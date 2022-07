Hoe de teams omgaan met corona: ‘Onze staf ondergaat elke ochtend een sneltest’

“Wij zijn blijkbaar de enige ploeg met zo veel positieve covidgevallen. Maar misschien zijn we ook de enige ploeg die er zo openlijk over communiceert”, stelt CEO Patrick Lefevere van QuickStep. “We nemen nochtans alle mogelijke maatregelen. We dragen dikke mondmaskers, we eten amper samen en bijna iedereen slaapt in een eigen kamer.”

Volgens Lefevere had de delegatie van QuickStep in Denemarken nog amper vijftien sneltests over. “Gelukkig zijn we straks dicht bij België en krijgen we een nieuwe lading. Maar we hebben besloten geen preventieve sneltests meer te doen bij personeelsleden, behalve als iemand van hen symptomen heeft.”

Nochtans raadt UCI-dokter Xavier Bigard de ploegen aan om preventief te testen. “Wij volgen het UCI-protocol en testen onze personeelsleden om de twee dagen”, klinkt het bij Alpecin-Deceuninck. Lotto-soudal idem dito. Bij Jumbo-Visma gaan ze nog een stap verder. “Onze personeelsleden ondergaan elke ochtend een sneltest, plus de vijf dagen vóór ze de wedstrijdbubbel betreden”, zegt woordvoerder Ard Bierens.

UCI soepeler

De regels zijn versoepeld. De internationale wielerunie UCI kijkt niet meer mee met elke test. En in de Tour staan grote belangen op het spel. Is de kans dan niet reëel dat ploegen een renner toch laten starten wanneer hij licht besmet is en niet ziek?

Richard Plugge, CEO van Jumbo-Visma: “Iedereen weet dat de effecten op lange termijn heftig kunnen zijn. Dat renners over een langere periode minder presteren of er gewoon uit gaan. Ik geloof en hoop dat alle ploegen nu wel voorzichtig genoeg zijn. De gezondheid mag nooit op het spel worden gezet.”