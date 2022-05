Huwelijk tussen Cavendish en Lefevere nadert einde

Tim Merlier voor de Giro, Fabio Jakobsen voor de Tour en dan zien wie Patrick Lefevere nog naar de Vuelta stuurt, de derde grote ronde van het seizoen. Zo moet het grote beeld er ongeveer uitzien, gesteld dat een contract van Merlier met QuickStep inderdaad rond is.

Jakobsen is de eerste sprinter in de ploeg. De Nederlander zal dit jaar de Tour rijden, tenzij hij ziek, geblesseerd of compleet uit vorm is. Zeker stuurt Lefevere niet twee topsprinters naar dezelfde grote ronde. Om die reden is Cavendish tegenwoordig in de Giro aan de slag.

Cavendish ging vorig jaar wel naar de Tour. Hij nam de plaats in van Sam Bennett, won vier etappes en overtrof daarmee alle verwachtingen. Maar hij stelde Lefevere ook voor een probleem: moest hij Cavendish houden, of zou hij hem op het einde van 2021 toch laten gaan?

Besprekingen voor nog een jaar erbij in de ploeg van Lefevere sleepten lang aan. Het ging over geld en het ging over de toekomst. Over de Tour zal ongetwijfeld ook gesproken zijn. Cavendish kende het standpunt van Lefevere, hij tekende toch.

Markt verkennen

Komt Merlier naar de ploeg van Lefevere, dan is er voor Cavendish geen plaats meer. Zelfs al won hij dit jaar alweer vier keer, de laatste keer in rit drie van de Giro. De Brit beseft dat het een aflopend verhaal is. Hij zette zijn Amerikaanse managementbureau Wasserman aan het werk; Cavendish is opnieuw op de markt. Hij wil nog twee jaar koersen, hij wil de Tour rijden en hij wil nog goed geld verdienen.

Bij de geïnteresseerde ploegen is dan ongetwijfeld Israel-Premier Tech. Chris Froome rijdt daar en deed vorig jaar al een goed woordje voor Cavendish bij eigenaar Sylvan Adams. Ongetwijfeld wil hij dat weer doen.