Hoe Ronaldo met gekrenkt ego zich helemaal onmogelijk maakt bij Man United

‘Ik voel me verraden.’ Net voor het WK maakt Cristiano Ronaldo (37) in een televisie-interview brandhout van iedereen die uit zijn gratie is gevallen bij Man United. Harde woorden, weinig zelfkritiek. De Calimero in ‘CR7' doorgrond.

Een kille handshake. Een kort woordje. Meer kreeg Cristiano Ronaldo maandag niet van ploegmaat Bruno Fernandes toen die in de kleedkamer arriveerde bij de Portugese nationale ploeg voor het WK. Een bedrukt gezicht verscheen bij CR7. Ongemakkelijk moment. Zat het ophefmakende interview van Ronaldo over Manchester United daar voor iets tussen?

Een 'bombshell’ wordt het gesprek van de vijfvoudige Gouden Bal-winnaar met tv-figuur Piers Morgan genoemd in de Engelse pers. Een bom. En dat is zowaar eens niet overdreven. In het anderhalf uur durende interview gaat hij met de voet vooruit.

Zo zegt Ronaldo: “Als je geen respect voor mij hebt, zal ik ook nooit respect voor jou hebben. Het voelt alsof de club van mij af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere twee of drie mannen met macht binnen de club. De eigenaars? Die trekken zich niets aan van hun club en sport in het algemeen.”

Dat Man United hem “niet geloofde” toen hij een deel van de voorbereiding miste om voor zijn zieke dochtertje te zorgen, doet Ronaldo naar eigen zeggen pijn. Begrijpelijk, als dat verhaal klopt.

Het ongemakkelijke moment tussen Cristiano Ronaldo en Bruno Fernandes. Beeld Twitter: @seleçaoportugal

Hoe dan ook ontplofte het bommetje op Old Trafford. “Wij zullen binnenkort uitgebreid reageren nadat alle feiten duidelijk zijn”, klinkt het in een kort statement. De verstandhouding tussen Ronaldo en zijn oude liefde is verzuurd. De sfeer onder het vriespunt. Geen wonder dat het interview net voor het WK wordt uitgezonden - de Portugees hoeft zich nu even niet te tonen in Manchester.

Veel zelfkritiek valt er overigens niet te bespeuren. Nochtans zou die ook op zijn plaats zijn. Behalve enkele flitsen liet Ronaldo dit seizoen amper iets zien. Drie goals in zestien matchen. Waar is die meedogenloze doelpuntenmachine naartoe?

Vooral zijn attitude zet kwaad bloed bij United. Ronaldo lijkt zich groter te wanen dan de club. Zijn interview als nieuwste voorbeeld. Eerder dit seizoen stal hij al de show door tegen Tottenham (2-0-winst) nog voor affluiten misnoegd richting de catacomben te stappen. Iets wat ook in de voorbereiding al was voorgevallen tijdens een oefenmatch.

Dat hij niet mocht invallen, vond hij telkens onbegrijpelijk. Voor Ronaldo - een echte winnaar - voelde dat als een vernedering. Het ego gekrenkt. Ten Hag zette Ronaldo vervolgens (even) uit de selectie. “Ík heb de controle”, was de Nederlander fors. Ronaldo’s twee oudere zussen reageerden op Instagram, gericht aan Ten Hag. “Karma bestaat, God slaapt nooit.”

Ronaldo op training bij Portugal voor het WK. Beeld ANP / EPA

Ronaldo heeft het gevoel dat niét hij, maar wel anderen in de fout gaan. “Ik voel me verraden. Het voelt alsof ik het zwarte schaap ben”, vertelt hij. CR7: enerzijds een gedreven superprof in een nog steeds topfit lichaam. Anderzijds een wereldster met een aanzienlijk Calimero-gehalte. Bij momenten eerder ‘CRY7'.

‘Factos’

Denk aan die ene anekdote van Ronaldo en Mourinho die bij Real Madrid bijna op de vuist gingen nadat de coach zijn sterspeler op een tactisch foutje had gewezen. “Hoe durf jij zoiets zeggen?”, riep Cristiano in de kleedkamer. Of toen hij Maurizio Sarri negeerde na een wissel bij Juventus.

Dat Lionel Messi een jaar geleden zijn zevende Ballon d’Or won - al dan niet onverdiend - zat hem eveneens hoog. Een fan-account van Ronaldo pende een Instagrampost neer, waarin onder meer stond dat het “een schande en diefstal” was. ‘CR7' likete en reageerde: “Factos. Feiten.”

Feit is nu dat Ronaldo, die nog een contract tot juni 2023 heeft, zich onmogelijk heeft gemaakt bij Manchester United. De breuk lijkt definitief. Wie biedt er hem straks een uitweg? Op het WK moet hij zich met Portugal dan toch óp het veld weer in de kijker spelen.

Of zou bondscoach Fernando Santos het aandurven om hem op de bank te zetten?