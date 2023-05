Hoe Luca Brecel, nu tussen de miljonairs van het groene laken, lang zwarte sneeuw zag

Al pottend stinkend rijk worden. Je moest al O’Sullivan, Hendry of Higgins heten om dat voor elkaar te krijgen. Maar na zijn fantastische prestaties in The Crucible is ook Luca Brecel op weg om multimiljonair te worden. En zeggen dat hij lang zwarte sneeuw zag.

Die Lamborghini waar hij van droomde kan er nu eindelijk af. De Louboutins en de Rolex had hij al. Luca Brecel is niet vies van wat bling bling. Maar het was ooit anders. We keren terug naar 10 januari 2011. In de krant klinkt een noodkreet van Carlo Brecel. Papa van het op dat moment 15-jarige snookergenie, Luca. Eind 2010 werd de bedeesde knaap op het Sportgala in Oostende nog verkozen tot ‘Belofte van het Jaar.’ De prijs kreeg hij uit handen van Sven Nys, de speech liet hij over aan zijn vader. “We zijn op zoek naar 100.000 euro of de carrière van mijn zoon is voorbij voor ze begonnen is”, stelt Carlo Brecel onomwonden.

De opkomst van het grootste Belgische snookertalent ooit valt samen met de mondialisering van snooker. Tot dan vooral bekend over het Kanaal. Begin 2010 slaagt sportpromotor Barry Hearn, sinds 2001 met Matchroom Sport Limited ook de grote man bij de Professional Darts Corporation, erin om de grenzen van het groene laken te verbreden.

Hij boort commerciële markten aan buiten het Verenigd Koninkrijk en organiseert ook toernooien in China, Brazilië en Australië. De professionele tour die voordien bestond uit zes grote toernooien met in totaal drie miljoen aan prijzengeld, wordt uitgebreid naar wereldwijd twintig rankingevents met een totale prijzenpot van bijna 15 miljoen euro. Intussen is dat zelfs opgetrokken tot 28 officiële rankingtoernooien en gaat het prijzengeld richting 20 miljoen.

De snookertoppers zijn meteen mee in het verhaal van Hearn, die in de jaren 70 manager was van de legendarische Steve Davis. Meervoudige wereldkampioenen Stephen Hendry, Ronnie O’Sullivan en John Higgins reizen overal ter wereld hun keu achterna en komen handen tekort om poen te scheppen. Maar voor de kleine snookerbelg uit Dilsen-Stokkem is het wereldwijde charmeoffensief van snooker een vergiftigd geschenk.

Talent heeft Brecel met hopen. Ex-wereldkampioen Graeme Dott laat zich ooit ontvallen: “enkel bier en vrouwen kunnen deze knaap ervan weerhouden de beste ter wereld te worden”. Maar talent alleen volstaat niet om de snookerhemel te bestormen. Om het talent te laten renderen moet je investeren en daar wringt het aanvankelijk bij de Brecels.

“Luca stond op het punt om zijn intrede te doen op het internationale circuit”, herinnert vader Carlo Brecel zich. “Je moet al halve finale of finale spelen om goed geld te verdienen. Het toernooi winnen of eruit in de eerste ronde, de onkosten moet je even goed maken. Vervoerskosten, verblijfskosten, voeding,... en dat allemaal maal drie. Naast Luca reisde ik mee als begeleider en hadden we een coach mee. Zo kwamen we toch snel aan 100.000 euro. We werden langs alle kanten toegejuicht, maar tegelijkertijd werden we ook aan ons lot overgelaten.”

Niet gesubsidieerd

Brecel moest rekenen op externe financiële steun om de snookereindjes aan elkaar te knopen. In meer dan tien jaar tijd is er wat dat betreft weinig veranderd. De Vlaamse SnookerFederatie vzw is op dit ogenblik nog steeds een door Sport Vlaanderen en de Vlaamse overheid erkende maar niet-gesubsidieerde sportfederatie. Daarmee staat snooker op hetzelfde niveau als darts, petanque en driebanden.

Voor Brecel is het de eerste jaren ploeteren, zwoegen en zorgen dat hij kan rondkomen. Pas drie jaar geleden, Brecel was toen al bijna tien jaar actief op het professionele circuit, rondde hij de kaap van de 1 miljoen euro aan prijzengeld. Alleen het kleine kransje van de allerbesten is in staat een klein fortuin bij elkaar te snookeren. Het overgrote deel van de 128 spelers die actief zijn op de ‘World Snooker Tour’ vecht voor de kruimels op de tafel.

Volgens een Brits onderzoek dat vorig jaar gepubliceerd werd, verdiende de top zestien van de wereld gemiddeld 275.000 euro op het groene laken, onkosten allerhande niet meegerekend. Ter vergelijking: in de NBA ligt het gemiddelde jaarsalaris op 7,5 miljoen euro. En daar zijn de persoonlijke sponsorcontracten dan nog niet in verrekend. Omdat snooker toch voornamelijk een nichesport blijft, blijven ook de sponsordeals met multinationals uit.

In tegenstelling tot voetbal, basketbal, baseball,... wordt snooker in kleine arena’s gespeeld. In The Crucible Theatre kunnen net geen 1.000 toeschouwers binnen, dus veel inkomsten uit de ticketverkoop worden er ook niet gegenereerd. Het zorgt ervoor dat de commerciële inkomsten voor het snooker dus relatief gering zijn.

Echte snookermiljonairs zijn op de vingers van één hand te tellen. Zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan, in de kwartfinale nog geslachtofferd door Brecel, snookerde in drie decennia bijna 14 miljoen euro bij elkaar. Ook Stephen Hendry en John Higgins vergaarden al pottend een fortuin van meer dan tien miljoen euro. Aan die jackpot zit Brecel nog lang niet. Maar de tijd dat onze landgenoot geen krijt had om aan zijn keu te krabben, ligt gelukkig achter hem.