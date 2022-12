Huurling Stengs toont discipline en loopvermogen bij Antwerp

Hij speelde vorige week zijn beste match voor Antwerp (4-0 tegen Standard). Opvallend, want omwille van de hoge blessurelast binnen de ploeg verhuisde Calvin Stengs (24) van de flank naar het centrum.

“In een recente oefenpot tegen Kortrijk vielen Gerkens en Yusuf uit en toen kwam ik ook al in het midden te staan”, verklaart Stengs. “Bij AZ speelde ik vroeger een paar keer op 10, nu moest ik zelfs iets meer voor de verdediging blijven. Van daaruit moest ik mee de opbouw verzorgen en nadien aansluiten. Die rol vergt discipline en loopvermogen, maar dat heb ik wel. Als rechtsbuiten loop ik altijd elf à twaalf kilometer in een wedstrijd.”

Samen met die andere Nederlander, Jurgen Ekkelenkamp, en de jonge Arthur Vermeeren vormde hij een ijzersterke driehoek. “Ik heb me alleszins geamuseerd”, zegt Stengs. “Op rechts ben je meer afhankelijk van de aanvoer, in het midden regel je die aanvoer zelf.”

Tegen Standard was hij goed voor een goal en een assist. Het wrong dat de statistieken voordien wat uitbleven, geeft hij toe. “Mensen kwamen dan zeggen: ‘Komt wel goed.’ Maar soms dacht ik: hou je mond, ik wil nú een goal maken. Op Charleroi liet ik bijvoorbeeld een paar kansen liggen. Dat blijft dan een dag in je hoofd zitten, zeker als je verliest. Of ik er ’s nachts van wakker lig? Door de adrenaline slaap ik sowieso slecht na een wedstrijd. Soms lig ik tot drie uur te woelen in bed.”

Thuis in Antwerpen

Afgaand op Standard is hij de WK-break vlot doorgekomen. “Tijdens een weekje vakantie in Marbella heb ik elke dag getraind”, zegt Stengs. “Weet je wat het ook is? Ik ben hier intussen helemaal gesetteld. In mijn beginperiode bij Antwerp zat ik op hotel en dat begon te vervelen. Nu woon ik met mijn vriendin in een appartement op het Eilandje. We zijn happy.”

Met een paar ex-ploegmaats van AZ vormt hij nog steeds een echte vriendengroep. Met Myron Boadu (Monaco), Owen Wijndal (Ajax), Kenzo Goudmijn (Excelsior), Mohamed Taabouni (Feyenoord) en Zakaria Aboukhlal (Toulouse) zit hij in een groepschat. “Op tv bekijk ik zoveel mogelijk wedstrijden van die jongens. Aboukhlal scoorde tegen België op het WK. Ik wilde er een Instagram-post over maken, maar bedacht me dat het in mijn situatie misschien toch niet zo handig was.”

Omdat hij langer wil blijven? Stengs: “Antwerp huurt me nu van Nice, maar heeft geen aankoopoptie. Voorlopig ga ik er dus van uit dat ik me komende zomer opnieuw moet aanmelden in Frankrijk. Om die reden hebben we in Antwerpen nog maar een halve babykamer geïnstalleerd.”

Op sportief vlak hoopt Stengs met Antwerp op een plaatsje in de titelplay-offs. “Daarin kan er veel. Het gat met leider Genk is momenteel groot, maar als we zo spelen als tegen Standard zijn we een moeilijk team om te verslaan.”

Westerlo - Antwerp om 20 uur