Ibrahimovic (41) knokt terug uit angst voor zijn afscheid

Vrijdagavond, als Zweden in Stockholm tegen België speelt, kan hij de oudste speler ooit worden in een EK-kwalificatiewedstrijd. Afgelopen weekend brak hij als spits van AC Milan al een leeftijdsrecord: door zijn goal tegen Udinese werd hij de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A.

Nu is ‘Ibra’ ook terug bij het nationale elftal, waar hij deze week als vanouds uitblonk in grootspraak en ijdeltuiterij. “Op mijn leeftijd kun je niet al te veel vooruitkijken”, zei hij met een grote glimlach. “Zelfs al ben ik het verleden, het heden en de toekomst van mijn land.”

Ibrahimovic, die bij een trits topclubs speelde en veel prijzen won, is de nationale topscorer met 62 doelpunten in 121 wedstrijden. Zijn laatste goal in het gele tenue van Zweden dateert echter alweer van november 2015. Na een teleurstellend optreden op het EK 2016 besloot hij zijn interlandcarrière te beëindigen.

Drie operaties

In de aanloop naar het WK in Rusland wilde hij toch weer meedoen, maar werd hij niet opgeroepen. In 2020 maakt hij alsnog zijn comeback, om vlak daarna uit te vallen met een blessure.

Drie operaties en een zware revalidatieperiode later staat hij weer op het veld. “Mijn knie was acht, negen maanden opgezwollen, totdat er een maand geleden iets gebeurde waardoor alles er ineens positief uitzag. Daar heb ik veel energie van gekregen”, zei Ibrahimovic op een persconferentie.

De terugkeer op het hoogste niveau op zijn leeftijd is een knappe prestatie. Vaak zijn het keepers die tot op hoge leeftijd kunnen doorspelen. Spitsen moeten veelal eerder stoppen omdat ze hun snelheid kwijtraken. Het leeftijdsrecord in een Europese kwalificatiewedstrijd ligt nu in handen van de Italiaanse keeper Dino Zoff. Die speelde in mei 1983 op eveneens 41-jarige leeftijd een kwalificatiewedstrijd tegen Zweden.

Ibrahimovic, die bekend staat om zijn fanatieke trainingsschema’s, zei dat hij hard had gewerkt aan zijn terugkeer omdat hij nog niet klaar is om te stoppen met voetbal. “Ik zei tegen mijn teamgenoten: je vraagt ​​je waarschijnlijk af wat ik hier in vredesnaam doe. Toen zei ik: wacht maar tot je bijna aan het einde van je carrière bent. Dan begrijp je het. Dan komt de paniek en wil je niet stoppen.”

Lof voor Qatar

Veel Zweden zijn enthousiast over de terugkeer van de populaire voetballer uit Malmö. Er klinkt ook veel respect over zijn terugkeer na een zware blessure. “Jongere atleten hebben alles te leren van zijn inzet, professionaliteit, geduld en doorzettingsvermogen”, schreef sportculmnist Johan Es van dagblad Dagens Nyheter.

Maar zoals zo vaak was er ook weer rumoer over zijn uitspraken. Zo prees Ibrahimovic uitgebreid het gastland van het afgelopen WK, Qatar, dat in Zweden veel kritiek heeft gekregen vanwege mensenrechtenschendingen en slechte werkomstandigheden voor arbeidsmigranten. “De organisatie, de ervaring, de finale, het publiek, de reis: allemaal tien punten”, aldus Ibrahimovic.

Toen een journalist vroeg hoe hij het land bezag met het oog op de mensenrechtenschendingen, antwoordde hij nogmaals: “Tien punten.” Het kwam hem op veel kritiek te staan, onder meer van vakbonden en Amnesty International.

Coach Janne Andersson liet al weten dat de spits in beide wedstrijden op de bank zal beginnen. Hij zei dat Ibrahimovic’ persoonlijkheid en zijn leiderschap belangrijk zijn, ook als hij niet speelt. Zelf benadrukte Ibrahimovic dat hij niet uit liefdadigheid meedoet. “Ik ben hier om te spelen en resultaten te behalen.”