‘Hoofdredactie NOS Sport moet nu weg’, aldus Nederlandse Vereniging Vertrouwenspersonen

Dit komt na de publicatie van een artikel in de Volkskrant waarin 32 werknemers en oud-medewerkers beschrijven hoe er sprake is van een onveilig werkklimaat op de sportredactie van de NOS. De hoofdredactie heeft aangegeven op termijn terug te treden om ruimte te maken voor “nieuw leiderschap” na een inventarisatie van meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie door een extern vertrouwenspersoon.

Organisatieadviseur Salem Samhoud merkt op dat de gebeurtenissen veel weghebben van “het gedrag in een voetbalkantine of een voetbalkleedkamer” en dat de cultuur op de sportredactie van de NOS niet meer past bij de huidige tijd. Hij vermoedt dat er bij “bekende presentatoren een oogje is dichtgeknepen” en dat er onvoldoende geluisterd is naar “de stille stem” in de organisatie. Samhoud stelt dat er “moedige formele leiders nodig zijn om de informele leiders die de dienst uitmaken aan te pakken” om een cultuurverandering teweeg te brengen.

Inge te Brake, voorzitter van de LVV, is van mening dat de huidige hoofdredactie van NOS Sport niet geschikt is voor deze verandering. Volgens haar hebben zij over een lange tijd de verantwoordelijkheid niet gepakt en zijn er veel slachtoffers. Zij vindt dat zij moeten worden vervangen. Te Brake raadt echter aan om te wachten op de uitkomsten van het officiële onderzoek naar misstanden bij NOS Sport voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.