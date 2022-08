Hoe Union zich na de zaak-Mazzu weer verzoende met zijn buur

“Het is leuk voor de supporters. Ik ben blij die mensen terug te zien. Ook voor mij als Brusselaar pur sang is zo’n derby speciaal.” Het zijn de woorden van Vincent Kompany op zijn eerste persconferentie van het seizoen 2021-2022.

Royale Union Saint-Gilloise is na een afwezigheid van 48 jaar terug op het hoogste niveau en dat stemt de toenmalige Anderlecht-coach tevreden. “Ik hoop dat zo veel mogelijk Brusselse clubs de weg vinden naar eerste klasse.”

Beide clubs houden van de panache die de onderlinge matchen met zich meebrengen. De ontvangst is tijdens de vier derby’s steeds hartelijk. Daar verandert het droomseizoen van Union niets aan. Gezonde rivaliteit op het veld, veel respect ernaast.

Dat alles neemt een serieuze ommekeer op 31 mei 2022. Wanneer Anderlecht vol trots de komst van Felice Mazzu als nieuwe hoofdcoach aankondigt, ontploft er vier kilometer verderop een bom. Union stelt anderhalf uur later dat het wel op de hoogte was van de gesprekken tussen Mazzu en paars-wit, maar dat het nog niet tot een akkoord was gekomen over de overgang van Mazzu. “De club is verbijsterd door deze manier van handelen van zowel haar coach als van de recordkampioen. We bekijken nu welke juridische stappen er ondernomen kunnen worden”, staat nog te lezen in het communiqué.

Nochtans weet Union op dat moment al dat het voor de arbeidsrechtbank geen enkele kans op slagen heeft. Voorzitter Alex Muzio bevestigt enkele weken later, bij de voorstelling van Karel Geraerts als T1, ook dat Mazzu niets illegaals heeft gedaan. Toch houdt Union voet bij stuk en blijft het een opzegvergoeding van meer dan 1 miljoen euro eisen voor zijn coach.

Anderlecht wil in eerste instantie 250.000 euro op tafel leggen om Mazzu weg te halen in het Dudenpark. Het is evenwel verrast door de communicatie van de buren en stapt af van die 250.000 euro. De club laat wel nog weten “bereid te blijven om een onderling akkoord te vinden”, maar de hele kwestie belandt in een impasse. Niet het minst wanneer Union Anderlecht en Mazzu in gebreke stelt.

Stadion gezocht

Zit al die tijd bijzonder verveeld met de situatie: Mazzu. De Italo-Belg wil in alle sereniteit aan zijn periode bij Anderlecht beginnen en dringt meermaals aan om tot een akkoord te komen. Tevergeefs. Union-CEO Philippe Bormans midden juli: “De zaak zal voor de rechtbank worden beslecht. Ik ben nog altijd zeer teleurgesteld in Anderlecht, dat zich verstopt achter zijn nieuwe coach. Je verwacht van hen toch meer klasse.”

Tot enkele weken later de telefoon rinkelt op Neerpede. Hoewel Union een akkoord heeft met OH Leuven om ook in de eventuele play-offs van de Champions League aan Den Dreef te spelen, moet het vlak voor de verplaatsing naar Glasgow toch op zoek naar een nieuwe uitvalsbasis. En dus klopt Union aan bij de buren. Samen met de vraag of het zijn play-offwedstrijd in het Lotto Park mag afwerken, reikt Union Anderlecht de hand in de zaak-Mazzu. Paars-wit waardeert het gebaar van Union en gaat opnieuw om de tafel zitten. Beide clubs doen uiteindelijk water bij de wijn en handelen het dossier-Mazzu na een kleine drie maanden af.

Op naar een Brusselse derby waarbij de ontvangst opnieuw hartelijk is.