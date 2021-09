Hoe Ronaldo zijn droomrentree op Old Trafford beleefde

Hij kwam terug, hij glunderde en hij scoorde. Twee keer zelfs. Cristiano Ronaldo heeft een succesvolle rentree beleefd hij Manchester United.

Met twee doelpunten was de 36-jarige Portugees zaterdagmiddag de grote man bij een 4-1-overwinning op Newcaslte United. Hiermee neemt Manchester United de koppositie in de Premier League over van Tottenham Hotspur, dat met 3-0 onderuit ging bij Crystal Palace.

Na een afwezigheid van ruim twaalf jaar betrad ‘CR7' een kolkend Old Trafford. Alles was weer bij het oude. Het enige waar de wereldster aan moest wennen was het knielen voor de wedstrijd, een antiracismeritueel dat alleen in de Engelse competitie gangbaar is. Hij vergat het dan ook.

Tegen een met man en onmacht verdedigend Newcastle United speelde hij als vanouds, compleet met dribbels, versnellingen en een enkele schaarbeweging. Kort voor rust kwam het moment waarop de 70.000 thuisfans in The Theatre of Dreams zaten te wachten: een doelpunt van hun afgod. Newcastle-doelman Freddie Woodman wist een van richting veranderd schot van Mason Greenwood niet onder controle te krijgen, waarna Ronaldo van dichtbij kon intikken. Het typeerde de nieuwe Ronaldo. De dribbelaar is nu vooral een doelpuntenmaker, een spits met een neusje voor het doel.

Door de benen

Na de onderbreking wist Newcastle verrassend langszij te komen toen de Spanjaard Javier Manquillo een tegenaanval met een schuiver afrondde. De vreugde bij de bezoekers was van korte duur. Een paar minuten later stuurde Luke Shaw zijn nieuwe ploeggenoot met een afgemeten pass de diepte in. Ronaldo bleek weinig aan snelheid te hebben ingeboet en schoot de bal met zijn linkervoet door de benen van de ongelukkige Woodman. Hij vierde zijn tweede doelpunt voor extatische fans aan het Stretford End.

Ronaldo’s landgenoot Bruno Fernandes stelde de zege veilig met een fantastisch schot van een meter of twintig. Invaller Jesse Lingard scoorde nummer vier. Manchester United gaat nu samen met Chelsea aan kop. Bij The Blues eiste een andere spits die uit Italië is teruggekomen de aandacht op: Romelu Lukaku scoorde twee keer bij een 3-0-zege op Aston Villa.