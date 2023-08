Hoeveel verdient Mathieu van der Poel? Vermogen van wereldkampioen ziet er stilaan indrukwekkend uit

Amper 8.000 euro. Zo ‘veel’ prijzengeld lag er samen met de regenboogtrui in het Schotse Glasgow op de Nederlandse wielervedette Mathieu van der Poel (28) te wachten. Gelukkig kon de nieuwe wereldkampioen de voorbije jaren – als veelwinnaar op de weg en in het veld – wél al een aardige cent bijeen fietsen. Een inkijk in de financiën van MVDP, die stilaan een indrukwekkend vermogen begint op te bouwen. Tot een peperdure Lamborghini in leengebruik toe.

Geloof het of niet. Maar waar de Deen Jonas Vingegaard twee weken geleden nog 500.000 euro opstreek voor zijn eindzege in de Tour de France, lag gisteren aan de eindstreep in Glasgow – met dank aan de gierigheid van de Internationale Wielerunie (UCI) – welgeteld 8.000 euro op de nieuwe Nederlandse wereldkampioen te wachten. Een flink pak minder dan Mathieu van der Poel eerder dit wielerseizoen al kreeg als winnaar van onder meer Parijs-Roubaix (30.000 euro) en Milaan-Sanremo (20.000 euro). En tenzij de Nederlandse wielerbond KNWU alsnog van gedachten verandert, kan MVDP ook daar naar een bonus fluiten. Omdat die bond al jaren financiële problemen kent, keert ze zelfs bij een wereldtitel geen bonuspremie meer uit.

Gelukkig zal dat Van der Poel er niet van weerhouden om – zoals bij een regenboogtrui een ongeschreven wet is – zijn Nederlandse ploegmakkers financieel te belonen. Net als zijn fiets gisteren bij die heroïsche val in de laatste kilometers kan ook zijn spaarrekening intussen tegen een stevige stoot.

Net als zijn Canyon-racefiets gisteren bij die heroïsche val kan ook de spaarrekening van MVDP intussen tegen een stevige stoot. Beeld Photo News

2 miljoen bruto per jaar

Vooreerst is er natuurlijk zijn jaarloon bij de Belgische ploeg Alpecin-Deceuninck. Niet toevallig gisteren (zondag) haalde de Italiaanse economische sportsite Calcio e Finanza de lijst van bestbetaalde wielrenners boven. In tegenstelling tot in de wedstrijd zelf blijkt de Sloveen Tadej Pogačar daarin onklopbaar met een brutoloon van 6 miljoen euro per jaar bij UAE Emirates. Zelfs Wout van Aert doet bij Jumbo-Visma met 2,2 miljoen euro beter dan zijn eeuwige rivaal. Al mag MVDP evenmin mopperen met een jaarloon van 2 miljoen euro bruto. Wat al een verdubbeling is met wat hij tussen 2017 en 2020 bij Alpecin verdiende. En ongetwijfeld komt daar nu door de wereldtitel een fikse bonus – met 5 of zelfs 6 nullen – en wie weet ook een riante loonsverhoging bij. De nieuwe wereldkampioen ligt namelijk tot eind 2025 bij zijn ploeg onder contract en zal mogelijk meer boter bij de vis willen. Ook al omschreef hij zichzelf de voorbije jaren in interviews geregeld als zeer honkvast: “Voor 10 procent meer salaris zou ik nooit ergens anders tekenen.”

Winters extraatje

Al haalt MVDP natuurlijk ook een aardig extraatje uit zijn winterse passie: het veldrijden. Daarin won hij alles wat er al te winnen viel – meerdere keren zelfs – en schrapte hij de voorbije winters danig in het aantal wedstrijden. Toch leverde alleen het startgeld al – het voorbije jaar gestegen van 10.000 naar zo’n 15.000 euro per wedstrijd – hem samen met de winstpremies telkens een bedrag van enkele honderdduizenden euro per winter op. Eerder rekende HLN bijvoorbeeld al eens uit dat hij in zijn recordwinter 2019-2020 – toen hij ruim 30 crossen won – minstens 389.460 euro aan startgelden en premies incasseerde.

Al deze ‘individuele’ inkomsten beland(d)en samen met de opbrengsten uit persoonlijke sponsorschappen – zoals fietsenmaker Canyon en sportbrillenfabrikant 100% – in Van der Poels besloten vennootschap ‘VDP Sports’. Omdat de nieuwe wereldkampioen geboren en getogen is in België en momenteel in Schilde een villa betrekt met zijn vriendin Roxanne Bertels moeten die jaarrekeningen in ons land ingediend worden. En vallen ze ook vrij te raadplegen.

Met zijn vriendin Roxanne Bertels (30) eerder dit seizoen na zijn winst in de Italiaanse klassieker Milaan-Sanremo. Beeld AFP

Al lang multimiljonair

Kort nadat hij in 2015 als 20-jarige voor het eerst wereldkampioen in het veldrijden werd – meteen de jongste wereldkampioen in het veld ooit – richtte hij die vennootschap op. Toen nog met mama Corinne Poulidor als medezaakvoerster. En na dat eerste boekjaar leverde dat eind september 2016 al 138.886 euro winst op. Een winst die in de daaropvolgende jaren stelselmatig zou toenemen. Ondanks de coronapandemie maakte Van der Poel in 2020 en 2021 respectievelijk 412.302 euro en 690.474 euro winst. Met als absolute klapper het voorbije boekjaar 2021-2022. In dat jaar fietste MVDP zomaar even 1.508.865 euro aan bedrijfsopbrengst én 1.044.888 euro aan nettowinst na belastingen bijeen.

Ook daarin klopte Mathieu van der Poel trouwens zijn eeuwige rivaal Wout Van Aert, die vorig jaar – los van zijn gewone loon bij Jumbo – in zijn vennootschap aftikte op 908.587 euro nettowinst. Samengeteld leverden al die (extra)sportieve inkomsten Mathieu van der Poel tussen 2015 en 2022 al 2.846.000 euro netto op. Terwijl zijn huidige activa – zoals zijn villa en meteen beschikbare liquide middelen – samen 1.520.006 euro bedragen. Kortom: zelfs vóór deze regenboogtrui was MVDP al lang multimiljonair.

Voldoende vierwielers

Enkele speeltjes uit het uitgebreide wagenpark van MVDP. Beeld RV / RV

Voor een prestigieuze vierwieler hoeft Van der Poel dat riante vermogen alvast niet meer aan te spreken. Net als heel wat andere (ex-)renners – denk maar aan Tom Boonen – is ook hij een fervent autoliefhebber. Zo mag of mocht hij zich volgens gespecialiseerde sites al eigenaar noemen van onder meer een Mercedes-AMG G 63 (catalogusprijs vanaf 270.000 euro) en een Porsche Cayman GT4 RS (startprijs vanaf 226.000 euro), in Schilde en omstreken respectievelijk te herkennen aan de gepersonaliseerde nummerplaten ‘MVDP1' en ‘MVDP2'. Bovendien mocht hij afgelopen april ook ‘I - MVDP - I’ vastschroeven aan een nog exclusievere wagen: Lamborghini Urus Sv, ter waarde van 300.000 euro. Weliswaar in bruikleen: als officiële ambassadeur van garage Lamborghini Antwerp, het enige verkooppunt in Vlaanderen, mag Van der Poel minstens tot april 2024 gratis met de Italiaanse racewagen rondtuffen. Omdat het nieuwe model volgens de dealer “net dezelfde gedrevenheid, ongeëvenaarde winnaarsmentaliteit en grensverleggende prestaties” bezit als MVDP. Nu die voor het eerst ook wereldkampioen op de weg werd, lijdt het weinig twijfel dat hij zijn autosleutel nog een jaartje langer zal mogen houden.