Hoeveel verdient Nina Derwael? En moet dat niet wat meer zijn? ‘Ze zal haar diploma nog goed kunnen gebruiken’

Derwael is “niet gewend om zoveel prijzengeld te krijgen”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. De premie van 50.000 euro die het BOIC aan goudenmedaillewinnaars uitkeert, is best rijkelijk naar West-Europese normen. In Nederland (30.000 euro) of Duitsland (20.000 euro) moeten ze het met minder doen. Toch staat het in schril contrast met de dagelijkse inkomsten waar Derwael, wereldster in een wereldsport, op terugvalt.

Als gymnaste staat ze onder contract bij Sport Vlaanderen, waar het loon op basis van opleidingsniveau en anciënniteit berekend wordt. Als topsportstudent valt ze nog eens terug op 80 procent. Een schatting via de Vlaamse salarissimulator geeft voor Derwael (schaal C111 en 3 jaar anciënniteit) dan een netto maandloon van circa 1.350 euro.

“Het is een realiteit dat topsporters, op voetbal en wielrennen na, zwaar onderbetaald worden”, zegt Tim Moriau, topsportmanager bij GymFed. Naast het loon wordt wel voorzien in bredere ondersteuning zoals infrastructuur, programmakosten en omkadering, stelt Sport Vlaanderen. Volgens Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd topsport bij Sport Vlaanderen, is die situatie ook helemaal in lijn met de buurlanden. “In Nederland werken ze met een ‘stipendium’, en dat bedrag is lager dan bij ons.”

Het is dus aan Derwael zelf om haar inkomsten op te schroeven, via toernooipremies of sponsors. Die eerste zijn ook pover – 2.725 euro voor een wereldtitel in 2019. Van de laatste heeft ze er al een resem: onder meer VDK, de Hollebeekhoeve en Audi. Wellicht zal een olympische titel haar op dat vlak geen windeieren leggen, maar volgens Moriau blijft de balans bescheiden: “Een Amerikaanse gymnaste van haar niveau hoeft nooit meer te werken, Nina zal haar diploma nog goed kunnen gebruiken.”

Moet verloning niet gekoppeld zijn aan prestaties? Volgens Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) niet. “Het huidige systeem is helder, en hoe meet je een prestatie af tussen verschillende sporten? Dat is geen wenselijke discussie.” Volgens hem zou een taxsheltersysteem, waarbij het voor bedrijven fiscaal aantrekkelijker wordt om atleten te ondersteunen, wel een goede oplossing kunnen zijn. “Maar dat is een federale materie. Wij hebben het topsportbudget in deze regeerperiode al met 8 procent opgetrokken.”