Hoe Lorin Parys via een combine aan de top van het Belgische voetbal terechtkwam

Midden januari stapte Pierre François op als CEO van de Pro League, de vereniging van Belgische profvoetbalclubs. Volgens de officiële mededeling uit eigen initiatief. In de praktijk duwden Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert hem met harde en kordate hand naar de uitgang.

De voorzitter van Anderlecht had een combine gesmeed met Club Brugge-manager Vincent Mannaert. Ze waren gefrustreerd door de negatieve perceptie die de Pro League en het Belgische voetbal in het algemeen hadden gekregen in de nasleep van Operatie Zero. Ze waren ook gefrustreerd door het conflictmodel waarmee François het voor de profclubs levensbelangrijke RSZ-dossier had aangepakt. Off the record zuchtten vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen bij de onderhandelingsstijl van François.

Hij is een jurist die de kleinste lettertjes van de wet kent, maar te weinig voeling heeft met de gevoeligheden bij de politiek en de bevolking. François had alle eieren in het mandje van Georges-Louis Bouchez (MR) gelegd en daardoor elk korreltje goodwill bij minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) vernietigd. De nieuwe RSZ-deal zal de profclubs, en vooral de topclubs, miljoenen kosten.

Rode cijfers

Pierre François was de verpersoonlijking van het ancien régime. Als het Belgische voetbal vooruit wilde, was er nood aan een nieuwe CEO. Iemand met het commerciële talent om het onderste uit de kan te halen wanneer ze straks onderhandelen over een nieuw tv-contract. Iemand voor de gesprekken met de Nederlandse clubs over een Beneliga. Een profiel dat moet nadenken over manieren om de rode cijfers van de voetbalclubs weer groen te laten verven. En, minstens even belangrijk, iemand die er in tegenstelling tot François wel in zou slagen om bruggen te bouwen met de politiek. Vandenhaute en Mannaert kregen, met de hulp van headhuntersbureau Odgers Berndtson, een mandaat om die zoektocht tot een goed einde te brengen.

Bij de kandidaten zaten typische en atypische profielen, zowel van binnen als buiten het voetbal. Onder meer Katrien Meire (ex-Charlton, ex-Club Brugge) werd als een sterk profiel gezien. Maar in de laatste rechte lijn van de gesprekken waren slechts enkele mensen in het Belgische voetbal op de hoogte over de naam van de volgende CEO.

Vandenhaute onderhandelde in naam van de Pro League met Parys. Mannaert was op de hoogte. Verschillende andere leden van de raad van bestuur vielen uit de lucht toen ze het pushbericht zagen binnenlopen op hun smartphone. ‘Lorin Parys stopt bij de N-VA en is kandidaat-CEO van de Pro League.’ De stilte in de onderhandeling was nodig, oordeelde Vandenhaute. Uit voorzorg. Was de naam Parys voortijdig gelekt, dan waren er wellicht hogere politieke machten in het spel gekomen die zijn kandidatuur onmogelijk hadden gemaakt.

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute komt aan voor de persconferentie van de Pro League. Beeld BELGA

Niet alle leden van de raad van bestuur waren even blij dat ze buiten de gesprekken waren gehouden. Bepaalde leden van de Pro League vragen zich ook af of Parys wel helemaal onafhankelijk kan worden genoemd. Op de lijst met ex-werkgevers staat twee keer Bart Verhaeghe. Vijftien jaar geleden was Parys COO bij Uplace. Van 2011 tot 2012 was hij ook een jaar operationeel directeur bij Club Brugge, waar Vincent Mannaert CEO was.

Maar, benadrukt Parys: “Met Bart Verhaeghe heb ik sinds mijn vertrek geen contact meer gehad. In acht jaar heb ik hem niet meer gebeld, niet meer gezien, buiten een keer bij toeval op straat in Leuven omdat hij zijn schoonouders ging bezoeken. Ik blijf mezelf. Niemands meester, niemands knecht.”

De ontegensprekelijke kwaliteiten van Parys gaven de doorslag. Uiteindelijk stemden 25 van de 26 profclubs voor de kandidatuur van Parys. Enkel RWDM had nee gezegd.

Sterk cv

Het cv van Parys omvat zowat alle aspecten die van hem een sterke CEO van de Pro League kunnen maken. Een jurist van opleiding die ervaring heeft in commerciële functies. Perfect tweetalig – in zijn eerste presentatie slaagde hij erin om ook de Waalse clubs te charmeren, ondanks zijn N-VA-stempel.

Hij begon zijn politieke carrière bij Open Vld, maar stapte dan over naar de N-VA, waar hij opklom tot ondervoorzitter. Als politiek zwaargewicht werd hij ook over de partijgrenzen heen gerespecteerd.

Lees ook Dit zijn de uitdagingen van Lorin Parys bij de Pro League

Zijn banden met de politiek moeten deuren openen die voor zijn voorgangers dicht bleven. Hij wordt een van de eerste topmensen uit het voetbal die homo is. Parys: “Als dat op een of andere manier ertoe kan bijdragen om iets in gang te zetten, dan kan ik dat alleen maar positief vinden. Al denk ik dat je dan te veel verwacht. De benoeming van een CEO gaat waarschijnlijk niet tot het doorbreken van een taboe leiden.” De Leuvenaar staat ook bekend voor zijn sociale engagement. Hij is pleegouder van twee kinderen en heeft een adoptiekindje.

“We hebben gekozen voor iemand die met een frisse en analytische blik naar de sport kan kijken, mensen kan samenbrengen en op zoek gaat naar oplossingen”, zegt de Pro League. De komende weken en maanden zal Parys samenzitten met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Het voetbal heeft de RSZ-discussie verloren. Voor de circa 100 miljoen euro voordelen op vlak van bedrijfsvoorheffing bestaat nog onderhandelingsmarge. De Pro League kan daar wel een frisse en analytische blik gebruiken.