Hoe Van Aert zijn topvorm tot Roubaix wil vasthouden: ‘Vooral uitrusten en niet veel zware trainingen meer’

Vier etappezeges en de eindzege in de Tour of Britain, dat kon tellen als conditietest voor het WK en Parijs-Roubaix. Het was de terugkeer van Wout van Aert naar de competitie, na de Spelen van Tokio en na een hoogtestage van bijna drie weken in Livigno.

De Belgische kampioen legde het er dik op. Maar was het niet te dik? Dat het beeld wel een beetje vertekend is, zegt Mathieu Heijboer, head of performance bij Jumbo-Visma. “We moeten niet vergeten dat het niet zo’n sterk bezette ronde was. Er waren een aantal erg goede renners, Julian Alaphilippe en Ethan Hayter, en daarmee had je het wel gehad. In de breedte was het veld niet zo groot.”

Beeld Photo News

Scenario à la Alaphilippe

Van Aert nam de maat van Alaphilippe in de sprint bergop, de specialiteit van de huidige Franse wereldkampioen. Dat deed hij in rit één en in rit vier.

Heijboer: “Wout had het van tevoren aangegeven, dat hij zich in die ritten wilde testen. Verder heeft hij zich niet extreem ingespannen. Het eindklassement is er pas achteraf bijgekomen. Als team, zelfs al waren we maar met vier meer, hadden we het geluk dat Ineos en Deceuninck dezelfde doelen hadden als wij. Op die manier heeft Wout toch de kans gekregen om het klassement naar zich toe te trekken, zonder dat hij heel veel hoefde te forceren.”

Brian Holm, de Deense ploegleider van Julian Alaphilippe, waarschuwde voor een scenario à la Alaphilippe. De Fransman was in 2018 ook top in de Tour of Britain. Hij vertrok als favoriet naar het WK in Innsbruck, maar zakte daar door het ijs.

Beeld Photo News

Ploeg heeft vertrouwen

Heijboer vreest niet dat Van Aert hetzelfde overkomt: “We hebben de ervaring van vorig jaar, hoe Wout in het coronaseizoen vanaf de Strade Bianche een reeks heeft neergezet die ongekend hoog was. Wout heeft niet overdreven veel gekoerst dit jaar, ook door problemen met de blindedarm. Hij heeft verder aan zijn basis kunnen werken, veel kunnen trainen. Wij hebben er vertrouwen in dat hij die vorm vast kan houden tot Roubaix.”

“Het komt vooral aan op uitrusten. Je kunt niet zoveel meer doen”, zegt Heijboer. “Wout moet fris zijn voor de tijdrit. Tussen nu en Roubaix zullen niet veel lange en zware trainingen op het programma staan. Het is uitrusten, onderhouden, de voeding goed in de gaten houden en zorgen dat hij fris en scherp aan de start staat.”