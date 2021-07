Hoe on-Belgisch van de Cats: een team dat snel en efficiënt wint

Het was een breed lachende Emma Meesseman, topscorer met 32 punten in de eerste wedstrijd en nu weer 26 punten, die in de mixed zone bleef staan op veilige covidafstand, zo’n goeie drie meter, waarna de aanwezige journalisten als volbloed Chinese toeristen hun selfiestok haar richting uitstaken. “Dat hebben we goed gedaan”, zei ze. “Het was niet perfect, een paar dingetjes konden beter, maar al bij al een makkelijke overwinning. Het moeilijkste was het vroege uur en in gang geraken. Een wekker die om vijf voor zes afgaat, dat zijn wij niet gewend.”

Het Belgische basketbal beleeft hoogdagen op deze Olympische Spelen. Na de verrassende knalprestatie van vier Antwerpse pleintjesbasketters in de 3x3 en de jammerlijk op een haar na gemiste medaille is het nu de beurt aan de enige Belgische vrouwenploeg in Tokio. De Belgian Cats hebben hun start alvast niet gemist. Met een beetje geluk zijn zij een blijvertje tot het laatste weekend.

Met huid en haar opeten

Het is een onwezenlijk en fundamenteel on-Belgisch gevoel: in een gigantische hal binnenlopen als Belgische journalist, een plekje uitzoeken en drie minuten ver in de wedstrijd beseffen dat het een saaie ochtend wordt. Omdat het zonneklaar is dat het team waarvoor je bent gekomen de andere ploeg zonder ongelukken met huid en haar zal opeten.

Die ongelukken overkomen de Belgian Cats steeds minder. Nogmaals: zo on-Belgisch als maar kan zijn. Australië, de vertegenwoordiger van Oceanië met een sterke baskettraditie bij de vrouwen, had al een pak voor de broek gekregen (70-85) en gisteren ging ook Puerto Rico, afgevaardigd door Midden- en Zuid-Amerika, voor de bijl met overtuigende cijfers (87-52).

Wat onwaarschijnlijk jammer toch dat de families en de fans van de Cats dit niet kunnen meemaken: het oplopen van het team in die enorme Saitama Super Arena met zijn 20.000 zitplaatsen, de wedstrijd en daarna het genieten. Een gemiste kans, maar je krijgt niet de indruk dat het team er minder door presteert. Hoe Puerto Rico gisteren eenvoudig opzij werd gezet, dat biedt opties voor het vervolg van het toernooi.

Bondscoach Philip Mestdagh: "We verloren te veel de bal en waren nonchalant in de rebound. Dat moet beter tegen China." Beeld AP

Hoe dat ging? Vlot, simpel. Vlotter dan tegen Australië, maar dat is dan ook een team dat op de vorige Spelen nog brons had gewonnen, dus werd het in die eerste wedstrijd aanpoten. Omdat Australië duidelijk gehandicapt was zonder zijn woelwater en sterspeelster Liz Cambage konden nog wel wat reserves worden gemaakt bij de vijftienpuntenkloof die toen verrassend op het bord stond.

Gisteren was het verschil 35 punten. Puerto Rico is geen topteam, maar België speelde ook niet top. “We verloren te veel de bal en waren nonchalant in de rebound”, analyseerde coach Philip Mestdagh achteraf. “Dat moet beter tegen China. Dat team kennen we. Drie jaar geleden waren we tien dagen bij hen te gast en hebben drie wedstrijden tegen elkaar gespeeld. De eerste wedstrijden verloren we, maar de laatste wonnen we. Het is een solide ploeg, fysiek sterk, lang, goeie inside en goeie vleugelspelers, goed gecoacht ook. We zullen top moeten zijn.”

Canada of Frankrijk

China kloppen betekent dat de Cats een eerste plaats in hun groep zouden bezetten en wellicht aan een van de twee beste derdes worden gekoppeld in de kwartfinale. Hoe ook, die kwartfinale wordt een zware dobber. Na gisteren hebben alle teams twee wedstrijden gespeeld. De beste derdes zijn voorlopig Canada, waarvan werd verloren op het kwalificatietoernooi in Oostende, en Frankrijk, waarvan vaker werd verloren dan gewonnen.

De wedstrijd tegen China wordt maandag gespeeld om 10.20 uur Belgische tijd, zeven uur later is het dan in Tokio, wat een kort middagdutje toelaat voor de Cats. De vier kwartfinales zijn voorzien voor woensdag 4 augustus.