Hoe Intermarché de rijke teams aftroeft: ‘We zijn niet bezig met fantastische toverformules’

En de Oscar voor beste seizoenstart gaat naar… Intermarché-Circus-Wanty. Financieel een mus in de WorldTour, acterend als een albatros. Het geheim? ‘Gewoon slim transfereren en professioneel verfijnen.’

Drie keer Rui Costa, twee keer Kobe Goossens, één keer Biniam Girmay. Maakt zes stuks, waarmee ze los op kop staan in de internationale zegestand. Ook voert het Belgische Intermarché-Circus-Wanty (10 miljoen euro) de UCI-wereldranking voor teams aan, vóór budgettaire reuzen UAE Team Emirates (35 miljoen) en Ineos Grenadiers (46 miljoen).

“Heel mooi”, vindt performance manager Aike Visbeek. Dat hij zichzelf af en toe in de arm moet knijpen, geeft hij toe. “In een goede start had ik het volste vertrouwen, daar hebben we bewust naartoe gewerkt. Dat het zó gigantisch zou zijn, overtreft mijn stoutse verwachtingen. Maar de cijfers staan er. Ik ben er trots op.”

Ter vergelijking: twaalf maanden geleden stond de teller op 8 februari op één zege. Vanwaar die plotse succesboost? “Het is niet dat we achter de schermen bezig zijn met fantastische toverformules”, zegt Visbeek. “Wel met het verstevigen van en bouwen op de sterke professionele basis die er al was. Vroeger trokken vijf renners de kar, nu proberen we er dertig beter te maken. Dat is het grote verschil.

“Afgelopen zomer heb ik eens grondig zitten nadenken. Hoe smeden we een hecht team? En wat hebben we daarvoor nodig? Slimme, doelgerichte transfers, om te beginnen.”

Verjonging

Intermarché drukte de gemiddelde leeftijd van 28,5 jaar, waarmee het in 2022 de op één na oudste kern in de WorldTour bezat, naar 27,2 jaar. Maar het kwam volgens de telling van het gespecialiseerde platform ProCyclingStats als meest verzwakte team uit de mercato (alle renners samengeteld liefst 2.820 punten armer dan vorig jaar). Kristoff, Hermans, Hirt, Pozzovivo, Pasqualon en Devriendt ruimden plaats voor Teunissen, Costa, Smith, Marit en aanderen.

“Marit, bijvoorbeeld, kende in 2022 een absoluut pechjaar. Maar in 2021 reed hij voor Sport Vlaanderen-Baloise wel 600 punten bij elkaar”, weet Visbeek. “Voorts is er de ontbolstering van jongens als Hugo Page, die vorig jaar al op de deur klopte: derde in Le Samyn, vijfde in Binche. Nu werd hij gelijk tweede in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.”

Biniam Girmay wint de Volta a la Comunitat Valenciana in de sprint. Beeld Photo News

Meest riskante belegging: ex-wereldkampioen Rui Costa, 36 inmiddels en de voorbije vier jaar te vaak een schim van de renner die hij is geweest. “Hij riep vraagtekens op”, geeft Visbeek toe. “Maar kijk. Veel belangrijker nog dan zijn resultaten zijn voor mij de winnaarsmentaliteit, rust, ervaring en intelligentie die hij de groep bijbrengt. Ik stel vast dat er goed wordt gecommuniceerd, een spannend proces met al die verschillende nationaliteiten en talen, en dat iedereen voor elkaar door het vuur gaat. Die teamspirit is ook Costa’s verdienste. Girmay die hem op Mallorca afzet aan de voet van de Cumbre del Sol, hij die op zijn beurt in de slotkilometer van de openingsetappe vol aantrekt voor Girmay. Opzet geslaagd, denk ik dan.”

Meer knowhow

Aandacht voor kwalitatieve details, geeft Visbeek nog een verklaring. Of zoals hij het zelf omschrijft: “allerlei kleine maar belangrijke dingetjes die ons in de breedte versterken.” Die moeten dan vooral in de omkadering worden gezocht. “We haalden nog meer kennis aan boord met Christophe Prémont, een derde fulltimetrainer, verbonden aan de universiteit van Louvain-la-Neuve; twee extra ploegleiders ook, Dimitri Claeys en Laurenzo Lapage; en twee voltijdse voedingsdekundigen.”

Het wordt nu zaak om die positieve lijn door te trekken in de wedstrijden die er écht toe doen, de klassiekers en het (grote)rondewerk. Dat besef leeft ook bij Visbeek. “We hebben ons in een uitstekende uitgangspositie genesteld. Die knalstart zorgt voor wat rust, vertrouwen en opluchting. Dat was ooit anders (herinner u de heisa rond het vertrek van Quinten Hermans, JDK). Dit is maar een fractie van het seizoen, er komen nog belangrijke hoofdstukken aan. Doel blijft om met Girmay in de klassiekers de aansluiting te maken met de absolute top. Hij ligt op schema, maar we hebben nog wel wat werk aan de winkel. En ik wil het jaar afsluiten in de top tien van de wereld. Dat lijkt me realistisch.”