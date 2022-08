Hommeles in beloftecircuit: Lotto ontslaat renner die naar QuickStep verhuist

William Junior Lecerf (19) moet in de Ronde van de Toekomst, die vandaag start, de meesterhelper worden van klassementsrenners Cian Uijtdebroeks en Lennert Van Eetvelt, maar zal dat hem ook lukken? De renner reisde dinsdag zonder materiaal af naar Frankrijk. Toen Lotto-Soudal dit weekend ontdekte dat Lecerf in 2023 voor het opleidingsteam van Patrick Lefevere gaat rijden, eiste de ploeg dat hij al zijn fietsen inleverde. Gisteren liet Lotto weten dat de samenwerking per direct is stopgezet.

“We konden niet anders”, zegt Kurt Van de Wouwer, hoofd van de opleidingsploeg van Lotto. “In de veertien jaar dat ik deze belofteploeg run heb ik nog nooit zo’n gebrek aan respect meegemaakt. Wij wilden samenzitten om de toekomst van Lecerf te bespreken, maar er kwam lange tijd geen antwoord op onze vraag. Achteraf bleek dat hij in gesprek was met andere ploegen. Na alles wat we voor hem hebben gedaan, voelde dat als een ijskoude douche.”

Gebeld met Evenepoel

Lotto beweert dat het Lecerf contacteerde meteen na zijn vierde plaats in de Baby Giro. Vader William Lecerf: “Het duurde meer dan vier weken voor er een voorstel was. Voor mijn zoon voelde het alsof zijn eigen ploeg geen vertrouwen in hem had. In die tijd kwamen er andere teams. Lefevere onderbrak persoonlijk de voorbereiding op de Tour om met ons te praten. Ik heb ook met de papa van Remco Evenepoel gebeld.”

Lecerf is een kleine klimmer van amper 52 kilogram. Hij tekende een contract voor vier jaar (één jaar als belofte en drie jaar als prof) maar zal amper nog kunnen koersen de komende maanden. Van Lotto mocht hij enkel zijn trainingsfiets houden.