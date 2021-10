Hoe diep zijn de zakken van Wouter Vandenhaute?

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute gaat investeren in zijn voetbalclub. Maar zijn de zakken van Wouter diep genoeg voor dit voetbalavontuur? Van ‘Het Huis van Wantrouwen’ tot Woestijnvis en nu Anderlecht: lees hier hoe hij zijn vermogen bij elkaar verdiende.

Wouter Vandenhaute, van opleiding licenciaat lichamelijke opvoeding, is een bezige bij. Eens afgestudeerd (1984) gaat hij als journalist aan de slag voor de schrijvende pers (Humo en De Morgen) en voor de sportredactie van de BRT, de publieke omroep. Die sportredactie is een soort vrijbuiterskolonie binnen een strak geleid instituut dat door de komst van VTM (februari 1989) de gunst van de kijker een beetje kwijt is.

Mark Uytterhoeven en Vandenhaute slagen er in 1991-1992 voor het eerst in om het tij wat te keren. Elke donderdagavond kijkt Vlaanderen massaal naar Het huis van wantrouwen. Aan het eind van dat avontuur scheiden hun wegen. Vandenhaute gaat aan de slag als voetbalcommentator bij FilmNet, de eerste betaalzender die in Vlaanderen op het scherm te zien is, en richt daarvoor de nv Wouter op. Twee jaar later vinden de kompanen elkaar weer. Uytterhoeven presenteert enkele spelprogramma’s op FilmNet.

Wouter Vandenhaute en Marc Uytterhoeven ‘Het huis van wantrouwen’. Beeld rv

Wanneer Bert De Graeve en Piet Van Roe in 1996 op zoek gaan naar talent voor de openbare omroep komen ze bijna automatisch bij Uytterhoeven en Vandenhaute uit. De constructie die daaruit voortvloeit is Woestijnvis, een extern productiehuis dat exclusief voor de BRTN (vanaf 1998 VRT) zal werken.

Huppeldepup

In hetzelfde Staatsblad dat de oprichting van Woestijnvis publiceert (19 april 1997) staat ook de oprichtingsakte van de nv Huppeldepup. Dat is een vennootschap met twee aandeelhouders, Vandenhaute en zijn vrouw Catherine Van Eylen. Huppeldepup is nog steeds eigenaar van sterrenrestaurant Couvert Couvert. Vandenhaute verkoopt in die periode ook zijn eigen nv Wouter. De wijze waarop brengt hem jaren later voor de rechter, maar hij wordt zowel in eerste aanleg als in beroep vrijgesproken.

Vandenhaute en zijn echtgenote Catherine Van Eylen bij de tv-opnames van de zaalshow 'Vulkaan’ van Geert Hoste (2010). Beeld Joost De Bock

Woestijnvis is een succesverhaal, maar financieel nijpt het schoentje met een eigen vermogen van 3,7 miljoen frank en 60,8 miljoen frank schulden op de rekeningen van 1999. De Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM, nadien Corelio, nu Mediahuis) biedt hulp. Beetje bij beetje koopt ze zich in als medeaandeelhouder van de pas opgerichte nv De Vijver, de holding boven Woestijnvis (tot 40 procent in 2002).

Het exclusiviteitscontract met de VRT wordt in 2004 verlengd door Tony Mary en Aimé Van Hecke. Het komt in de jaren nadien steeds meer onder vuur te liggen. In oktober 2007 lekken de bedragen uit: jaarlijks vloeit een kleine 30 miljoen van de publieke omroep naar Woestijnvis. De externe druk wordt zo groot dat het contract in 2011 niet verlengd zal worden.

f

Vandenhaute verandert het geweer van schouder en koopt met De Vijver 49 procent van het weekblad Humo en een jaar later (2011) samen met Corelio en Sanoma Media de Belgische SBS-zenders VT4 en Vijf TV van de Duitse groep ProSiebenSat. Het nieuwe bedrijf De Vijver Media, waar elk van de partners één derde van bezit, betaalt 172,5 miljoen euro voor de overname van SBS België. Door het samengaan van Woestijnvis, Humo en SBS verdrievoudigt de omzet van De Vijver tot 112 miljoen euro.

“We hebben zwaar onze nek moeten uitsteken om op een derde van het kapitaal te kunnen blijven”, zegt Vandenhaute over de hele operatie. Iets té zwaar, zo zal blijken. Bedoeling is dat Woestijnvis hofleverancier wordt van de nieuwe zenders VIER en VIJF. Die moeten dankzij al het bekende talent uitgroeien tot concurrenten van VTM en VRT. Het draait echter anders uit. Vanaf de start in september 2012 wordt geen enkele verwachting echt waargemaakt. De Finse groep Sanoma zit bovendien in zwaar weer en zet zijn 33 procent al na een jaar in de etalage.

John Porter en Wouter Vandenhaute in juni 2014. Beeld BELGA

In juni 2014 koopt Telenet het Sanoma-aandeel over voor 26 miljoen euro en investeert nog eens 32 miljoen in De Vijver Media. Waterman&Waterman en Corelio zetten 22 miljoen euro aan leningen om in kapitaal. Telenet verwerft zo 50%, Corelio 30% en Waterman&Waterman (Vandenhaute en Watté) 20%. Humo gaat naar Sanoma.

Die deal is op dat moment dringend nodig. De jaarrekeningen van het rampjaar 2013 tonen 81,625 miljoen euro bijzondere afschrijvingen. Het gaat om afboekingen op Humo, de tv-zenders en op wat Vandenhaute lang zag als “een appeltje voor de dorst”: de rechten op The Loft. Totaalverlies: 74,412 miljoen euro. Waarvan één zesde voor Vandenhaute. In 2014 is er een verlies van 5,220 miljoen euro, een jaar later bijna vier keer zoveel, te verklaren door het internationaal floppen van The Loft. In 2016 kleurt het nettoresultaat 1,208 miljoen euro rood. Een jaar later is er opnieuw wat winst.

Begin 2018 verkopen Waterman & Waterman en Mediahuis hun aandelen in De Vijver Media aan Telenet. Telenet neemt bij die gelegenheid de openstaande bankschulden van de Vijver Media over. Het vermogen van de holding Waterman & Waterman krimpt door die operatie met 18,947 miljoen euro tot 8,680 miljoen euro. Zeven jaar eerder, voor het SBS-avontuur, bedroeg het nog 59,993 miljoen. Vandenhaute en Watté zijn in enkele jaren dus behoorlijk wat financiële pluimen kwijt gespeeld, maar houden elk 9 miljoen over.

Wouter Vandenhaute (midden) in het Woestijnvisprogramma De Slimste Mens. Beeld VIER

“Erik en ik zijn allebei vijftigers”, zegt Vandenhaute meteen na de verkoop in De Tijd. “Logischerwijs hebben we de rekening gemaakt van waar we nu staan. We hebben alles op een rij gezet. Niet alleen De Vijver Media, ook alles wat we daarnaast hebben opgebouwd. Dan moeten we vaststellen dat we niet de grote financiële sprong voorwaarts hebben gemaakt waar we zeven jaar geleden dat risico voor hebben genomen. Maar evengoed blijkt nu dat we ons risico aardig hebben afgedekt. Er komt nu cash binnen, en we hebben nog een paar andere zaken lopen.”

Vandenhaute heeft inderdaad nog andere vennootschappen. De al hogervernoemde nv Huppeldepup, samen met zijn vrouw. Goed voor 2,661 miljoen eigen vermogen en 1,089 miljoen winst in 2020. Daar staat wel een schuld tegenover van 2,192 miljoen. Maar daar hoeft niet per se te zwaar aan getild. De verhouding tussen schulden en eigen vermogen toont vooral hoeveel van de financiering afkomstig is van schulden en hoeveel van de aandeelhouders zelf. Hoe meer schulden een bedrijf gebruikt om zijn activiteit te financieren, des te groter de risico’s die het natuurlijk neemt.

De nv Trekijzer (fifty/fifty eigendom van Vandenhaute en Watté) beheert vastgoed. Eigen vermogen 682.503 euro, 731.523 euro winst in 2020, maar ook 8,612 miljoen schulden. Flanders Classics, de nv die Vlaamse wielerklassiekers en de Superprestige veldrijden organiseert en waarvan Vandenhaute en Watté 50% bezitten, kende de tegenslag van corona. In 2020 daalde het eigen vermogen van 1,099 miljoen naar 381.409 euro. In plaats van 674.816 euro winst zoals een jaar eerder, stond er een verlies van 727.736 in de boeken. De schulden liepen op van 998.678 euro naar 3,833 miljoen. Na hun exit uit De Vijver Media kochten Vandenhaute en Watté zich ook voor 50% in bij het sportmarketingbedrijf Sporthouse Group. Een bescheiden investering. Vorig boekjaar noteerden de rekeningen een eigen vermogen van 196.213 euro en een jaar winst van 55.531 euro. We Ride, het bedrijf dat Vandenhaute met Bob Verbeeck oprichtte in januari 2018 heeft een eigen vermogen van 343.054 euro.