Hoe het duel met Porto het lot van Lukaku en zijn Inter-coach mee zal bepalen

Het is een traditie bij Inter. Voor- of tegenspoed vanavond in Porto verandert weinig aan de gewoonte. De dag na een match zitten CEO Beppe Marotta en sportief directeur Piero Ausilio wel vaker om de tafel met de trainer. Conversaties tussen pasta en pint, die weleens uit durven lopen. Vooral na nederlagen. Afgelopen weekend waren ze pas rond 15 uur klaar met hun analyse.

Na de achtste nederlaag in de Serie A, de tweede op rij buitenshuis, moest er een en ander worden doorgepraat. De paniekmodus is nog net niet geactiveerd, maar Marotta en Ausilio hebben na de misstap bij La Spezia om een ommekeer gevraagd. In Porto verwachten ze straks een antwoord.

Simone Inzaghi moet een grote donkere wolk zien te verjagen. Zijn kredietcurve verloopt vandaag immers evenwijdig met die van de beurs. De twijfels over de toekomst van een trainer nemen toe. Omdat zijn team in dezelfde fouten blijft hervallen. Te veel defensieve fouten, te weinig slagvaardigheid voorin.

Ook Inzaghi maakt zich zorgen. Zonder dat hij dat naar de buitenwereld of zijn spelers laat uitschijnen. In zijn speech zondag legde hij de nadruk op ‘unità’. Samenhorigheid. En gedeelde verantwoordelijkheid. Maar in zijn woorden legde hij ook strijdvaardigheid. Hij weet dat zijn team tegen een stootje kan. Hij wees zijn spelers erop dat Inter ondanks zijn rampzalige uitvorm nog altijd tweede staat in de Serie A. Leider Napoli is ver uit zicht, maar Inzaghi zegt vicekampioen te willen worden.

Maar first things first: de Champions League. Voor het eerst in twaalf jaar kwalificeren voor de kwartfinales kan heel veel druk wegnemen. Hij vroeg dezelfde grinta als in de thuismatch - diegene die Romelu Lukaku in het slot besliste. Porto is La Spezia niet. Gezeten op een bankje in de kleedkamer knikte Lukaku wellicht eens. Hij deelt de ambities van zijn coach. Omdat zijn eigen toekomst mogelijk ook afhangt van het resultaat.

Binnen de top vier eindigen in eigen competitie is van cruciaal belang voor de sportieve en financiële continuïteit. Elke eurocent uit de prijzenpot van de Champions League een welgekomen bonus. Een club verloor ondanks recordverkopen sinds corona 487 miljoen euro.

Zijn hoofdsponsor komt zijn verplichtingen niet na. En er moet nog een lening van meer dan 275 miljoen euro aan hoge interesten worden afgelost bij een privaat investeringsfonds. Downsizen is geen optie voor zijn Chinese eigenaars, de familie Zhang. Een nieuwe besparingsronde is dat wel. Met of zonder Inzaghi. Met of zonder ‘Big Rom’.

Lukaku zit in Porto wellicht op de bank. Maar in zijn hoofd is hij er al een tijdje uit: hij wil graag bij Inter blijven. Of dat te allen prijze is, zal de komende weken moeten blijken. De lijn tussen de directie en zijn Brusselse advocaat, Sébastien Ledure, ligt al een tijdje open. Er is bereidwilligheid van beide kanten. Er is een continue dialoog, maar formele gesprekken zijn voor de tweede helft van de maand.

Stiekem rekent Inter op ‘smooth operator’ Ledure. Afgelopen zomer slaagde hij erin om Chelsea te overtuigen om Lukaku toch op huurbasis te laten gaan, voor 7,86 miljoen euro plus 3 miljoen euro. Ondanks het feit dat de Londense club een jaar eerder 113 miljoen euro had betaald.

Dat bedrag wil voorzitter Steven Zhang geen tweede jaar op rij investeren. Logisch gevolg van de blessurezorgen en de mindere vorm van Big Rom. Hij hoopt dat Ledure een nieuwe spotprijs kan bemiddelen. En dat een speler wil beknibbelen op zijn brutojaarsalaris van 12 miljoen euro. Tering naar de nering.

Vanuit Londen kijkt ene Antonio Conte mee. Kwatongen beweren dat de Italiaanse coach, straks einde contract bij Tottenham, broedt op een terugkeer naar San Siro.