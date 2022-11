Hoge inflatie brengt formule 1-teams in moeilijkheden

Het formule 1-circus is dan toch neergestreken in São Paulo, ondanks de sociale onrust in het land na de recente presidentsverkiezingen. Max Verstappen werd twee GP’s geleden al wereldkampioen. En eigenlijk was de spankracht al veel vroeger weggesneden. CEO Stefano Domenicale van de F1 Group organiseerde al een persconferentie om te zeggen dat het in 2023 veel spannender zal zijn.

Wat volgend seizoen ook brengt op het asfalt, achter de schermen belooft het boeiend te worden. In Brazilië groeit de overtuiging dat de budgetlimiet de komende maanden serieus gedonder zal opleveren.

Niet alleen wordt het bedrag dat ieder team mag opsouperen ieder jaar kleiner (140 miljoen dollar in 2022 in plaats van 145 miljoen in 2021), er is ook de inflatie. Daardoor stijgen de operationele kosten van de teams serieus. Zozeer dat de F1 Group in juli al een verhoging van 3,1 procent van de budgetlimiet goedkeurde.

Volgens Red Bull zal dat niet volstaan. Tegen een Duits magazine zei sportieve baas Helmut Marko dat er op dit moment al zes (van de tien) teams meer hebben uitgegeven dan toegelaten.

Teambaas Christian Horner van Red Bull gniffelde al. “Natuurlijk is de boete die wij kregen een precedent. Als wij 7 miljoen dollar moesten betalen voor een overschrijding van 0,37 procent, dan vraag ik me af wat dat zal kosten als een paar teams straks meer dan 5 procent boven de limiet zitten.”