Ierland kijkt reikhalzend uit naar de komst van ’s werelds beste crossers

De laatste keer dat de wereldbeker veldrijden de Noordzee overstak dateert van 2014. Het Engelse Milton Keynes kreeg tienduizend toeschouwers over de vloer. Een succes, maar door de hevige regenval hadden de crossers het grassige Campbell Park omploegd tot een modderpoel. Parkwachters staken een stokje voor een tweede editie.

Dat zal dit jaar niet gebeuren. De voorbije weken regende het dagelijks, maar sinds donderdag kleurt de lucht boven Dublin blauw en ligt er een witte laag op de modder. “Dit weekend blijft het vriezen. De ondergrond droogt op. Het wordt geen baggercross”, zegt Chris Mannaerts van organisator Flanders Classics.

De voorverkoop van de tickets loopt als een trein. Al vijfduizend stuks zijn de deur uit. “Dat is hetzelfde aantal als Antwerpen en Maasmechelen. We kunnen spreken van een topcross”, zegt Van Den Spiegel. Verbaasd is hij niet. “Cross is populair in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Ze zitten al jaren te wachten op een groot evenement.”

Geen lokale toppers

Met zeventig accreditaties zijn de media nieuwsgierig. De lokale wielerlegende Sean Kelly is eveneens van de partij. Iedereen wil erbij zijn. Waarom?

“Veldrijden is een jonge discipline in Ierland”, weet Andy Layhe, de Ierse veldritcoach. “We hebben enkele goede wegrenners zoals Sam Bennett, maar geen veldrittoppers. Je hebt wel de zusjes Annie en Stephanie Roche, maar zij zijn vooral bekend omdat ze oom mogen zeggen tegen Stephen Roche en de nichtjes zijn van Nicolas Roche en Dan Martin. Dean Harvey is wel een talent van negentien. De top twintig zou al een succes zijn. Ik denk dat de Ierse fans vooral graag eens een wereldtopper als Wout van Aert in het echt willen zien.”

Met Van Aert en Tom Pidcock zakken twee wereldtoppers af naar Dublin. Volgens Van Den Spiegel is hun aanwezigheid niet bepalend voor de succesvolle voorverkoop. “Dublin was in 2019 al geïnteresseerd om een wereldbeker te organiseren, maar covid gooide roet in het eten. Toen Londen dit jaar afzegde stonden ze te popelen om die vrije plaats in te nemen. Ze willen een vaste waarde worden.”

Aan enthousiasme geen gebrek, maar hebben ze ook een wereldbekerwaardig parcours? Layhe: “Zondag krijgen we een typische parkcross. Technisch is het niet veeleisend: een artificiële zandbak, een brug en twee korte heuvels die voor de zeventien hoogtemeters zorgen. De lange rechte stukken op het gras zijn ideaal voor de mannen met power. Het parcours is Van Aert op het lijf geschreven. Ik denk dat hij vrij gemakkelijk zal winnen.”