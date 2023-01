‘Iedereen is bang van Delfine Persoon’: bokskampioene Alycia Baumgartner ontloopt haar voornaamste uitdaagster

Waar Delfine Persoon al langer voor vreest, komt uit: ongeveer elke bokser uit de stal van promotor Eddie Hearne ontloopt haar. En laat dat nu net kampioenen zoals Alycia Baumgartner zijn, die sinds oktober in het bezit is van de WBC-, WBO-, IBF- en IBO-titels bij de superlichtgewichten. De enige die ontbreekt, is de WBA-titel. En dus wilde de Amerikaanse in de clinch gaan met WBA-kampioene Choi. Maar de Koreaanse zegde af met een blessure en gaf de titel vrij - Choi is nu een champion in recess, wat betekent dat ze als eerste de titelhoudster mag uitdagen wanneer ze daar zin in heeft.

Dat leek goed nieuws voor Delfine Persoon, die van de WBC de bevestiging kreeg dat zij door het forfait van Choi dan de official challenger was voor een titelgevecht met Baumgartner. Zij lag in poleposition en zou in februari 2023 aan de beurt komen. Voor de inmiddels 38-jarige West-Vlaamse kon dat de kroon op het werk zijn: een kamp met alle belangrijke titels als inzet.

Het is dan ook bizar dat niet Persoon maar wel Elhem Mekhaled op 4 februari als uitdaagster in de ring stapt in de Madison Square Garden in New York. De Française (31) staat pas derde op de WBA-ranking, na Persoon, die haar op 21 mei 2022 in de Etihad Arena nog overtuigend versloeg. De reden is te zoeken bij Eddie Hearn, de machtige promotor van Matchroom Boxing die alle touwtjes in handen heeft.

En hij bewaart geen al te beste herinneringen aan Delfine Persoon. Zijn vedette Katie Taylor had in juni 2019 hulp van de jury nodig om een titelgevecht met Persoon te winnen. Ook de rematch in augustus 2020 draaide in het voordeel van Taylor uit, maar opnieuw gingen er stemmen op dat Persoon bestolen was. Hearn weet dus hoe gevaarlijk Persoon is, zeker na haar gevecht in november tegen Ikram Kerwat. De Duitse maakte in de eerste ronde al kennis met de rechtse van Persoon. Wedden dat Hearn en Baumgartner het koud zweet uitbrak? Zegt een kenner: “Iedereen is bang van Delfine.” Zegt Persoon: “Ik kreeg intussen een bijnaam: Most Avoided Fighter (meest ontweken bokser). Ik ben er vet mee.”

Hearn zocht en vond dus een uitweg in Mekhaled, die bovendien als voordeel heeft dat ze meer commerciële troeven kan uitspelen. Delfine Persoon kan Hearn geen tv-rechten voorstellen - er is niet voldoende interesse in België. En wat ondernemen de grote boksbonden tegen de machtige Hearn? Niets. Zij staan toe dat hij gevechten regelt waarin niet per se de beste boksers tegen elkaar uitkomen. Dat doet de reputatie van het boksen geen goed.

In november, net voor haar afreis naar Dubai voor de kamp tegen Kerwat, uitte Persoon al haar bedenkingen. “We kregen de belofte van de WBC dat ik als eerste om de WBC-titel mag vechten, maar het is boksen, hé. Ik heb intussen wel begrepen dat het een commerce is. Het loopt niet altijd zoals het zou moeten lopen. Als je jong bent, maakt dat niet zoveel uit - dan heb je tijd. Maar ik heb mijn leeftijd tegen en ja, dat zorgt wel voor frustraties.”

Die zullen er intussen niet kleiner op zijn geworden. Het is zeer de vraag of Delfine Persoon haar kans op een titelgevecht nog zal krijgen of dat Hearn rond haar heen blijft slalommen.