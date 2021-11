Hoogspanning voor alles-of-nietsmatch. Gelijkspel volstaat voor Club om te overwinteren in Europa

Club Brugge-RasenBallsport Leipzig. Ga er maar eens goed voor zitten, jongens. Nog niet eens halfweg het seizoen staan Philippe Clement en blauw-zwart voor een absolute kraker, op en top beladen door de sportieve belangen én de impasse waarin Club Brugge verkeert. Een alles-of-niets-match. Op leven en dood. Verlies betekent (wellicht) niet alleen een lente zonder Europees voetbal voor de landskampioen. Bij een nederlaag zal de druk op Philippe Clement van binnen- en buitenaf alleen maar toenemen. Bij winst wordt de citytrip naar Parijs begin december een leuke bonus.

Gistermiddag ging de coach alle vragen over de dreigende crisis en zijn positie vakkundig uit de weg. “Druk op de ploeg? Voor deze campagne hadden heel veel mensen ons een 0 op 18 toegeschreven. Druk op mij? Ik wil elke match winnen.”

Clement verpinkte niet.

Derde stunt?

Natuurlijk zit Club Brugge in een dip, en natuurlijk heeft ook Philippe Clement een deugddoende zege nodig — al volstaat vanavond ook een gelijkspel. Al was het maar om de druk op het nakende tweeluik in Genk niet nog belangrijker te maken na de opeenstapeling van puntenverliezen in competitieverband: “Iedereen heeft veel met elkaar gepraat de voorbije dagen. Het is waar de club voor staat, daarmee kun je veel goedmaken. We hebben 2,5 jaar lang heel veel goede dingen gedaan, terwijl de ontgoocheling nu even overheerst. Niet alles moet in vraag gesteld worden, niet alles is plots veranderd. Ik voel heel veel drive en grinta om die Europese kwalificatie over de streep te trekken.”

Drie keer stunten was de betrachting bij ingang van deze Champions League-campagne, twee exploten heeft blauw-zwart al op zak: “Het zijn vier dikverdiende punten. Als we een derde keer stunten, dan kan je iets exceptioneels doen, namelijk de kwalificatie afdwingen. Ik zie geen enkele reden waarom mijn ploeg nu niet zou bevestigen. Winnen we, dan kunnen we in Parijs zelfs nog voor de tweede plaats gaan.”

3,3 miljoen op het spel

Eigenlijk is deze wedstrijd voor Clement en Club Brugge dus een ‘must-win’. Bovenal met het oog op de kwalificatie en om de crisis af te wenden, maar ook uit financieel belang. Een overwinning tegen Leipzig levert Club bovenop de reeds verdiende 30 miljoen euro nog eens 3,3 miljoen op. 2,7 voor de driepunter en 500.000 euro voor het bereiken van de zestiende finales in de Europa League.

“Of dit ‘de match van het jaar is’? Ik hoop van niet. (grijnst) En ik ben ervan overtuigd dat er nog veel belangrijkere zullen volgen.”

Clement ging alle vragen over de dreigende crisis en zijn positie vakkundig uit de weg. Beeld Photo News

Wat alvast in het voordeel van Club speelt: RB Leipzig reist flink gehavend naar Brugge af. De club mist met Olmo, Poulsen, Simakan, Halstenberg en Saracchi een pak basisspelers. Afgelopen weekend verloor de Duitse vicekampioen kansloos op het veld van Hoffenheim, wat tot een crisisgesprek leidde in de kleedkamer.

Alsof de sportieve zorgen nog niet groot genoeg zijn, testten coach Jesse Marsch en doelman en aanvoerder Peter Gulácsi ook nog eens positief. Na een hoogrisicocontact in de gezinssfeer ging ook T2 Marco Kurth in isolatie, waardoor assistent Achim Beierlorzer morgenavond aan het roer staat. De 54-jarige coach was eerder jeugdtrainer in Leipzig en stond tussen juli 2019 en september 2020 ook aan het hoofd van Bundesligaclubs FC Köln en FSV Mainz.

“Jesse en Peter vertonen lichte symptomen, maar stellen het goed”, stak Beierlorzer vanmiddag van wal. “Natuurlijk zullen we met Jesse in contact staan tijdens de wedstrijd. Dat zal ook voor de besprekingen vooraf het geval zijn. Momenteel hebben we dit nog niet in detail besproken, maar we zullen alle mogelijke middelen gebruiken.” Marsch zal, net als Philippe Clement vorig seizoen in Kiev, in contact staan met de bank tijdens de wedstrijd. In doel wordt Gulácsi vervangen door de 23-jarige Spaanse doelman Josep Martinez.