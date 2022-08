Hoe zou het zijn met de schuur van Evenepoel? ‘Recuperen kun je leren, maar exacte wetenschap is het nooit’

Op de rustdag fietste Remco Evenepoel (22) anderhalf uur de benen los, retourtje Alicante. Actieve recuperatie. Hoe hij week twee ingaat, daar is iedereen benieuwd naar. Want hoe staat het met zijn recuperatie? Niemand die het weet.

“De energievoorraden telkens op tijd aangevuld krijgen voor de volgende rit is een helse klus”, zegt Kris Van der Mieren, dokter van de Belgische wielerbond. “Dat is haast onmogelijk in een derde week, niet alleen voor Evenepoel maar voor iedereen. Gelukkig: recupereren kun je leren.”

Les één: de spieren. Die krijgen tijdens zo’n drie weken lange ronde wel een en ander te verduren. “Een doodnormaal mens breekt op een doodnormale dag al 1 procent van zijn spieren af”, legt Van der Mieren uit. “Dat percentage ligt een pak hoger bij zware inspanningen. Uiteraard is die afbraak niet blijvend, een spier is een enorm weefsel dat zichzelf herstelt. Massages, shakes en allerhande voeding helpen die heropbouw. Bovendien: hoe beter het spierstelsel is getraind, hoe minder ingrijpend de schade is en dus hoe minder kans dat een renner door het ijs zakt na twee weken koers. Een voordeel voor Evenepoel dus, die deze keer tot in de puntjes is voorbereid; een nadeel dan weer voor Primoz Roglic misschien, die met zijn beperktere voorbereiding na zijn val in de Tour zijn spieren iets meer zal beschadigen.”

Suikers opnemen

Les twee: het aanvullen van de energievoorraad. “Zie het als een opslagschuur vol suikers, glycogeen eigenlijk, die na elke rit bijna leeg is en tegen de volgende inspanning weer vol moet.” Eten, eten, eten dus.

“De schuur van de een is groter dan die van een ander. En hoe beter getraind, hoe zuiniger een renner kan zijn met het opgebruiken van die suikers. Dat maakt van sommigen toppers en van anderen niet. Maar het lichaam is geen wagen die je in een tankstation met één beurt weer kunt voltanken. Je darmen kunnen maar 90 tot maximaal 120 gram suikers per uur opnemen en verwerken. Aanvullen gaat in een ritme van 5 procent per uur. Met één uitzondering: het eerste uur na de wedstrijd kun je 8 procent bijvullen, het tweede nog 6,5. Cruciaal, want als je even rekent is de tijd om de schuur opnieuw op te vullen heel krap, zeker na enkele zware ritten wordt het haast onmogelijk voor sommigen. Pogacar in de Tour, bijvoorbeeld, werd zo hard bestookt door Jumbo-Visma dat hij zijn voorraden niet meer tijdig kreeg aangevuld. Een paar gelletjes extra, zoals sommigen beweren, hadden dus niet geholpen. Wiens schuur is het snelst leeg? Daar draait het om.”

Rest er nog één onderdeel: het mentale aspect. “Goede benen zijn de beste mentale coach”, zegt Van der Mieren. “Dan mag je nog een sterk hoofd hebben, als de benen niet meer willen houdt het op. En omgekeerd. Dat zijn communicerende vaten.”

Punt voor Evenepoel, nu het allemaal meezit. Maar of hij deze Vuelta met een perfect rapport kan afsluiten, blijft onzeker. “Exacte wetenschap is het nooit.”

Hogere aankomsten

In niets wordt de openingsweek van de Vuelta de komende zes dagen overtroffen. Geen festival aan steile Baskische, Cantabrische of Asturiaanse klimmen; wel drie langere, wat hogere aankomsten bergop. Morgen wordt er in Cabo de Gata aan de kust van Almeria wellicht nog eens gesprint, vrijdag krijgen ook vrijbuiters hun kans op weg naar Montilla in Andalusië.

Donderdag loopt het relatief vlak tot aan de voet van Peñas Blancas (19 km, gemiddeld 6,7%, maximum 15%), met op de top een magistraal zicht op Estepona. Het zwaartepunt van week twee situeert zich in het weekend. Zaterdag finisht de etappe op de Spaanse ‘kale berg’ Sierra de la Pandera (1.820 meter hoog, 8,4 kilometer lang aan gemiddeld 7,8% met pieken tot 15%). Zondag komen de renners aan in het bekende stageoord Sierra Nevada, meer bepaald op Alto Mora de la Hoya in Monachil, met 2.510 meter het dak van deze Vuelta. De klim is liefst 22,3 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 6,9 procent.

Maar eerst de individuele tijdrit (31,1 km) van Elche naar Alicante. Biljartvlak.