Hoofd en lijf zijn er klaar mee: Mousa Dembélé stopt (ten laatste eind dit jaar) met voetballen

Hoofd en lijf van Mousa Dembélé (34) zijn eigenlijk al klaar met het voetbal. Een obstakel stelt een onmiddellijke pensionering nog even uit: een regeling met zijn Chinese werkgever over zijn nog lopend contract. Het vroegtijdig afscheid van een ‘G.O.A.T.’.

Met een lek over zijn intenties om er definitief een punt achter te zetten, had Mousa Dembélé geen rekening gehouden. Gepakt op snelheid, dinsdagochtend. Op Instagram gooide Mousa Dembélé er - figuurlijk - nog even zijn lijf tussen. Damage control. Fijntjes stipte hij aan dat hij nog niet gestopt is. Wat hij wel kon delen, is dat hij bij Guangzhou City nog een contract heeft voor een jaar. En dat hij sowieso aan het eind van het jaar stopt.

Ten laatste binnen elf maanden is Dembélé dus profvoetballer af. Als het van hem zelf afhangt, gebeurt dat eerder vandaag dan morgen. Het lijf heeft genoeg afgezien - zie een blessurelijst langer dan die van Vincent Kompany. Het hoofd is er ook klaar mee. Hij wil meer tijd doorbrengen met zijn kinderen, Maleec (7) en Fellah (4), die school lopen in Antwerpen.

Zolang er geen regeling is met Guangzhou, kan Dembélé zijn afscheid niet met zekerheid aankondigen. Met zijn werkgever lopen er momenteel gesprekken over een vroegtijdige beëindiging van zijn overeenkomst. Simpel is dat niet. Het draait om verschillende miljoenen euro’s - een jaarloon van circa 10 miljoen euro. En Yannick Carrasco heeft het in China destijds ook mogen ondervinden: zo makkelijk raak je er niet weg.

Als er voor de start van de voorbereiding geen akkoord is gevonden, vreest Dembélé dat hij (met tegenzin) toch terug naar China zal moeten. Of hij er nog in actie zal komen, is maar de vraag. Sinds 11 augustus speelde hij geen seconde meer voor Guangzhou. De laatste acht matchen van het seizoen liet hij schieten.

In afwachting van zijn adieu postte ex-club Tottenham Hotspur dinsdagvoormiddag een ‘best of’. De mooiste momenten van Dembélé in het shirt van Spurs, de club waar hij uitgroeide tot een held. Een speciale speler geroemd voor zijn swagger.

Het was de ideale posts om likes binnen te halen en supporters naar zijn content te lokken. Oud-ploegmaat Toby Alderweireld verwoordde het sentiment van de Spurs-fans in een tweet: “The G.O.A.T. leaving the game”. Afscheid van een geit. Een referentie aan de ‘Greatest of All Times’, de grootste aller tijden. Toch in de hoofden van spelers en trainers die dagelijks met hem samenwerkten. En in die van de fans die hem bij Tottenham zesenhalf jaar bejubelden.

In zijn dag een van de beste controlerende middenvelders in de Premier League. Alleen heeft het talent zich nooit vertaald in prijzen en constante prestaties. Hij was de schone slaper. Elegant, moeilijk van de bal te zetten en beresterk. Alleen werd hij te vaak geplaagd door kwaaltjes.

Bij Spurs stelden ze zich destijds inschikkelijk op over zijn fysieke problemen aan heupen en enkels. Er was constante communicatie. In 2018 zei hij al: “Aan het begin van het seizoen heb ik de club verteld over mijn fysieke problemen. Aan het eind zal ik wel zien hoe ik me voel. Dat is wat de club en ik in onderling overleg hebben beslist.”

Het is nu wachten op een signaal van Guangzhou. In afwachting bedankte Dembélé op Instagram iedereen voor de mooie woorden. Aan het eind van het jaar mag hij sowieso genieten van de rust en anonimiteit die hij zo op prijs stelt.