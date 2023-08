Hoe Charles De Ketelaere AC Milan tóch ‘winst’ kan opleveren

Eén assist voor 33 miljoen. Een kostprijs van 21.621 euro per minuut. Een verhuur met aankoopoptie onder die originele prijs. Of zo lijkt het toch. Want ondanks amper rendement zou AC Milan straks toch ‘winst’ kunnen boeken op floptransfer Charles De Ketelaere. Duikt u mee in een cursus boekhouden en economie?

Een jaar geleden ging AC Milan het engagement aan om een initieel bedrag van 32 miljoen euro in schijven op de rekening van Club Brugge te storten. Plus bonussen ter waarde van 3 miljoen afhankelijk van de prestaties van Milan. Een miljoen daarvan is al binnen bij Club: dat maakt een transferbedrag van 33 miljoen.

Daarnaast zegde Milan De Ketelaere een jaarloon van circa 3 miljoen euro toe. Plus een commissieloon voor zijn makelaars, Tom De Mul en Yama Sharifi - een bedrag dat nog niet officieel is bekendgemaakt.

Het is nog wachten op een finale ‘ja’ van De Ketelaere, fluisteren ze bij Milan in. Maar vandaag heeft de Italiaanse topclub een princiepsakkoord met Atalanta over een uitleenbeurt met optie tot aankoop voor 23 miljoen euro. Atalanta wil een huursom van 3 miljoen betalen en zal ook het jaarloon van De Ketelaere (circa 3 miljoen) voor zich nemen.

Als de nummer vijf uit de Italiaanse topklasse volgende zomer de optie licht, zou Milan 26 miljoen euro aan cash kunnen recupereren. U en ik tellen het samen uit: 33 miljoen kostprijs min 26 miljoen ontvangen = 7 miljoen euro verlies.

Kleine meerwaarde

Niets is echter wat het lijkt. Bij een mogelijke verkoop van De Ketelaere volgende zomer zal zijn flop niet als rood cijfer in de boeken van AC Milan verdwijnen - wel als een kleine meerwaarde. En dat valt te verklaren door de manier waarop voetbalclubs transfers mogen opnemen in hun boekhouding.

Wanneer een club een speler verkoopt, zoals Club Brugge vorig seizoen, eindigt de totale transfersom meteen in de jaarrekening. Bij de koper gaat dat, volgens de kunst van het boekhouden, echter anders. Bij aankoop van een nieuwe speler schrijven clubs nooit meteen de totale kost van een transfer neer. Dat bedrag wordt netjes gespreid over de contractduur. In het geval van De Ketelaere die voor vijf seizoenen bij Milan tekende, gaat het dus om 7 miljoen euro per seizoen (35 gedeeld door 5). Voor het Financial Fair-Play van UEFA gelden dezelfde waarderingsregels.

Zelfstandigen en ondernemers zullen het systeem erachter snappen. Boekhoudkundig worden investeringen op een andere manier behandeld als reguliere kosten (zoals bijvoorbeeld lonen). Het grootste verschil zit hem daar tussen de aankoopprijs en de levensduur van een bedrijfsmiddel dat langer dan een jaar meegaat en een bepaalde waarde heeft.

Voor voetbalclubs vallen spelers onder de categorie ‘investeringen’, wegens meestal langer dan een seizoen op de loonlijst. Zoals een ondernemer een bedrijfsgebouw koopt of een eigen wagen. De investering die je in een bepaald jaar hebt gedaan mag je vervolgens afschrijven. De kosten worden gespreid over een langere periode. Elk jaar mag men een deel aftrekken van de winst - en hoe lager de winst, hoe minder belastingen er moeten worden betaald.

Beeld LightRocket via Getty Images

Voor De Ketelaere zit dat dus zo. De eerste afschrijving is gebeurd op 30 juni 2023, op de afsluitdag van het boekjaar 2022-2023. In de boeken van AC Milan is hij vandaag nog 28 miljoen euro waard (de som van 35 miljoen min een afschrijving van 7 miljoen).

Met een huur aan Atalanta kan er 3 miljoen euro aan cash binnen vloeien. Som die als extra opbrengst zal worden geboekt voor het jaar 2023-24. Bovendien bespaart de club in het geval van een finaal akkoord ook iets minder dan drie miljoen euro aan loonkosten - Milan hoefde CDK enkel in juli uit te betalen.

Daarnaast heeft de club mogelijk ook uitzicht op een transfersom van 23 miljoen euro volgende zomer - als de optie wordt gelicht. Op dat moment zal de waarde van De Ketelaere voor een tweede keer zijn afgeschreven. Op de balans zal hij dan nog 21 miljoen waard zijn. Een eventuele verkoop zal dan in de boeken verdwijnen als winst van 2 miljoen.

Hoezo verlies? Dat is de magie van de boekhouding en business. Op papier is Milan enkel de echte grote meerwaarde bij een doorverkoop misgelopen. Die loopt recht evenredig met het sportieve rendement van De Ketelaere in Milaan: één assist. Perceptie die verbloemde financiële cijfers nooit zullen kunnen keren. Etiket van een miskoop.