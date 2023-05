Hoe de zege van Pérez nervositeit veroorzaakt bij Red Bull: ‘Goed gewerkt, Max. Hij heeft gewoon geluk gehad’

Tien ronden lang leek de grand prix van Bakoe in een saaie plooi van voorspelbaarheid gevallen. Maar toen kwam de safety car. Sergio Pérez kreeg de kans om het Max-festival dat seizoen 2023 is te onderbreken. Hij greep ze met beide handen. En of dat voor nervositeit bij Red Bull zorgt.

Sommige grand prixs zijn vooral leerrijk met wat achter de schermen gebeurt. Veel meer dan met wat zich op het asfalt ontvouwt. Bakoe 2023 was er zo eentje. “Goed gewerkt, Max. Pérez heeft gewoon geluk gehad met de safety car. En het seizoen is nog lang. Volgende keer beter.”

Het was teambaas Christian Horner van Red Bull die het na de finish zei via de boordradio, tegen Verstappen. Inderdaad, diezelfde Horner die ook teambaas is van Sergio Pérez, die de koers won. Je moet niet eens helemaal tussen de regels lezen om eruit op te maken dat Horner liever Verstappen had zien winnen. Publiek geheim in de paddock, overigens. In de perszaal was het dan ook haast een uur lang de hamvraag: hoe zal Red Bull het aan boord leggen om Verstappen voor Pérez te krijgen? Maar zie, ere wie ere toekomt: Red Bull greep niet in. En liet de heren het pleit beslechten. Verstappen trok aan het kortste eind. Omdat Pérez geen fouten maakte, en op de limiet bleef rijden. En omdat Verstappen zelf niet helemaal tevreden was over het stuurgevoel van zijn auto.

Hoe het zo ver kwam? Tien ronden lang had het ernaar uitgezien dat Verstappen zijn derde van het seizoen zou winnen. Hij had heel vlotjes de Ferrari van polesitter Leclerc verorberd, zoals ook Pérez een paar ronden later deed. En ja, ze zouden wel in die volgorde naar de finish rijden. Niet dus. Safety car in ronde elf, omdat de Nederlander Nyck de Vries voor de zoveelste keer in amper vier koersen bewees dat hij dan toch niet in Formule 1 hoort. Alleen: Verstappen maakte in die ronde zijn pitstop voor de verplichte bandenwissel. Een oefening die iets meer dan twintig seconden kost op het circuit van Bakoe. Pérez zou daarna aan de beurt komen, maar ondertussen was de safety car uitgerukt om de auto van De Vries veilig weg te nemen. En omdat alle auto’s dan verplicht trager rijden, verloor Pérez maar een dikke tien seconden aan zijn pitstop. Of hoe Pérez de leiding cadeau kreeg van de safety car.

Verstappen, na afloop: “Het kan niet altijd perfect zijn. Dit was een slordig weekend voor mij. Maar af en toe heb je zo een weekend nodig om wijzer te worden. We moeten eens bekijken waar het verkeerd gelopen is.”

Het was er ook eentje om tussen de regels te lezen. Insinueerde Verstappen dat Red Bull zijn pitstop beter had kunnen timen? Omdat ze hadden kunnen vermoeden dat de crash van De Vries, in dezelfde ronde, tot een safety car zou leiden? Hoe dan ook, iedere verloren koers is voor de Verstappens een reden om weerbarstig te doen. En omgekeerd tankte Sergio Pérez heel wat vertrouwen uit zijn zo goed als vlekkeloze prestatie, zijn tweede overwinning van het seizoen en zijn achterstand in het klassement die hij mede dankzij zijn overwinning in de sprintrace van zaterdag heeft gereduceerd tot nog maar zes punten.

“Natuurlijk ga ik voor de titel”, zei de Mexicaan meermaals luidop in Bakoe. Goed zo. Bij gebrek aan echte concurrentie van de andere topteams kan alleen een tweestrijd bij Red Bull de spankracht in het seizoen houden.