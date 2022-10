Hoe Van Bommel in sneltempo de Antwerpse harten veroverde

Vier maanden geleden tekende Mark van Bommel bij Antwerp. Nu blikt de coach terug op het eerste, succesvolle competitieluik. ‘Als speler had ik hier ook wel gepast.’

1. Geslaagde persvoorstelling

Met een vlot discours charmeert Mark van Bommel (45) eind juni tijdens zijn officiële voorstelling. Afgaand op zijn start bij Antwerp, met negen competitiezeges na elkaar, schuilt er effectief een goede coach in hem. “Het gaat niet enkel om de winst op zich”, zegt Van Bommel. “Het gaat ook om een herkenbare manier van spelen. Bij Diego Simeone zie je: dat is Simeone. Het zou leuk zijn als je dat ook bij Van Bommel kunt zeggen. Natuurlijk willen wij mooi voetballen. Maar als dat niet gaat, dan moet je ergens op kunnen terugvallen.”

Van Bommel (ex-speler van PSV, Bayern, Barcelona, Milan en Oranje) noemt het een voordeel dat hij zelf in de kleedkamer heeft gezeten. “Ik herken de dingen. Als twee spelers op een bepaalde manier naar elkaar kijken weet ik dat ik een stopwoordje heb gebruikt of dat ik iets verkeerds heb gezegd. Op het veld moet je die signalen ook zien.

“Of ik na mijn persvoorstelling meteen het gevoel had dat ik de journalisten wist te charmeren? Tja, ik ben gaan zitten en het begon te lopen. Als speler heb ik trouwens ooit een taalprijs gewonnen.”

2. Veelbelovende voorbereiding

Vier weken heeft Antwerp voor de eerste officiële match. Van Bommel verliest geen tijd en de zeges in de oefenduels tegen Salzburg en Kiev geven moed.

“Ik kende de spelers al vrij goed voor ik eraan begon. Je hebt vooraf de grote lijnen in je hoofd, maar dan moet je nog zien hoe de jongens samen voetballen. In de loop van de voorbereiding manifesteren er zich ook altijd spelers, denk aan Pieter Gerkens.”

Half juli hengelt The Great Old Toby Alderweireld binnen. Na drie trainingen dropt Van Bommel hem in de basis. “Kijk, Alderweireld speelt al jarenlang op een hoog niveau dus daar heb ik me absoluut geen zorgen over gemaakt. Met dat soort spelers wacht je niet te lang. Zijn présence alleen al maakt ons sterker.”

Toby Alderweireld in actie tegen Seraing. "Hij maakt ons sterker." Beeld BELGA

3. Kort Europees avontuur

In de voorrondes van de Conference League zet Antwerp het Kosovaarse Drita en het Noorse Lillestrom opzij, maar finaal blijkt het Turkse Basaksehir te sterk.

In Lillestrom scandeerden de meegereisde supporters voor het eerst zijn naam. “Beter zo dan dat ze met witte zakdoekjes staan te zwaaien”, grijnst de Nederlander. “Het geeft aan dat de fans onze manier van voetballen appreciëren. Het spel is niet altijd goed, maar er wordt wel hard gewerkt. Dat hoort bij deze club. Als ik hier zelf ooit had gevoetbald, dat had ook wel gepast.”

De grinta die Van Bommel als speler had, probeert hij over te brengen op de ploeg. Hij is niet het type dat de training stillegt als er een stevige tackle gebeurt. “Ik heb in kleedkamers gezeten waar er werd gevochten. Uiteindelijk gaat het erom dat je op het veld er samen alles aan doet om te winnen. Dan kan dat weleens uit de hand lopen. Als je maar respect blijft hebben voor elkaar.”

Een maand na Lillestrom volgt de Europese exit. Van Bommel last een extra persmoment in. “Je moet je niet verstoppen. Basaksehir was ook geen slechte ploeg, hé. Desondanks hadden we kunnen winnen. Achteraf bekeken heeft die Europese campagne ons wel geholpen om er snel een bepaald voetbalidee in te krijgen. Los daarvan wilden we graag nog wat langer doorgaan in Europa. Dat was een teleurstelling.”

4. Perfecte competitiestart

In België gaan Van Bommel en co. voortvarend van start. Een 92 jaar oud clubrecord (beginnen met zeven opeenvolgende zeges) wordt zelfs verbeterd; Antwerp zit nu aan 27 op 27. “Iedereen praat over dat record en dat betekent toch iets. Het is een uitzonderlijke prestatie.”

Realisme boven idealisme, is dat de rode draad doorheen het seizoensbegin van Antwerp? “Het is een zeker goede omschrijving. Dat we een wedstrijd kunnen stilleggen, is ook een kwaliteit. Als we slechts een marge hebben van één doelpunt weet het elftal wat te doen. Daarvoor beschikken we over voldoende ervaring en karakter.”

In de jongste vier competitiematchen startte Radja Nainggolan drie keer op de bank. Van Bommel kijkt niet naar namen. “Ik stel de ploeg op waarvan ik denk dat die op dat moment de grootste winstkansen heeft”, klinkt het. “Dat zijn zakelijke keuzes. Trouwens, wat moet de trainer van Real Madrid dan zeggen tegen een bankzitter die vier keer de Champions League heeft gewonnen? Ik denk dat je vooral duidelijk moet zijn in je communicatie.”

Ook bij de vorige clubs waar hij trainer was nam hij een verschroeiende start. Dat resulteerde nooit in een prijs. “In mijn eerste seizoen bij PSV begonnen we met 39 op 39 en eindigden we met 83 punten. Normaal is dat altijd goed voor de titel, alleen pakte Ajax er 86. Je kunt niet zeggen dat we toen zijn stilgevallen. In mijn tweede jaar PSV startten we met 23 op 27. Later werden een paar mensen binnen de club nerveus en dat leidde tot mijn ontslag. Op dat vlak zit ik nu meer op mijn gemak dan ooit. Als we hier twee keer na elkaar verliezen denk ik niet dat de club plots een heel andere koers gaat varen. Veel heeft te maken met de manier waarop Marc Overmars (technisch directeur, red.) zich in de club beweegt. Hij weet perfect waar we mee bezig zijn. Hij ziet alle trainingen, zit erbovenop, zonder echt aanwezig te zijn. Voor een trainer is het prettig werken met zo iemand.”