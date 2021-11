Hoger prijzengeld voor vrouwen? Flanders Classics kijkt eerst naar tv-coverage

Flanders Classics toont begrip voor de organisatie van Nokere Koerse, die het prijzengeld voor vrouwen in 2022 gelijkschakelt met dat van de mannen. Maar zelf ziet CEO Tomas Van Den Spiegel andere prioriteiten in de upgrade van het vrouwenwielrennen.

Nokere Koerse kan prat gaan op ‘de grootste prijzenpot ter wereld in het vrouwenwielrennen’. De 18.800 euro is een verdriedubbeling. Met dank aan fusiegemeente Kruisem, dat gul bijpast. Daarmee tilt de organisatie het prijzengeld ook op hetzelfde niveau van dat van de mannen. Het is geen primeur want voor de BK’s staan alle disciplines al een hele tijd gelijk, zegt Belgian Cycling-sportcoördinator Jos Smets. “Net als de premiestelsels van nationale selecties op kampioenschappen.”

Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, brengt begrip op voor de ingreep van de Vlaamse voorjaarswedstrijd. “Nokere Koerse is op zoek naar een beter deelnemersveld (en de promotie naar de WorldTour, red.)”, weet hij. “Dit plaatst hen natuurlijk in the picture.”

Close the Gap

Zelf houdt Van Den Spiegel vast aan het traject dat in februari 2020 zorgvuldig werd uitgestippeld in het Close the Gap-plan met partner KPMG België, een internationale accountants- en adviesorganisatie. Doel daarbij is om met het vrouwenwielrennen in België een versnelling hoger te schakelen via een aantal concrete doelstellingen en actiepunten, met 2023 als richtjaar.

“Voor alle duidelijkheid: ik onderschat de symboliek van het prijzengeld absoluut niet. Het verkleinen van de financiële kloof tussen mannen en vrouwen, zowel aan de basis als aan de top, blijft hoog op de agenda staan. En 2023 lijkt ons wat dat betreft nog steeds haalbaar. Alleen zijn er nog andere, belangrijker werven op dit moment, met televisie als absolute prioriteit. Hoe meer tv-coverage, hoe meer geld je in de sport krijgt. Via tv-rechten maar ook via sponsoring, wat voor teams de meest cruciale bron van inkomsten is.

“En als dan toch meer geld wordt gegenereerd in de koers zien wij dat liever verdeeld onder de ploegen. Zo stimuleer je het hele vrouwenpeloton en beloon je niet enkel een beperkt aantal rensters individueel – vaak dezelfden, die constant uitblinken. Het gaat zeker de juiste richting uit in het vrouwenwielrennen, maar laten we het werf per werf aanpakken.”

Iemand moest alvast de eerste zijn, merkt de Belgische leading lady Lotte Kopecky wel op. “Hopelijk spiegelen andere organisaties zich daaraan en kan dit een trigger zijn voor jonge meisjes die willen koersen. De hoop om er later tonnen geld mee te verdienen mag niet de initiële drijfveer zijn. Ze moeten het in de eerste plaats doen omdat ze het goed en graag doen. Maar het kan natuurlijk wel een extra stimulans betekenen.”

De 76ste editie van Nokere Koerse staat op woensdag 16 maart 2022 op de kalender.