Hoe pakken de Belgen de ‘circusact’ in Glasgow het best aan?

‘België heeft drie kandidaat-winnaars. Dat is een luxe, maar ook een uitdaging.’ Jan Bakelants, ex-profrenner en tegenwoordig cocommentator, vertelt hoe de Belgen het WK zondag tactisch moeten aanpakken.

Jan Bakelants (37) had het beter gevonden met twee kopmannen, erkent hij. “Het kan goed uitdraaien in de koers, misschien zijn we straks blij met drie kopmannen, maar vooraf leidt deze situatie tot onnodige onrust en twijfels bij de renners. Want hoe gaat de rolverdeling werken? Door Jasper Philipsen erbij te nemen kies je min of meer hetzelfde profiel als Wout van Aert. Eigenlijk dwing je Van Aert in de richting van Remco Evenepoel, in een meer aanvallende rol. Dat is geen echte oplossing.”

Als het aan Bakelants ligt, laat hij België afwachtend starten. “Ik hoor de bondscoach zeggen dat we niet achter de feiten mogen aanhollen, maar dat geldt enkel in de laatste rondes. Ik zou in de eerste uren maar één renner laten meerijden, Frederik Frison, en liefst zo laat mogelijk. Van mij mag de vroege vlucht wat meer voorsprong nemen, dan is ze veel minder gevaarlijk. Anders kan zo’n groepje als springplank dienen voor landen die de koers halfweg willen openbreken. Ik denk aan Frankrijk, dat dat de voorbije jaren telkens heeft gedaan.”

De voorbije twee jaar nam de Belgische ploeg mee de controle over de wedstrijd. In Wollongong heeft dat goed gewerkt, in Leuven zijn ze op een counter gelopen. “Ook daar na een reeks acties van de Fransen”, weet Bakelants. “Laat ze deze keer maar doen. Je bent niet verloren als je in dat middenstuk niet mee bent. Ja, Madouas, Cosnefroy en Sénéchal zijn sterke coureurs, maar die hebben wij ook. We mogen wachten.”

Drie ronden doortrekken

Tot 115 kilometer van het einde. Dan is het moment van België gekomen. “We zijn dan al twee rondjes aan het rijden op het stadsparcours en er zijn er nog acht te gaan. Op dat moment zou ik de hele ploeg naar de kop van het peloton sturen en drie man keihard laten rijden gedurende drie ronden. Te kiezen uit Benoot, Van Hooydonck, Lampaert, Campenaerts en Stuyven. De bedoeling is om de koers zwaar te maken. Door de vele haakse bochten in het parcours kun je het peloton op een lint trekken. De rekker zal op bepaalde plaatsen scheuren.”

Dat hij niet zo’n fan is van die criteriumstijl, zegt Bakelants. “Ik vind het zelfs een zwak parcours. De moeilijkheid zit niet in de hoogtemeters, maar in al die bochten. De renners gaan duizelig worden. Dat is een atypische kwaliteit om een wereldkampioen mee aan te duiden. Het is meer een circusact dan een fysieke uitdaging. Landen met klimmers lopen er niet warm voor. Dat maakt dit niet het sterkst bezette WK ooit. Ik mis een aantal jongens: Mohoric, Bilbao, Roglic, Vingegaard, Carapaz, Thomas, Tratnik… Dat Ganna niet meedoet, maar hier wel is om het WK tijdrijden te rijden, bewijst voor mij dat er iets niet klopt.”

Sprong naar voren wagen

Ondertussen zitten we in de finale, met nog vijf ronden te gaan. “Het moment voor Evenepoel en Van Aert om hun ding te doen. Ik ga ervan uit dat het gat met de kopgroep vanaf nu klein genoeg is om de sprong te maken. Belangrijk is dat we grote mannen mee hebben. Het heeft geen zin om Campenaerts of Stuyven in deze fase in de kopgroep te hebben. We hebben al drie kopmannen en je wilt niet nog meer jongens promoveren.

“De moeilijkheid wordt om de kopgroep draaiende te houden. Wie wil met ons naar de streep? Dat kan alleen werken als onze kopman vooraan het voorbeeld geeft en meedraait. Het kan niet de bedoeling zijn dat één Belg een hele groep op sleeptouw neemt, zoals Evenepoel in Leuven. Lukt het niet om tot een samenwerking te komen, dan moeten we schakelen: de stekker eruit trekken en opnieuw proberen, we hebben kopmannen genoeg.”

Jan Bakelants: "Is Van der Poel of Pedersen mee, dan verbied ik mijn renner altijd om mee te rijden, ook als dat Van Aert is. Het risico is te groot." Beeld VTM

Bakelants vermoedt dat Frankrijk zal willen koersen. Denemarken zal liever sprinten met Mads Pedersen. “Nederland is voor mij het vraagteken: wat wil Mathieu van der Poel? Ik denk dat het lang zal duren voor hij in zijn kaarten laat kijken.

“Als er diep in de finale een nieuwe kopgroep ontstaat, moet het de juiste zijn. Dat wil zeggen: België mag vooraan enkel meerijden als we 100 procent zeker de snelste man hebben. Evenepoel mag alleen doorrijden, maar niet met bijvoorbeeld Kasper Asgreen. Dylan van Baarle is interessanter, maar ook niet zonder gevaar. Voor Van Aert is Asgreen al kantje boord, die klop je niet zomaar na een lange koers. Is Van der Poel of Pedersen mee, dan verbied ik mijn renner altijd om mee te rijden, ook als dat Van Aert is. Het risico is te groot. Dan moeten we wachten en de kaarten herschudden. Je kunt geen twee kopmannen achteraan laten afstoppen voor een derde die maar 33 of 50 procent kans heeft om te winnen.”

Raakt de juiste kopgroep niet weg en wordt het een sprint met een grotere groep, dan mogen Van Aert en Philipsen élk hun kans gaan, meent Bakelants. “Ik weet, dat ziet er vaak niet mooi uit, maar er is geen andere optie. Je kunt niet aan één van die twee vragen om lead-out te spelen voor de ander. Het kan wel als iemand zich niet meer goed voelt en bereid is om zich op te offeren, maar dat moet van de renners zelf komen. Er moeten veel beslissingen in de koers zelf worden genomen. Dat is het gevolg van de keuzes vooraf. Door vooraf geen knopen door te hakken, stel je dat uit tot in de koers. In die zin wordt het geen makkelijk WK.”