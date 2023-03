Hoefkens trapt niet na naar Club Brugge: ‘Het eindigde wel op een bizarre manier’

Carl Hoefkens genoot zichtbaar van het middagje onder collega’s in Grimbergen, waar de Trofee Raymond Goethals werd uitgereikt. “In het begin was het natuurlijk lastig”, zei hij. “Je bent gewend om veel te werken, hebt altijd iets op de planning staan, en dan valt dat alles plots weg. Maar ik blijf bezig: een beetje sporten, een weekendje weggaan, naar de cinema… Dingen waarvoor ik eerder geen tijd had.”

Eind december werd Hoefkens ontslagen bij de regerende landskampioen. Hij oogstte lof voor het parcours in de Champions League, maar de tegenvallende resultaten in de eigen competitie en de bekeruitschakeling tegen STVV kostten hem zijn job. “Vandaag heb ik geen zure nasmaak, maar het ging wel heel snel. Op een bizarre manier ook.

“We stonden vierde in de competitie met twee punten minder dan Antwerp en vijf minder dan Union. We wisten ook dat Genk nog steken zou laten vallen. We wilden na ons Champions League-succes nog kans maken om kampioen te worden en dat was eind december het geval.”

Interesse van West Brom

Toch stopte de samenwerking met Club Brugge. Al te rancuneus klonk Hoefkens niet. “Ik kijk met een goed gevoel terug naar mijn periode bij Club. Ik heb nog een band met de spelers.”

Even was Hoefkens in beeld om aan de slag te gaan in de Engelse tweede klasse, bij West Bromwich Albion, de club waar hij tussen 2007 en 2009 als speler onder contract stond. Die deal ging uiteindelijk niet door.

“Ik blijf ambitieus en sta zeker open voor een goede club met visie. Ik heb nu een negatieve ervaring meegemaakt, maar ook van een negatieve ervaring kun je veel leren. Mijn trainerscarrière is zeker niet voorbij.”