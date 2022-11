Hoe delicaat is de hamstringblessure van Lukaku? ‘Als het meer is dan een verrekking, komt het WK wel heel snel’

Hoe fit zal Romelu Lukaku (29) straks in Qatar zijn? De spits van Inter Milan en de Rode Duivels is opnieuw buiten strijd met een hamstringblessure. Zeker geen ideaal scenario. ‘Als je het één keer gehad hebt, is de kans op een tweede of zelfs derde geval zeer groot’, zegt sportarts Tom Teulingkx.

De comeback van Lukaku was helaas van korte duur. De eeuwige topschutter van de Rode Duivels komt voor de start van het WK in Qatar niet meer in actie bij zijn club Inter. De prioriteit gaat naar het volledig herstellen van zijn hamstringblessure. Een behoorlijk delicate kwetsuur, die evenwel vaak voorkomt.

“Hamstrings zijn voetballers hun achilleshiel”, zegt sportarts Tom Teulingkx, tevens voorzitter van de vereniging van sport- en keuringsartsen (SKA). “Ongeveer vijftien procent van alle voetbalblessures zijn hamstringblessures. In een professioneel voetbalteam komen er per seizoen gemiddeld tien hamstringblessures voor.”

Nooit eerder zo lang in de lappenmand Nooit eerder stond Romelu Lukaku zo lang geblesseerd aan de zijlijn toe te kijken. En dat is nog een understatement. Met 58 dagen op zijn conto in de lappenmand was Lukaku door deze hamstringblessure al aan zijn langste inactieve periode ooit toe. Zijn wederoptreden tegen Viktoria Plzen vorige week maakte aan die reeks een tussentijds einde. Na zijn terugslag van maandag mag hij alweer drie dagen aan dezelfde blessure toevoegen. De teller loopt. 1. Hamstringblessure - 2022 - 61 dagen onbeschikbaar - 13 gemiste wedstrijden - Inter 2. Hamstringblessure - 2019 - 32 dagen onbeschikbaar - 2 gemiste wedstrijden - Manchester United 3. Verstuiking - 2021 - 31 dagen onbeschikbaar - 6 gemiste wedstrijden - Chelsea 4. Enkelbandletsel - 2014 - 31 dagen onbeschikbaar - 5 gemiste wedstrijden - Everton 5. Bovenbeenblessure - 2015 - 27 dagen onbeschikbaar - 4 gemiste wedstrijden - Everton

Zoals de case van Lukaku aantoont, is de kans op hervallen groot. “Het aantal recidieven ligt bijzonder hoog, tot wel 70 procent”, weet Teulingkx. “Als je het een keer gehad hebt, is de kans op een tweede of zelfs derde geval zeer groot. Heb je die voorgeschiedenis en ben je al wat op leeftijd, dan kan het littekenweefsel opspelen. Een spier is een beetje als een biefstuk: het weefsel is heel zacht en geneest goed, maar met littekenweefsel wordt dat veel harder en minder flexibel, waardoor je makkelijk een scheurtje kan oplopen. Vergelijk het met een elastiek en een koord. Als je eraan trekt zal het koord sneller knappen dan een elastiek.”

Onevenwicht

Het is dus verre van toeval dat Lukaku zich opnieuw aan de hamstring blesseerde. “Ik ben niet betrokken bij deze specifieke case, maar met een hamstringblessure heb je meestal te maken met een onevenwicht. De quadriceps, waarmee je hard kan trappen naar doel, die vooraan aan het been liggen zijn dan bijvoorbeeld sterker dan de hamstring. Het is typisch dat de hamstring het enorme gewicht en kracht niet aankan en scheurt. Bij explosieve spelers zie je dat vaak. Sprinten, maar ook het afremmen en trappen op doel zijn gevaarlijke momenten voor zulke voetballers.”

Het wordt voor Lukaku een kwestie van zeer goed revalideren. “Weet ook dat het risico om tijdens matchen, die intensiever zijn, opnieuw geblesseerd te raken negen keer hoger ligt dan op training. Dat is een enorm verschil. Het wordt zaak om te kijken hoe zwaar de blessure precies is en waar het zich precies bevindt. De medische staf van de Rode Duivels verricht uitstekend werk, maar het helingsproces heeft tijd nodig en kan je niet enorm versnellen.”

Een simpele verrekking aan de hamstring staat gelijk aan zo’n drie tot vier weken revalidatie. “En als het ernstiger wordt, ga je al naar meer weken en dan komt het WK wel zeer dichtbij. Geen ideaal scenario, maar een toernooi duurt natuurlijk langer dan een week. De technische en medische staf van de nationale ploeg zal dat goed opvolgen. Inzetten op core stability en vermoeidheid vermijden zijn al belangrijke factoren. Daarnaast is onvoldoende drinken en vocht verliezen uit den boze. Het WK wordt nu in zeer warme omstandigheden gespeeld. Hydratatie wordt een absolute noodzaak”, aldus Teulingkx.