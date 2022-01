Hoe Red Bull Salzburg opeens bij een jonge Belg uitkomt

De sportief directeur van Red Bull Salzburg kent zijn cijfers ook. Christoph Freund is sinds 2015 de technische baas bij de Oostenrijkse voetbalkampioen. In zijn tijdperk staat op de uitgavenbalans ongeveer 100 miljoen euro aan aangekochte spelers en 400 miljoen euro aan uitgaande transfers – zie Erling Haaland (Dortmund), Naby Keita (Liverpool), Patson Daka (Leicester).

Als je Freund vraagt waar Red Bull naar speurt, wijst hij naar een specifiek profiel: “Jonge en hongerige spelers. Wij zoeken naar snelheid, intelligentie en een goede mentaliteit.”

Op een miljoen meer of minder wordt niet gekeken in het scoutingsdepartement van Salzburg. Het is het kloppende hart van de club. Alleen op tips van zaakwaarnemers willen ze niet varen.

In hun databank, waarin ondertussen meer dan 400.000 profielen staan, worden spelers gefilterd op hun specifieke speelstijl. Snel kunnen omschakelen en een positieve mentaliteit zijn sleutelkwaliteiten om in aanmerking te komen voor een transfer. Na een eerste selectie op de computer gaan scouts over tot intensieve video- en livescouting. Ze willen alles weten, ook wat er buiten beeld gebeurt.

Back-up

In Club Brugge-talent Ignace Van der Brempt (19) zien de scouts de ideale back-up voor hun rechtsachter, de Deen Rasmus Kristensen. Zijn snelheid, zijn een-tegen-eenacties, zijn discipline. Ze spotten ook het potentieel om straks profijt te maken op de som die aan Club werd betaald. “Wij willen jongeren een kans geven, om hen dan met winst door te verkopen”, zegt Freund op het clubkanaal.

Red Bull is niet in elk dossier succesvol, maar probeert met een doorgedreven scouting zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten. Zo omschrijft de club in zijn filosofie: “Om kennis alleen draait het niet. Wij weten veel, maar soms heb je ook gewoon geluk nodig.”