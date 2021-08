Iedereen wil de nieuwe Nina Derwael worden: eerste sportclub van gymnaste krijgt massaal veel aanvragen

Dat er heel wat jonge turners in de voetsporen van olympisch kampioen Nina Derwael willen treden, merkt de Hasseltse sportclub ‘Sta Paraat’ de laatste dagen maar al te goed. Zo wordt de eerste sportclub van de Truiense Derwael dagelijks overspoeld door e-mails van kandidaat-leden, en ook de telefoon staat roodgloeiend. ‘Een heuse Nina-gekte, en dat terwijl onze inschrijvingen pas in september starten.’

Terwijl Nina Derwael zondag de eerste gouden medaille voor ons land binnenhaalde in Tokio, keken ongetwijfeld heel wat kinderen haar oefening op de brug met ongelijke leggers vol bewondering toe. Dat merkt ‘Sta Paraat’ alvast, de eerste sportclub van de kersverse olympisch kampioen, gevestigd op vier locaties in Hasselt. “Sindsdien maken we een enorme rush mee, en het houdt ook niet meteen op”, knikt clubvoorzitter Eveline Strackx. “Zo kregen we andere jaren zo’n één tot twee mails en telefoons per dag binnen, maar dat zijn er intussen zéker twintig geworden. Op sommige dagen zelfs meer.”

Beperkte plaatsen

Al moeten de ‘nieuwe Nina’s’ toch nog wat geduld uitoefenen. “Pas op 15 augustus starten we met de eerste inschrijvingen, maar dat geldt eerst enkel voor de al bestaande leden”, verduidelijkt Strackx. “Voor de kandidaat-leden kan dat pas vanaf 6 september. We willen alle kandidaat-leden de kans geven om onze instuif te beleven, zonder dat alle plaatsen al meteen bezet zijn. Deze instuif vindt op inschrijving fysiek plaats bij onze sportclub op zondag 5 september, en biedt de kans aan alle geïnteresseerden om al onze disciplines uit te proberen. Dat is dus niet enkel toestelturnen, maar bijvoorbeeld ook rope skipping, acrogym, airtrack, en free running. Pas na die dag kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.”

De Truiense Nina Derwael startte haar turncarrière bij de Hasseltse sportclub ‘Sta Paraat', en wint nu goud op de Olympische Spelen. Beeld BELGA

“Daar zit wel een beperking op”, benadrukt Strackx. “We laten een maximum aantal van 12 tot 15 kinderen per trainer toe, wat neerkomt op 750 tot maximaal 800 leden per jaar. Afzonderlijk van de vele mails en telefoons die we nu binnenkrijgen, zitten we de laatste jaren eigenlijk al zo goed als aan dat maximum. Nina Derwael heeft nu alweer een fantastische prestatie neergezet en een gouden medaille rond de nek, maar eigenlijk kennen we al twee jaar een gigantisch Nina-effect sinds haar wereldtitels. Goed nieuws voor onze sportclub, maar tegelijkertijd overweldigend. (lacht)”

De sportclub Sta Paraat in Hasselt telt jaarlijks 750 tot 800 leden, maar door de gouden medaille van Nina Derwael is er daar nu ook extra interesse. Beeld Sta Paraat

Extra trainers gezocht

Om zoveel mogelijk turners en sporters tóch net zoals Nina naar de top te coachen, doet ‘Sta Paraat’ een warme oproep voor extra trainers. “Vanaf dan kunnen we onze ledencapaciteit verhogen, maar meer trainers aantrekken is niet zo vanzelfsprekend. Werken als trainer valt tot op heden onder vrijwilligerswerk, en dus de vrijwilligersvergoeding. Bovendien trekken onze beste atleten al op de leeftijd van 12 jaar naar de topsportschool in Gent. Dat is ook een reden waarom we trainers mislopen”, aldus Strackx. Wie in de voetsporen van Nina Derwael wil treden, beslist vanaf 6 september dus best snel.

Voor meer informatie over Sta Paraat kan je terecht op tk.staparaathasselt.be.