Hongerklop, corona of hitte? Pogacar wimpelt het af

Een zeldzame inzinking vloerde geletruidrager Tadej Pogar op de slotklim, de Col du Granon. Een verklaring heeft hij niet, wel zint de Sloveen op revanche.

“Die Jonas, hoe spreek je dat uit? Vinkekaard? Die gaat nog wel een keer de Tour de France winnen, denk ik.” Tadej Pogacar zei het halverwege de vorige Tour de France, die hij won met liefst 5 minuten en 20 seconden voorsprong op de verrassende nummer twee: Jonas Vingegaard. De Sloveen heeft er kijk op, want de twee jaar oudere Deen nam de gele leiderstrui op overtuigende wijze van hem over in de elfde etappe van Albertville naar de genadeloos zware Col du Granon.

Meteen kwamen de voor de hand liggende vragen. Was dit een eenmalige slechte dag voor de winnaar van de laatste twee Tours? Had hij te weinig gegeten? Was het te warm? Heeft corona, nadat drie van zijn ploeggenoten positief hadden getest, ook hem te pakken? Of is nu alweer een eind gekomen aan het tijdperk-Pogacar?

Snelste Galibier ooit

Op de voorlaatste klim van de dag, naar het dak van deze Tour, de 2.642 meter hoge Galibier, was er nog niets aan de hand voor de Sloveen. Hij leek enkele succesvolle tegenaanvallen te plaatsen na het spervuur van Jumbo-Visma demarrages. Sterker: niemand reed harder die berg op dan Pogacar, althans dat meldde de Tour-organisatie. Nog sterker: niemand zette ooit een snellere tijd.

Daarna, in het eerste deel van de Col du Granon, ging de gele trui hard genoeg om alle Jumbo-Visma-renners, op Vingegaard na, kwijt te spelen. Zelf zat Pogacar bovendien wel nog met een ploeggenoot: Rafal Majka, die het juist zo moeilijk leek te hebben op de Galibier. Alle seinen op groen voor geletruibehoud dus.

Maar toen de Deense troef van de Nederlandse ploeg aanviel, moest zowel Majka als Pogacar passen. De laatste leek zichzelf, schuddend met lijf en hoofd, in die laatste kilometers toe te spreken: waar ben je mee bezig? Compleet uitgewoond bleef hij na de finish minutenlang over zijn stuur gebogen.

Pogacar: "Het was voor mij echt afzien tot aan de finish. Het was niet mijn beste dag.” Beeld AP

Daarna liep hij naar Vingegaard, die op de rollers met zijn vriendin en zijn dochtertje aan het bellen was, en gaf de Deen een waarderende tik op de linkerdij.

Vorig jaar won Pogacar de Tour na een zeer krachtige aanval in kou en regen. Nu capituleerde hij in een rit waar de temperatuur ruim boven de 30 graden lag. Ook nieuw voor hem: gedurende de hele elfde etappe werd Pogacar uitgedaagd door Jumbo-Visma. Steeds maar weer moeten reageren, dat moest toch een keer tot vermoeidheid leiden. “Ik weet niet wat er gebeurd is”, zei de drager van de witte trui voor de beste renner jonger dan 25 jaar. “Jumbo-Visma heeft het ploegenspel goed gespeeld en wij waren niet meer met veel renners over.”

Uit op revanche

Corona, hongerklop, hitte; het waren allemaal geen verklaringen voor het verlies van de gele trui, volgens de Sloveen. En ook niet oververmoeidheid door het verloop van zijn Tour tot nu toe. Veel kenners vonden dat hij veel te vroeg, na de zesde etappe al, de gele trui had willen pakken. Om die te verdedigen moet je een sterke ploeg hebben en die van Pogacar leek dat niet. Er kwamen kansen voor UAE om de gele trui aan andere, mindere renners over te laten, maar wat Pogacar betreft is het geel te groots om ‘nee’ tegen te zeggen.

“Ik had gewoon geen goede benen meer”, zei hij over rit elf. “Het was voor mij echt afzien tot aan de finish. Het was niet mijn beste dag.”

En die was, daarvan is Pogacar overtuigd, zeer beslist eenmalig. “Ik wil revanche.” Als Vingegaard drie minuten op hem pakt, wil Pogacar ze op vandaag naar Alpe d’Huez gewoon weer terugpakken. “De Tour is nog niet voorbij”, riep hij strijdbaar. “Ik ga aanvallen.”