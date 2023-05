Hoofd van Spaanse voetbalcompetitie na incident met Vinícius: ‘Racisme is probleem in ons land’

Trieste taferelen in Valencia-Real Madrid, gisteravond. Twintig minuten voor affluiten werd Vinícius racistisch bejegend. De flankaanvaller wees scheidsrechter Ricardo de Burgos enkele schuldigen aan, maar die greep niet in. Het duel werd niet veel later hervat.

Vanaf dat moment bleef de sfeer uiterst gespannen in Mestalla, waar zowel de spelers als de supporters het duidelijk op de heetgebakerde Vinícius hadden gemunt. De razendsnelle aanvaller van Real Madrid werd na een serieus opstootje bij de nek gegrepen en reageerde met een slag. De Valencia-speler kreeg geen kaart, maar Vinícius moest met rood naar de kant. Daarbij richtte hij zich tot de Valencia-aanhang. De Braziliaan stak twee vingertjes op, waarmee hij bedoelde dat Valencia zal degraderen naar tweede klasse.

Al is de kans klein dat ‘Los Che’ zullen zakken. Valencia deed dankzij de 1-0-zege een uitstekende zaak in het klassement. Het wipt over drie ploegen naar de dertiende stek, op vijf punten van de degradatiezone. Diego López tekende voor het enige doelpunt. Thibaut Courtois voorkwam op slag van rust de 2-0 na een geweldige redding. Eden Hazard zat niet in de kern.

‘Racisme normaal in La Liga’

“We hebben een probleem in ons land: van gedrag en racisme”, zo geeft de voorzitter van de Spaanse nationale voetbalcompetitie Luis Rubiales toe. Hij vraagt daarom nultolerantie voor racisme in stadions.

Vinícius zelf reageerde via Instagram op alle incidenten. “Het was niet de eerste keer, niet de tweede keer, niet de derde keer. Racisme is normaal in La Liga”, schrijft hij. “De competitie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het zelfs aan. De competitie die ooit van Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi was, is vandaag van de racist.”

Ook bij doelman Thibaut Courtois overheerste achteraf “een slecht gevoel” door de racistische uitlatingen aan het adres van Vinícius. “Het is gestoord welke barbaarse dingen je soms hoort op de tribunes. Tegenwoordig komen sommigen liever naar het voetbal om te beledigen dan om te supporteren”, zei hij voor de microfoon van La Liga. Courtois gaf nog aan dat het Vinícius’ eigen keuze was om verder te voetballen. “Maar als hij had gezegd dat hij niet meer wilde spelen, dan waren we met z’n allen van het veld gestapt. Zulke dingen kunnen we echt niet accepteren.”

Real-coach Ancelotti sprak na afloop schande van de taferelen in Mestalla. “Als een speler wordt uitgescholden en een trainer moet erover nadenken om hem weg te halen, dan gaat er iets niet goed in een competitie. La Liga heeft een groot probleem. Het is 2023, dit kan echt niet meer.” Real Madrid kondigde ook aan dat het een klacht heeft ingediend.

En ook vanuit Brazilië komen heel wat reacties op het incident. Zo roept president Luiz Inácio Lula da Silva de Fifa en La Liga op om “serieuze maatregelen” te nemen. “We kunnen niet toelaten dat facisme en racisme de voetbalstadions controleren.” Ook kabinetsleden, waaronder de minister van justitie en de minister van mensenrechten, lieten van zich horen.

Na de wedstrijd publiceerde Valencia een statement op haar clubsite waarin ze elke vorm van belediging of racisme publiekelijk veroordeelt. “Hoewel dit een incident is, horen beledigingen aan het adres van een speler van het rivaliserende team niet thuis in het voetbal.”