een opmerkelijk weetje: mocht u op vakantie in Monaco al eens graag bekende ­namen spotten op de deurbellen, die van Swiatek zal u niet tegenkomen. In tegenstelling tot veel andere topsporters heeft zij de vlucht naar een belastingparadijs nog niet ­genomen. Raszyn is haar al dol genoeg. Dat bevindt zich overigens maar een paar honderd kilometer van de Oekraïense grens. Het mag dus ook niet verbazen dat Swiatek het ­afgelopen jaar verschillende acties op poten zette ten voordele van het getroffen buurland.

O, en nog één ding. We spreken haar naam dus uit als Sviontek. Geeft niet als u dat nu niet meteen onthoudt, u zult die de komende jaren nog vaak genoeg horen. Het zou namelijk toch wel eens wat kunnen worden, met dat tennis.