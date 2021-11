Hoe Nainggolan Antwerp nu wel op sleeptouw neemt

Zus Riana Nainggolan zegt vanuit Cagliari: ‘Radja heeft de juiste weg gevonden.’ Een gevoel dat ook overheerst op de Bosuil. ‘Als je hem niet kent, denk je: ‘Oh shit, wat voor iemand is dat?’ Maar dat hoeft echt niet.’

Een oude quote van zijn ex-coach Luciano Spalletti uit 2018. “Radja is een sterke speler. Iemand die de ploeg energie geeft op momenten dat het moeilijk gaat. Hij kan zijn ploegmaats vooruit stuwen.” Energiek was hij zondagavond zeker en vast tegen Anderlecht. Én hij nam zijn ploeg op sleeptouw. Zoals het hoort voor iemand van zijn status en zijn metier.

Royal Antwerp FC krijgt stilaan de beste Nainggolan te zien. De hemel is opgeklaard boven de Bosuil. Zo gaat dat in de voetballerij. De druk op Brian Priske is afgenomen. De Great Old klopte Anderlecht met goed voetbal. Aangevuurd door een fitte - voor driekwart dan toch - Nainggolan.

Zijn grinta, zijn karakter, zijn mentaliteit waren cruciaal voor zijn ploeg. En zullen dat nog zijn in de toekomst.

Het was door zijn wilskracht dat Nainggolan überhaupt op het veld stond tegen Anderlecht. Hij sukkelde wekenlang met een spierscheur. Eigenlijk zou hij pas na de interlandbreak kunnen spelen. “We hebben iets geriskeerd”, zei Nainggolan na de match.

Hoofdkinesist Jan Van Damme: “Mochten we niet in een topsportcultuur zitten, dan hadden we dat risico wellicht niet genomen. Want we wisten: hoe langer en hoe intenser het eraan toegaat, hoe groter de kans dat er iets gebeurt - de vermoeidheid kon daarin ook een rol spelen. We hebben op training alles uitgetest wat kon en wat niet. Pas op, je kan dat niet met iedereen doen. Maar Radja heeft in het verleden nog bewezen met kleine blessures te kunnen spelen.

“Soit, we hebben alles doorgenomen met alle actoren - dokters, kinesisten, trainers - en dan is die beslissing genomen. (lacht) Daarbij, Radja wil altijd spelen, hé. En die gast werkt heel hard. Soms zei hij wel ‘godverdomme da’s een klote-oefening’, maar hij deed ze wel. Keer op keer. Het eindresultaat indachtig.”

De wedstrijd tegen Anderlecht, dus.

Iets recht te zetten

We kunnen niet in zijn hoofd kijken, natuurlijk. Maar Nainggolan had wellicht het gevoel dat hij iets had recht te zetten na een matig seizoenbegin. Sinds zijn transfer naar Antwerp rustte alle druk op zijn schouders.

De spotlights op Radja. Dag in, dag uit. “Ik ben heel content voor hem”, lacht zus Riana. Zij woont nog steeds in Italië, waar ze zaalvoetbal speelt bij CUS Cagliari in de Serie A - “een bewuste keuze, ik wilde in eerste instantie opnieuw plezier maken”.

De match zondag zag Riana niet. “Maar ik werd de hele tijd op de hoogte gehouden, heb video’s gezien. Radja had zo’n prestatie nodig na zijn blessure. Hij vond het vervelend dat hij nog niet had laten zien tot wat hij in staat is. Zeker na die blessure. Dat hij een risico pakte door te spelen? (lacht) Dat zit hem in het bloed - het typeert hem.”

Vanaf dag één voelt Nainggolan zich thuis bij de club. “In Antwerpen ook”, aldus Riana. “Hij is er geboren, hé. Het tegendeel zou verbazen. Alleen mogen jullie niet vergeten dat het niet zo gemakkelijk is om plots van het ene land naar het andere te gaan. Je hebt tijd nodig om je aan te passen. En daar komt bij dat Antwerp een ploeg is met veel nieuwe en jonge spelers. Met de ervaring die hij heeft, lukt het steeds beter. Radja heeft de juiste weg gevonden. Of hij nooit spijt had van zijn transfer? Ik denk het niet. (lacht) Na gisteren zeker niet meer.”

Van Damme vult aan. “Radja voelt zich volledig thuis in de groep - hij is op zijn gemak. Een gewone gast, een coole kerel. Natuurlijk voelde hij in het begin dat iedereen naar hem keek. Alleen: je kan niet als enige speler een hele ploeg dragen. Zo werkt het niet. Bovendien was hij niet in topconditie in het seizoensbegin. Weet je wat het is? Als je hem niet kent, denk je: ‘Oh shit, wat voor iemand is dat?’ Maar dat hoeft echt niet. Radja is een topkerel die zijn verantwoordelijkheid pakt. Het is een gevoel dat iedereen deelt binnen de kleedkamer. Na de wedstrijd tegen Anderlecht is dat gevoel zelfs groter geworden.”

Zot van A

Antwerp houdt van Radja en vice versa. Zot van A. De “shit” - dixit Nainggolan - die er over zijn club verteld wordt, neemt hij er met een grijns bij. Het is een katalysator om zichzelf en zijn ploegmaats op scherp te zetten.

Nainggolan zal altijd een voorliefde hebben voor Italië. Het land waar hij op jonge leeftijd naartoe trok. Op zoek naar (voetbal)geluk. Waar hij groot werd in een van de beste competities ter wereld. Zich opgewerkt van de Serie B tot de Serie A. Door zijn karakter dat hij nu mee probeert te implementeren in Deurne Noord. Met de onverzettelijkheid van een ninja.

“We missen hem hier”, zegt Riana. “Niet enkel ik, maar ook alle supporters. Van Cagliari tot Rome.” We kunnen er ons iets bij voorstellen. Op de Bosuil ontvangen ze hem steeds met open armen. Daar weten ze - al zeker Priske - nu ook wat Spalletti al veel langer weet. Nog in 2018: “Als je denkt dat je team het moeilijk heeft, kan je rekenen op Nainggolan.”