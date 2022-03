Ideale schoonzoon redt Antwerp: ‘Miyoshi verdient opsteker’

“Een goede gast. Een beetje timide zelfs.” Zo omschreef Birger Verstraete zijn ploegmaat Miyoshi in de catacomben van de Bosuil. Twee weken geleden noemde de middenvelder hem nog een ideale schoonzoon.

Ex-coach Laszlo Bölöni noemde Miyoshi destijds een voorbeeld qua discipline. Ook de trainers na hem waren lovend over de ingesteldheid van de Japanner. Brave jongen, maakt nooit ambras.

Voor het seizoen werd Miyoshi gezien als de opvolger van Lior Refaelov. Hij moest de ploeg op sleeptouw nemen. Maar de Japanner sukkelde wekenlang met een blessure en toen hij opnieuw in de ploeg kwam, had hij het moeilijk om zich door te zetten. Te wisselvallig, niet efficiënt genoeg.

In de stadsderby tegen Beerschot een paar weken geleden werd Miyoshi aan de rust gewisseld. De Japanner was die dag naar verluidt ook geschrokken van de woede-uitbarsting van voorzitter Paul Gheysens in de kleedkamer. In zijn thuisland uiten ze hun emoties niet gemakkelijk, al zeker niet in het openbaar.

Verstraete: “Hij verdient deze opsteker, Miyoshi komt uit een moeilijke sportieve periode.”

Knappe assist

Tegen Zulte Waregem liet hij de wedstrijd kantelen in het voordeel van The Great Old, met een geweldige invalbeurt van 23 minuten. Hij fladderde over het veld, liep zich te pletter, tackelde aan de zijlijn en was beslissend.

In zijn assist op de enige goal van Mbwana Samatta zat alles vervat. Perfect aangesneden bal, met de juiste snelheid. De Tanzaniaan werkte het vervolgens goed af.

Miyoshi leek als herboren tussen de lijnen. Coach Brian Priske was blij voor hem. De Japanner bracht de nodige sprankel bij het stamnummer 1.

Verstraete: “Ik ken weinig spelers die zó kort kunnen wegdraaien als hij. Soms speelt hij in een match op training bij de tegenpartij. Dan kan ik van dichtbij zien hoe wendbaar Miyoshi is.”

Drie jaar geleden noemde CEO Sven Jaecques de Japanner zelfstandig en leergierig. Het komt erop neer dat hij leeft als een echte prof: voldoende rusten, gezond eten, altijd de focus behouden en de schouders nooit laten hangen.

Nu komt het erop neer om Antwerp elke week van die sprankel te voorzien.