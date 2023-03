Hoe een omstreden keuze goed uitdraaide en Marc Overmars van Antwerp in één jaar een betere club maakte: ‘Straf hoe snel hij zijn stempel kon drukken’

Vandaag, dinsdag 21 maart, is het exact één jaar geleden dat Marc Overmars (49) werd voorgesteld als directeur voetbalzaken bij Antwerp. Overmars’ aanstelling was omstreden en gewaagd, maar twaalf maanden later is Antwerp er op sportief vlak wel beter van geworden. ‘Hij ziet dingen die iemand anders niet ziet.’

Flashback naar 21 maart 2022. Op die dag maakt Antwerp bekend dat Marc Overmars de nieuwe sportieve baas wordt, de man die een paar weken eerder zijn job als technisch directeur bij Ajax verloor omwille van grensoverschrijdend gedrag. De Nederlandse ex-international had onder meer ongevraagd dickpics gestuurd naar vrouwelijke Ajax-medewerkers, waardoor hij zichzelf onmogelijk maakte in de Johan Cruyff ArenA.

Tijdens een inderhaast bijeengeroepen persvoorstelling verkondigt Overmars dat hij in Antwerpen “een nieuw hoofdstuk wil beginnen”. Antwerp profileert zich bij monde van CEO Sven Jaecques als een club die “mensen tweede kansen wil geven”. Antwerps keuze voor Overmars brengt een storm van verontwaardiging teweeg, die nog geruime tijd verder raast.

De hoofdrolspeler in dit verhaal beseft dat hij even moet incasseren en verdwijnt min of meer van de radar. Interviews wil Overmars niet geven – zelfs niet over puur sportieve zaken – en vandaag de dag is dat nog steeds zo. Liever stort de voormalige speler van Ajax, Arsenal en Barcelona zich op zijn nieuwe job.

Eén jaar na zijn intrede op de Bosuil kan je niet anders dan zeggen dat Overmars die job ook uitstekend aan het doen is. In geen tijd drukte hij zijn stempel op Antwerp, dat nog volop in de running is voor titel en beker. Advocaat Omar Souidi, die als Antwerp-supporter en vriend van het huis de piste Overmars lanceerde bij voorzitter Paul Gheysens, is niet verbaasd over Overmars’ impact.

“Ik heb in de voorbije maanden regelmatig met Marc Overmars gepraat en ik raakte zwaar onder de indruk van zijn vakkennis”, vertelt Souidi. “Het is echt straf hoe hij voetbal leest. Als je samen met Marc naar een match of een training kijkt, ziet hij dingen die je zelf niet had gezien. Da’s het kennersoog. Bovendien heeft Marc een duidelijke visie in het achterhoofd. Maar dan nog blijft het wel opmerkelijk hoe snel hij zijn stempel heeft gedrukt. In een paar maanden was Marcs hand al duidelijk zichtbaar.”

Jeugdmatchen bijwonen

Veel tijd heeft Overmars inderdaad niet verloren. Een eerste stap was het nauwgezet in kaart brengen van zijn nieuwe omgeving. “Marc heeft met heel veel mensen gepraat, uit alle geledingen van de club”, gaat Souidi verder. “Hij wou Antwerp echt grondig leren kennen.” Overigens toonde Overmars van in het begin niet enkel interesse in de A-kern, maar ook in de academie. Noem het de Ajax-reflex. In Amsterdam is jongeren lanceren een belangrijk deel van de clubcultuur. Regelmatig pikt Overmars op zaterdag een jeugdwedstrijdje mee, iets wat enorm veel drive geeft aan iedereen die bij het opleidingsverhaal betrokken is.

Oranje Revolutie

Na Overmars’ doorlichting van de club volgde al snel het leggen van eigen accenten: de Oranje Revolutie. Liefst twaalf landgenoten haalde Overmars in één jaar in huis, onder wie verschillende oude bekenden én zijn zoon Frenkie, die de scoutingscel kwam versterken. Uiteraard is het niet onlogisch dat Overmars zich op de Nederlandse markt richtte, die hij als zijn broekzak kent. Bovendien is het vanuit strategisch oogpunt gewoon slim om je in een opstartfase te omringen met mensen die je kent en kan vertrouwen.

Een sleutelrol had Overmars in petto voor Mark van Bommel, zijn ex-ploegmaat bij het Nederlands elftal. Van Bommel volgde in de zomer van 2022 Brian Priske op als hoofdtrainer. In een interview begin oktober zei ‘MvB’ het volgende over Overmars: “Ik zit hier meer op mijn gemak dan bij vorige werkgevers. Veel heeft te maken met de manier waarop Marc Overmars zich in de club beweegt. Marc weet perfect waar we mee bezig zijn. Hij ziet alle trainingen, zit er bovenop, zonder echt aanwezig te zijn.”

Spaarzaam met taal

Op de Bosuil bevestigde Overmars in de voorbije periode de reputatie die hij uit Amsterdam meebracht: die van uitstekende observator en wat stroevere communicator. “Overmars is een ander type dan zijn collega Jesper Fredberg van Anderlecht”, zegt een spelersmakelaar ons. “Fredberg is open en joviaal, terwijl Overmars geen open boek is. Maar dat hoeft in zijn job zeker geen nadeel te zijn.”

“Marc is inderdaad spaarzaam met taal, maar elk woord dat hij zegt, is er wel op”, vult Omar Souidi aan. “Op een rustige manier maakt hij indruk.”

Of Overmars zich nu goed of slecht verkoopt naar de buitenwereld: eigenlijk is het niet eens zo heel belangrijk. Als puntje bij paaltje komt, wordt de man toch beoordeeld op zijn beleid en resultaten. En laat daar voorlopig weinig op aan te merken zijn. Mark van Bommel blijkt een schot in de roos en de elf door Overmars aangeworven spelers doen quasi allemaal waarvoor ze werden gehaald.

Het zal trouwens wel zijn dat het met een zak geld van voorzitter Gheysens geen echte kunst is om ervaren rotten als Vincent Janssen en Toby Alderweireld te strikken. Maar Overmars kocht bijvoorbeeld ook voor een prikje Arbnor Muja en die blijkt even goed een voltreffer. En dan hebben we het nog niet over de uitgaande transfer van Willian Pacho, die volgende zomer voor 16 miljoen overstapt naar Frankfurt. Ook dat is een succes. “Marc kan de markt perfect inschatten, heeft een netwerk en een reputatie van geslepen onderhandelaar”, merkt onze eerder geciteerde spelersmakelaar op. Da’s in Antwerpen dus niet anders dan in Amsterdam.

Voetbaldier

Over dickpics gaat het in en rond het Bosuilstadion al lang niet meer. De episode bij Ajax krijgt geen strafrechtelijk vervolg en in zijn nieuwe omgeving lijkt het er op dat Overmars zijn lesje heeft geleerd. De verandering van lucht lijkt Overmars deugd te hebben gedaan, al zorgde een hartinfarct eind 2022 voor een serieus schrikmoment. Overmars, die al lang niet meer het afgetrainde lichaam had van een topsporter, moet op doktersbevel gezonder gaan eten en leven.

‘Het rustiger aan doen’ was ook een advies, maar dat wil niet zeggen dat Overmars echt lang heeft stilgezeten. “Marc beseft dat hij nog wat voorzichtig moet zijn, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, glimlacht Omar Souidi. “Hij is zo’n voetbaldier. Iemand die bij geen enkele Europese topclub zou misstaan. Als Antwerp-supporter kan ik alleen maar hopen dat we nog een paar jaar mogen genieten van zijn expertise.”