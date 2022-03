Hoe Manchester City zijn stadsrivaal op alle niveaus in de schaduw stelt

Op het veld heeft Manchester City zijn rivaal United al een tijdje voorbijgestoken. Nu staat de club van Kevin De Bruyne ook qua inkomsten bovenaan. Zondagnamiddag spelen de buren nog eens een prestigewedstrijd in de Premier League.

Op 30 juni 2021 sloten de financiële specialisten van Manchester City het boekjaar 2020-2021 af. Op de resultatenrekening schreven ze bij het vakje ‘omzet’ een bedrag van 569,8 miljoen pond, omgerekend 665 miljoen euro. Ondanks de pandemie realiseerde de club waar Kevin De Bruyne aan de slag is een recordjaar. Nooit genereerde City zoveel inkomsten.

De winst was beperkt, zo’n 5,8 miljoen euro, maar van de grote clubs in de Premier League konden zij als enige positieve cijfers voorleggen. Chelsea (182 miljoen), Arsenal (125 miljoen), Tottenham (93 miljoen), Man United (28 miljoen) en Liverpool (5,8 miljoen) gingen op 30 juni 2021 allemaal in het rood.

Real Madrid lang op één

Boekhoudgigant Deloitte publiceert al meer dan twintig jaar zijn Money League, een rangschikking op basis van de inkomsten die clubs binnenhalen uit voetbaloperaties. Real Madrid heeft die stand de afgelopen seizoenen gedomineerd, met FC Barcelona en Man United als voornaamste belagers. Sinds 2000 heeft United die ranking zelfs zes keer aangevoerd. Geen enkele andere club kon hen de prestigetitel ‘rijkste Engelse club’ afnemen.

Daar komt dus straks (voor even) verandering in. Met een omzet van 576 miljoen euro in 2020-2021 is Man United niet meer de grootste geldmachine in de Premier League. Dat is dus City, dat bijna 89 miljoen meer genereerde. Een kantelpunt in de financiële verhouding tussen twee stadsrivalen?

Voor die inschatting is het nog te vroeg. Door de impact van covid zijn de vergelijkingen tussen clubs op dit moment soms misleidend.

Man United teert al jaren op de hoogste inkomsten uit wedstrijddagen, jaarlijks ongeveer 125 miljoen euro. Die vielen in het tweede pandemiejaar, met matchen achter gesloten deuren, terug tot 8,3 miljoen. Dus 117 miljoen aan gemiste inkomsten. Bij Man City, dat een kleiner stadion én minder fans heeft, liet dat verlies zich minder hard voelen, zo’n 63 miljoen. Bovendien vertekent een gedeeltelijke overdracht aan tv-gelden uit het seizoen 2019-2020, toen het voetbal drie maanden stillag, de inkomstenstromen.

Geld van sjeik Mansour

Wat ondertussen wel duidelijk is: qua commerciële inkomsten heeft Man City concurrent United achter zich gelaten. Bij United zullen ze wijzen naar de (opgepompte) contracten die City heeft afgesloten met bedrijven in Abu Dhabi, daarbij geholpen door zijn eigenaar, sjeik Mansour bin Zayed al Nahyan.

De sportieve successen hebben van City de afgelopen jaren marketinggewijs echter een interessantere partner gemaakt. Het vertrek van zijn legendarische manager Sir Alex Ferguson in 2013 heeft grootmacht United in slaapmodus geduwd. Op het veld heeft City United al een tijdje achter zich gelaten.

City promoveerde in 2002 naar de Premier League, na enkele jaren in het vagevuur. Tien jaar na zijn eerste landstitel in 2012 heeft de club de scepter van United overgenomen. Straks kan City zijn zesde titel in twintig jaar vieren, evenveel als de buur in dezelfde periode.

Voorzitter Khaldoon Al Mubarak (links) en eigenaar Mansour bin Zayed al Nahyan van Manchester City. Beeld Photo News

Geld speelt daarin een belangrijke rol. Tot de Europese voetbalbond UEFA in 2015 strenger ging toezien op de financiële fair play hebben sjeik Mansour en zijn vazallen een club kunstmatig kunnen opblazen. In de laatste tien jaar kreeg City bijna 1 miljard euro toegestopt van zijn eigenaars, om verliezen toe te dekken en investeringen te doen.

Met 700 miljoen euro komt enkel Chelsea, het (voormalige) speeltje van de Russische oligarch Roman Abramovitsj, in de buurt. Sinds 2015-2016 is City echter min of meer zelfbedruipend. De afgelopen vijf jaar kwam er slechts 68 miljoen aan vers kapitaal binnen. In die periode springen Everton (405 miljoen) en Aston Villa (393 miljoen) eruit als het gaat om investeringen van zijn rijke bazen.

Riante salarissen

De loonlasten van 414 miljoen euro van City, met gegarandeerd 25 miljoen per jaar voor De Bruyne, zijn de hoogste ooit in Engeland. Die van United liggen 27 miljoen lager. Sinds 2013 heeft Man United net als Man City meer dan een miljard gespendeerd om zijn ploeg te versterken. In tegenstelling tot zijn rivaal heeft United nooit een constante gevonden, omdat de beslissingen nooit in handen zijn geweest van mensen met voeling met het voetbal, zoals bij City, maar van commerciële breinen.

Bovendien lijken sportieve successen onder zijn Amerikaanse eigenaars een bijzaak geworden bij United. Bij de overname in 2006 kwam het meeste kapitaal van de familie Glazer in de vorm van leningen. De club als cashkoe. Van de 2,5 miljard euro aan inkomsten sinds hun komst vloeide er een miljard terug aan afbetalingen, interesten en dividenden naar zijn eigenaars.

Het roemrijke verleden van United, zijn naam en reputatie, betaalt voor het heden. Zie ook de komst van de 37-jarige Cristiano Ronaldo vorige zomer. Een prestigestrijd waarin United rivaal City aftroefde, wegens de emotionele band tussen de Portugees en zijn ex-club. Vraag is nu wie beter werd van de deal.

Manchester City - Manchester United, zondag om 17.30 uur op Play Sports