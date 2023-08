Hoe de ploegen in de Vuelta de macht overnamen

De gemoederen zijn verhit. En de Vuelta is nog maar twee dagen oud. Remco Evenepoel reageerde zaterdag geschandaliseerd na een ploegentijdrit in apocalyptische omstandigheden. Omdat het water zondag weer met bakken uit de hemel viel en de organisatie het nog steeds vertikte om gepast te reageren, namen de ploegen de macht over. Favorieten bemoeiden zich op Montjuïc nergens mee: niet met de ritzege, niet met het klassement.

Evenepoel was ziedend: “We zijn geen apen in het circus.” Het was zaterdag kwart voor negen. De regen gutste neer. De zon was net onder, maar het leek middernacht. Evenepoel en zijn ploeg waren vierde in de ploegentijdrit, zes seconden achter DSM. Lorenzo Milesi was de eerste leider in de Vuelta. Het was, alle omstandigheden in acht genomen, voor Evenepoel een uitstekend resultaat.

Dat Evenepoel en ploegmaats veertien seconden beter deden dan Ineos (Thomas), 26 seconden winst boekten op Jumbo-Visma (Roglic, Vingegaard), 31 seconden op UAE (Ayuso)? Het kon hem niet schelen. Evenepoel fulmineerde. “Het was rijden op leven en dood. Het was pikdonker. Kan je je voorstellen hoe het is om in het wiel te zitten en dan ook nog constant water in je gezicht te krijgen? Alsof je met 200 km/u op een onverlichte autostrade gaat rijden. Ik zal wel weer kritiek krijgen, maar de organisatie moet over veiligheid nadenken.”

Wat Evenepoel wilde was dat het startuur van de ploegentijdrit met pakweg een uur werd vervroegd. Want de regen was voorspeld, de chaos was te voorzien. Hij vond het laks dat de Vuelta niet had ingegrepen.

Onverlichte wegen

Veiligheid van de renners ligt Evenepoel na aan het hart. Hij was erbij toen in juni Mäder fataal uit de bocht ging in de Ronde van Zwitserland. “Dat komt ervan, als je de finish van de rit net voorbij de voet van de berg legt”, zei Evenepoel. “Dan nemen renners onverantwoorde risico’s.”

Al gauw kreeg Evenepoel op X bijval van Thomas De Gendt. De Gendt hekelde de omstandigheden waarop de renners na de finish van de ploegentijdrit terug naar de bussen moesten. Op onverlichte wegen en door het drukke stadsverkeer.

Organisator Unipublic, een filiaal van Tour-organisator ASO, wilde van de avondlijke Vuelta-start in Barcelona een feeëriek televisiespektakel maken. In de plaats daarvan viel de hemel op haar hoofd. Want de kritiek van Evenepoel en de bijval die hij genoot raakte snel tot in de hoogste regionen van de Vuelta-organisatie.

Javier Guillén, de grote baas van Unipublic, moest bij de start van de tweede rit in Mataro van zich af bijten. Dat dit koers is, zei hij. En dat je in een wereldstad als Barcelona niet kunt improviseren met het startuur.

Guillén kwam met een troostprijs. De tweede rit eindigde op Montjuïc en er ging een gevaarlijke afdaling aan vooraf. Guillén kondigde aan dat de stand op 3,6 kilometer voor de streep werd opgemaakt. Hij zei dat om de gemoederen te bedaren, maar nu kreeg hij de renners pas echt woest.

Weer Evenepoel: “De nieuwe tijdopname? Dat is even erg. Het gaat vol koers zijn tot boven. We hebben een voorstel gedaan om de tijd op te nemen aan het begin van het plaatselijke circuit. Dat voorstel is volledig weggeblazen. Deze maatregel is heel respectloos naar ons toe.”

Plots zagen we Vingegaard de bus van Movistar opstappen. Daar ontspon zich een gesprek met Mas. Vingegaard was op missie. Zijn plan: alle klassementsrenners overhalen om de laatste tien kilometer van de koers te neutraliseren. Als de organisatie niet wil horen, moet ze maar voelen. Evenepoel was op de hoogte. “We gaan praten, ja. Het is de enige manier om de organisatie te laten inzien dat ze naar ons moeten luisteren en ons moeten respecteren.”

Nog voor het zover kwam, ging Unipublic overstag. De tweede rit was nog maar net gestart, of Adam Hansen, de Australische voorzitter van de rennersvereniging CPA, kondigde aan dat de tijdsopname voor het klassement op 9 kilometer zou liggen, zoals de renners hadden gevraagd.

Gisteren won Andreas Kron de rit. De Deense Lotto-renner ontsnapte uit een groepje vluchters. Andrea Piccolo, een jonge Italiaan uit de ploeg EF Education, mocht de nieuwe leider worden. De echte klassements­renners bemoeiden zich nergens mee.

Toch geen protest

Opvallend was het beeld van een grote groep, aangevoerd door Mas en Evenepoel, handen op het stuur. Op

9 kilometer voor de streep stopten ze met koersen. Uit protest? “Nee”, zei Geraint Thomas. “Zo ver is het niet moeten komen. We zijn blij dat de organisatoren naar ons hebben geluisterd. Het was de juiste beslissing.”

Waarom Thomas en de andere klassementsrenners toch beslisten om niet meer te koersen? “Het gaat erom dat we een beetje voor elkaar moeten zorgen. We doen onze job en we zijn hier om te winnen. Maar mij is het het niet waard om te crashen. ”

Thomas zag hoe zaterdag Laurens De Plus na amper één kilometer crashte en zijn bekken brak. De Plus was zaterdag de eerste opgever in de Tour en daar baalde ook Thomas van.

“Ik ben zelf ook gecrasht”, zei Thomas na de zondagrit. “Roglic crashte voor mij. Wat ik ervan hoorde is dat er ongeveer bij elke rotonde valpartijen waren. De ploegen wilden trager rijden omdat de rotondes er erg glad bij lagen. Het is hier niet zoals de Tour of Britain, waar de wegen altijd nat zijn en veel minder glad dan hier. Hier leek elke bocht een ijspiste. Iedereen was het erover eens dat het beter was om het rustig aan te doen.”

Zelfs al dacht niet iedereen daar op het eind zo over. Dat snapte Thomas. “Natuurlijk is het moeilijk om het hele peloton trager te laten rijden. Iedereen rijdt voor zijn eigen ambities.”