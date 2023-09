Hoe kan het dat RWDM Ghanese spits Nuamah voor 30 miljoen koopt, zonder dat hij één minuut zal spelen?

België is een nieuw transitcentrum rijker, genaamd RWD Molenbeek. De Brusselse club kocht namelijk de Ghanees Ernest Nuamah voor 30 miljoen euro - u leest het goed - van het Deense FC Nordsjaelland, om hem vervolgens meteen uit te lenen aan Olympique Lyon. Of hoe eigenaar John Textor zijn voeten veegt aan de regels rond financiële fairplay.

Ernest Nuamah. De kans bestaat dat u het nu in Keulen hoort donderen. Maar de Ghanees, 19 jaar overigens nog maar, staat sinds gisteren wel officieel als duurste inkomende transfer ooit in België in de boeken. Dertig miljoen euro (25 miljoen plus bonussen) krijgt Nordsjaelland voor zijn jonge spits, vorig jaar goed voor 14 goals. Dat zijn er zomaar eventjes 14 miljoen meer dan het recordbedrag dat Club Brugge in de zomer van 2022 voor Roman Jaremtsjoek betaalde. Maar het strafste moet nog komen: de transfer komt op het conto van... RWD Molenbeek, dat op een budget draait van circa 5 miljoen euro. Zij gaven zelfs andere geïnteresseerde clubs als PSG, Ajax en Lille het nazien.

Dan luidt de vraag uiteraard: hoe kan RWDM zich zo’n speler veroorloven, die bovendien geen seconde in hun truitje zal spelen? Nuamah passeerde zelfs niet langs Brussel en werd ook niet voorgesteld als ‘aanwinst’. Olympique Lyon deed dat gisteren op zijn sociale media wel: Nuamah wordt aan de Franse club uitgeleend, met verplichte aankoopoptie. Zonder meer opmerkelijk want Lyon heeft, aldus zijn Amerikaanse eigenaar John Textor twee dagen terug in de krant Le Progrès, 30 tot 50 miljoen euro kapitaal voorhanden om uit te geven. Alleen, en daar zit de angel, mág l’OL er maar 23 miljoen uitgeven volgens DNCG, de financiële waakhond van het Franse profvoetbal. Lyon staat onder toezicht omdat hun budget niet klopte.

Textor is sinds december 2022 de grote baas bij Lyon, twaalf maanden nadat hij ook RWDM en het Braziliaanse Botafogo had overgenomen met zijn holding Eagle Football. Ook bij Crystal Palace heeft hij 40 procent van de aandelen in handen. De operatie is dus duidelijk: Textor gebruikt RWDM om de financiële regels in Frankrijk te omzeilen. Door Nuamah te huren schenden ze het opgelegde transferplafond namelijk niet.

John Textor. Beeld AP

Maar wat met RWDM? Treden zij de Financial Fair Play regels (FFP) van de UEFA niet met de voeten? Mag de Brusselse club een veelvoud uitgeven dan het ophaalt en in het donkerrood gaan? Bij de licentiecommissie valt te horen dat ze de zaken opvolgen. Ze monitoren maandelijks de loonlast en transfers en als die niet in lijn liggen met wat de club had opgegeven, “dan gaan er vragen komen”, stelt licentiemanager Nils Van Brantegem. Mogelijk met sancties tot gevolg, zoals een transferverbod. Hun licentie intrekken voor het seizoen 2022-23, dat kan dan weer niet.

John Textor, met een geschat fortuin van 250 miljoen, kan met een kapitaalsinjectie de cijfers bij RWDM overigens weer groen doen kleuren. “Dat kan zelfs in de vorm van een lening”, zegt sporteconoom Trudo Dejonghe. “Er zijn duizend-en-één-manieren om de regels te omzeilen. Dat poortje kan je nooit echt sluiten. Bij Textor is het echt wel in your face. Hij maakt er geen geheim van, maar kijk naar Cercle Brugge: een loonmassa die vijf keer groter is dan hun budget. En wie betaalt? Monaco. Dit soort praktijken zijn schering en inslag.”

Dat hij zo speelt met het lot van RWDM, daar laat Textor zijn slaap niet voor, meent Dejonghe. “Interesseert hem niet. Mannen zoals Textor gebruiken kleine clubs. Net zo goed had hij een tweedeklasser in Malta gekocht om zo’n constructie op poten te zetten.” Alleen strengere beperkingen op het aantal niet-EU-spelers en hogere minimumlonen kan er volgens Dejonghe toe leiden dat kapitaalkrachtige zakenlui zich niet meer op een “libertijnse markt” zoals de Belgische storten.

Een primeur is de transactie van Nuamah alvast niet. Denk maar aan de transfer van Mickaël Biron in de zomer van 2021. KV Oostende kocht hem voor 5 miljoen euro van zusterclub Nancy om hem vervolgens onmiddellijk weer aan Nancy uit te lenen. Eén keer raden hoeveel Nancy nodig had om zijn proflicentie te krijgen? Exact vijf miljoen. Biron speelt nu bij RWDM. CEO daar is Gauthier Ganaye. Een functie die de Fransman in 2021 ook bij Oostende bekleedde.